https://ria.ru/20211228/omikron-1765751620.html

Врач назвал страны, которым необходимо закрывать границы от "омикрона"

Врач назвал страны, которым необходимо закрывать границы от "омикрона" - РИА Новости, 28.12.2021

Врач назвал страны, которым необходимо закрывать границы от "омикрона"

Закрытие международного сообщения не сможет остановить распространение нового штамма коронавируса "омикрон", в этом есть смысл, только если в конкретной стране... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T03:17

2021-12-28T03:17

2021-12-28T06:46

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Закрытие международного сообщения не сможет остановить распространение нового штамма коронавируса "омикрон", в этом есть смысл, только если в конкретной стране плохо подготовлены к борьбе с ростом заболеваемости, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков."С точки зрения медицины — вопрос только в том, насколько готова система оказания амбулаторной и, особенно, стационарной медицинской помощи в конкретной стране к возможному подъему заболеваемости. Ежели вдруг до сих пор с 2020 года не готова или "дышит на ладан" — то надо максимально закрываться и реанимировать медицину. Если готова — смысла нет", — объяснил Поздняков.Он отметил, что одно из уже давно понятных свойств COVID-19 — его способность находить лазейки в коллективной и индивидуальной защите популяции и вызывать вспышки.Утверждать, что новый штамм более заразен или опасен, пока нельзя. Поздняков отмечает, что, по данным открытых источников, часть стран Европы и штатов США демонстрируют увеличение заболеваемости, связанное с "омикроном". Но в этих источниках, отслеживающих статистику пандемии, не отмечается увеличение количества госпитализированных, летальных случаев."Посмотрим, что будет в течение следующего месяца. "Омикрон" уже точно станет доминирующим штаммом и скоро будет понятно, как часто он укладывает людей на больничную койку", — добавил специалист."При уровне вакцинации населения более 90 процентов закрытие границ вообще нецелесообразно, но пока для нас это недостижимая величина. Если от "омикрона" будут умирать больше, чем от "дельта", а заразность увеличится в разы, то границы закроют все страны. Такой вариант нельзя сбрасывать со счетов", — заключил Поздняков.

https://ria.ru/20211227/simptom-1765688360.html

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