https://ria.ru/20211228/otpusk-1765828102.html

Более половины россиян не готовы включить новогодние каникулы в отпуска

Более половины россиян не готовы включить новогодние каникулы в отпуска - РИА Новости, 28.12.2021

Более половины россиян не готовы включить новогодние каникулы в отпуска

Большинство жителей России выступают против инициативы лидера ЛДПР Владимира Жириновского отменить фиксированные новогодние праздничные дни, присоединив... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:14

2021-12-28T14:14

2021-12-28T14:14

общество

владимир жириновский

лдпр

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765310276_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_2438e4d32dec821362394621e65db087.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Большинство жителей России выступают против инициативы лидера ЛДПР Владимира Жириновского отменить фиксированные новогодние праздничные дни, присоединив выходные в начале января к отпускам, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которые имеются в распоряжении РИА Новости.Во вторник Жириновский предложил отменить новогодние праздники в связи с экстремальным скачком смертности в эти дни. Политик пояснял РИА Новости, что ЛДПР выступает за сохранение числа выходных дней для граждан, но вместо всеобщих фиксированных каникул предлагает добавить всем гражданам к 28 обычным отпускам еще 15 дней, при этом сотрудники сами могут решать, когда ими пользоваться.Предложение Жириновского поддержали 38% россиян, каждый второй респондент против, еще 12% опрошенных затруднились дать ответ, выявили специалисты.При этом если среди мужчин примерно поровну сторонников и противников предложения (43% и 44% соответственно), то женщины чаще выступали против (59%). Кроме того, согласно исследованию, россияне старше 45 лет свое право на отдых в январскую декаду отстаивают активнее более молодых сограждан - примерно 52% против 47%."Зимой не всегда хочется отдыхать, а летнего отпуска не хватает", — приводятся в исследовании комментарии тех, кто солидарен с Жириновским. Противники инициативы приводят другие аргументы: "Не нужно менять привычные устои. Дети и родители и так устают за полгода учебы", "В большинстве случаев работодатель неохотно отпускает на две недели, что уж говорить о дополнительных днях!"Исследование провели 28 декабря, в нем приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

https://ria.ru/20211228/kanikuly-1765752968.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир жириновский, лдпр, новый год