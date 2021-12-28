Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211228/otpusk-1765828102.html
Более половины россиян не готовы включить новогодние каникулы в отпуска
Более половины россиян не готовы включить новогодние каникулы в отпуска - РИА Новости, 28.12.2021
Более половины россиян не готовы включить новогодние каникулы в отпуска
Большинство жителей России выступают против инициативы лидера ЛДПР Владимира Жириновского отменить фиксированные новогодние праздничные дни, присоединив... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T14:14
2021-12-28T14:14
общество
владимир жириновский
лдпр
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765310276_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_2438e4d32dec821362394621e65db087.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Большинство жителей России выступают против инициативы лидера ЛДПР Владимира Жириновского отменить фиксированные новогодние праздничные дни, присоединив выходные в начале января к отпускам, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которые имеются в распоряжении РИА Новости.Во вторник Жириновский предложил отменить новогодние праздники в связи с экстремальным скачком смертности в эти дни. Политик пояснял РИА Новости, что ЛДПР выступает за сохранение числа выходных дней для граждан, но вместо всеобщих фиксированных каникул предлагает добавить всем гражданам к 28 обычным отпускам еще 15 дней, при этом сотрудники сами могут решать, когда ими пользоваться.Предложение Жириновского поддержали 38% россиян, каждый второй респондент против, еще 12% опрошенных затруднились дать ответ, выявили специалисты.При этом если среди мужчин примерно поровну сторонников и противников предложения (43% и 44% соответственно), то женщины чаще выступали против (59%). Кроме того, согласно исследованию, россияне старше 45 лет свое право на отдых в январскую декаду отстаивают активнее более молодых сограждан - примерно 52% против 47%."Зимой не всегда хочется отдыхать, а летнего отпуска не хватает", — приводятся в исследовании комментарии тех, кто солидарен с Жириновским. Противники инициативы приводят другие аргументы: "Не нужно менять привычные устои. Дети и родители и так устают за полгода учебы", "В большинстве случаев работодатель неохотно отпускает на две недели, что уж говорить о дополнительных днях!"Исследование провели 28 декабря, в нем приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
https://ria.ru/20211228/kanikuly-1765752968.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765310276_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_28989947da64282e3f7474eb6e885a1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир жириновский, лдпр, новый год
14:14 28.12.2021
 
Более половины россиян не готовы включить новогодние каникулы в отпуска

Россияне выступили против идеи Жириновского о включении новогодних каникул в отпуска

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДевушка фотографируется у новогодней инсталляции возле Казанского кремле
Девушка фотографируется у новогодней инсталляции возле Казанского кремле - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Большинство жителей России выступают против инициативы лидера ЛДПР Владимира Жириновского отменить фиксированные новогодние праздничные дни, присоединив выходные в начале января к отпускам, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Во вторник Жириновский предложил отменить новогодние праздники в связи с экстремальным скачком смертности в эти дни. Политик пояснял РИА Новости, что ЛДПР выступает за сохранение числа выходных дней для граждан, но вместо всеобщих фиксированных каникул предлагает добавить всем гражданам к 28 обычным отпускам еще 15 дней, при этом сотрудники сами могут решать, когда ими пользоваться.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
03:51Новый год — 2022
Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуска россиян
Предложение Жириновского поддержали 38% россиян, каждый второй респондент против, еще 12% опрошенных затруднились дать ответ, выявили специалисты.
При этом если среди мужчин примерно поровну сторонников и противников предложения (43% и 44% соответственно), то женщины чаще выступали против (59%). Кроме того, согласно исследованию, россияне старше 45 лет свое право на отдых в январскую декаду отстаивают активнее более молодых сограждан - примерно 52% против 47%.
"Зимой не всегда хочется отдыхать, а летнего отпуска не хватает", — приводятся в исследовании комментарии тех, кто солидарен с Жириновским. Противники инициативы приводят другие аргументы: "Не нужно менять привычные устои. Дети и родители и так устают за полгода учебы", "В большинстве случаев работодатель неохотно отпускает на две недели, что уж говорить о дополнительных днях!"
Исследование провели 28 декабря, в нем приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
 
ОбществоВладимир ЖириновскийЛДПРНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналов
01:15Эксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопления
01:11Главный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия рака
01:02Госдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*
00:56Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцев
00:49При взрыве в украинской больнице погибли два человека
00:42Мигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими данными
00:40Новак назвал причины газового кризиса в Европе
00:39Минздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинации
00:30Вступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантов
00:27Некоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотики
00:21Президент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школы
00:12Президент Эстонии заявил о готовности встретиться с Путиным
00:05Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19
23:52Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревности
23:44Дипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и Запада
23:43Почти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане
23:36В Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спор
23:33Полянский выразил надежду на возобновление СВПД
23:24На Украине признали информационную политику России угрозой
Лента новостейМолния
В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналовЭксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопленияГлавный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия ракаГосдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцевПри взрыве в украинской больнице погибли два человекаМигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими даннымиНовак назвал причины газового кризиса в ЕвропеМинздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинацииВступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантовНекоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотикиПрезидент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школыПрезидент Эстонии заявил о готовности встретиться с ПутинымМинздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревностиДипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и ЗападаПочти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в СуданеВ Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спорПолянский выразил надежду на возобновление СВПДНа Украине признали информационную политику России угрозой