https://ria.ru/20211228/omikron-1765770515.html

Во Вьетнаме обнаружили первый случай заражения омикрон-штаммом

Во Вьетнаме обнаружили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 28.12.2021

Во Вьетнаме обнаружили первый случай заражения омикрон-штаммом

Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден во Вьетнаме, сообщило во вторник интернет-издание VnExpress со ссылкой на местный минздрав. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T10:15

2021-12-28T10:15

2021-12-28T10:15

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден во Вьетнаме, сообщило во вторник интернет-издание VnExpress со ссылкой на местный минздрав.Заражение "омикроном" выявили у человека, прибывшего в Ханой из Великобритании.Девятнадцатого декабря зараженный прибыл в международный аэропорт Нойбай, где сдал тест на коронавирус с положительным результатом, после его отвезли в военный госпиталь.Пациенту сделали секвенирование ДНК, по результатам которого врачи установили, что он заразился разновидностью SARS-CoV-2 "омикрон".Ранее ВОЗ сообщала, что "омикрон" выявлен в 110 странах во всех шести регионах ВОЗ.Как отмечалось, первичные данные указывают на то, что "омикрон" распространяется гораздо быстрее штамма "дельта" и может быть менее серьезным. Однако пока неизвестно, насколько вакцины или перенесенное ранее заболевание способствуют более легкому течению болезни.

https://ria.ru/20211228/immunitet-1765754080.html

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