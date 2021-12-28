https://ria.ru/20211228/omikron-1765770515.html
Во Вьетнаме обнаружили первый случай заражения омикрон-штаммом
Во Вьетнаме обнаружили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 28.12.2021
Во Вьетнаме обнаружили первый случай заражения омикрон-штаммом
Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден во Вьетнаме, сообщило во вторник интернет-издание VnExpress со ссылкой на местный минздрав. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T10:15
2021-12-28T10:15
2021-12-28T10:15
распространение коронавируса
в мире
общество
ханой
вьетнам
воз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762884084_0:72:3390:1979_1920x0_80_0_0_837fb9e32e17a7c8cc4e08f580b9f957.jpg
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден во Вьетнаме, сообщило во вторник интернет-издание VnExpress со ссылкой на местный минздрав.Заражение "омикроном" выявили у человека, прибывшего в Ханой из Великобритании.Девятнадцатого декабря зараженный прибыл в международный аэропорт Нойбай, где сдал тест на коронавирус с положительным результатом, после его отвезли в военный госпиталь.Пациенту сделали секвенирование ДНК, по результатам которого врачи установили, что он заразился разновидностью SARS-CoV-2 "омикрон".Ранее ВОЗ сообщала, что "омикрон" выявлен в 110 странах во всех шести регионах ВОЗ.Как отмечалось, первичные данные указывают на то, что "омикрон" распространяется гораздо быстрее штамма "дельта" и может быть менее серьезным. Однако пока неизвестно, насколько вакцины или перенесенное ранее заболевание способствуют более легкому течению болезни.
https://ria.ru/20211228/immunitet-1765754080.html
ханой
вьетнам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762884084_357:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_06c32df6bf1bcec9d954f2a67168292f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, общество, ханой, вьетнам, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
Во Вьетнаме обнаружили первый случай заражения омикрон-штаммом
Первый случай заражения "омикроном" зафиксировали во Вьетнаме