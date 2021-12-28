https://ria.ru/20211228/pantsir-1765792797.html
Россия планирует нарастить экспорт ЗРПК "Панцирь-С1"
Россия планирует нарастить экспорт ЗРПК "Панцирь-С1" - РИА Новости, 28.12.2021
Россия планирует нарастить экспорт ЗРПК "Панцирь-С1"
РФ планирует нарастить экспортные поставки зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1" уже в ближайшее время, сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T11:43
2021-12-28T11:43
2021-12-28T12:12
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
россия
безопасность
панцирь-с1
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. РФ планирует нарастить экспортные поставки зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1" уже в ближайшее время, сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова."Не вдаваясь в детали, могу сказать, что в приобретении "Панцирей" заинтересованы многие регионы. И мы ожидаем в ближайшей перспективе наращивание объемов поставок этих комплексов ПВО на экспорт", - заявила она. Ранее российские комплексы "Панцирь-С1" приобрели Сербия и Мьянма.ЗРПК "Панцирь" относится к комплексам ПВО малой дальности и способен поражать воздушные цели управляемыми ракетами на дальности до 20 км. В состав вооружения комплекса также входят две 30-миллиметровые автоматические пушки, которые можно применять как по воздушных, так и по наземным целям.Читайте полный текст интервью Валерии Решетниковой >>
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федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), россия, безопасность, панцирь-с1
11:43 28.12.2021 (обновлено: 12:12 28.12.2021)
Россия планирует нарастить экспорт ЗРПК "Панцирь-С1"
ФСВТС: Россия в ближайшее время планирует нарастить экспорт ЗРПК "Панцирь-С1"