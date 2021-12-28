https://ria.ru/20211228/omikron-1765846553.html

Попова призвала не ждать, что омикрон-штамм будет финальным вариантом

Попова призвала не ждать, что омикрон-штамм будет финальным вариантом - РИА Новости, 28.12.2021

Попова призвала не ждать, что омикрон-штамм будет финальным вариантом

Ожидать, что штамм "омикрон" будет финальным вариантом, не стоит, любой вирус мутирует, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T15:28

2021-12-28T15:28

2021-12-28T15:28

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Ожидать, что штамм "омикрон" будет финальным вариантом, не стоит, любой вирус мутирует, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ни один вирус не останавливается в своём развитии, и ожидать, что "омикрон" будет финальным вариантом, не стоит. "Омикрон" сегодня уже более контагиозные, но менее тяжёлые случаи вызывает, какой будет следующий - сказать нельзя. Но любой вирус живёт только тогда, когда он меняется", - сказала Попова на неформальной встрече руководителей государств-участников СНГ.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса