https://ria.ru/20211228/omikron-shtamm-1765833128.html

Попова рассказала, у кого омикрон-штамм вызывает тяжелое течение болезни

Попова рассказала, у кого омикрон-штамм вызывает тяжелое течение болезни - РИА Новости, 28.12.2021

Попова рассказала, у кого омикрон-штамм вызывает тяжелое течение болезни

Штамм "омикрон" распространяется очень быстро, в Африке он не вызывает тяжелого течения — только у непривитых или с тяжелой формой онкологии, сообщила глава... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:37

2021-12-28T14:37

2021-12-28T21:08

африка

распространение коронавируса

в мире

общество

юар

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Штамм "омикрон" распространяется очень быстро, в Африке он не вызывает тяжелого течения — только у непривитых или с тяжелой формой онкологии, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Он поражает большое количество людей сразу, и тяжелое течение только у тех, кто не привит — это абсолютно так, — и у тех, кто имеет сопутствующие заболевания, у кого тяжелая форма диабета и тяжелая форма онкологии", — добавила она."То, что он гораздо более заразен, больше людей сразу заражается. Это тоже очень важно, потому что, когда такая активность вируса, то могут попадать люди, для которых заболеть любым вариантом этого вируса — это высокий риск", — сказала Попова."Ни у кого в мире однозначного ответа, что будет завтра, нет. Но точно абсолютно: если мы сегодня не будем прививаться и соблюдать те меры санитарные, которые принимаем, завтра будет гораздо хуже. С учетом того, что он очень быстро распространяется, все наши меры, которые мы отработали, а у нас их два направления. Первое, чтобы люди как можно меньше контактировали и передавали друг другу эту инфекцию. И второе — чтобы люди были привиты, чтобы люди были иммунны. Какой бы не пришел штамм, это штамм этого же вида. Поэтому вакцинная защита будет работать одинаково. Политика в Российской Федерации — максимальный коллективный иммунитет", — сказала она.

https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765764553.html

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