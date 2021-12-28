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Попова призвала не ждать, что омикрон-штамм будет финальным вариантом
Попова призвала не ждать, что омикрон-штамм будет финальным вариантом - РИА Новости, 28.12.2021
Попова призвала не ждать, что омикрон-штамм будет финальным вариантом
Ожидать, что штамм "омикрон" будет финальным вариантом, не стоит, любой вирус мутирует, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T15:28
2021-12-28T15:28
2021-12-28T15:28
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Ожидать, что штамм "омикрон" будет финальным вариантом, не стоит, любой вирус мутирует, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ни один вирус не останавливается в своём развитии, и ожидать, что "омикрон" будет финальным вариантом, не стоит. "Омикрон" сегодня уже более контагиозные, но менее тяжёлые случаи вызывает, какой будет следующий - сказать нельзя. Но любой вирус живёт только тогда, когда он меняется", - сказала Попова на неформальной встрече руководителей государств-участников СНГ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
Попова призвала не ждать, что омикрон-штамм будет финальным вариантом
Глава Роспотребнадзора Попова: не стоит ждать, что омикрон-штамм будет финальным вариантом