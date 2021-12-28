03:17 28.12.2021 (обновлено: 06:46 28.12.2021)
Врач назвал страны, которым необходимо закрывать границы от "омикрона"
Врач Поздняков: закрытие границ от "омикрона" логично для плохо подготовленных стран
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Закрытие международного сообщения не сможет остановить распространение нового штамма коронавируса "омикрон", в этом есть смысл, только если в конкретной стране плохо подготовлены к борьбе с ростом заболеваемости, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
"С точки зрения медицины — вопрос только в том, насколько готова система оказания амбулаторной и, особенно, стационарной медицинской помощи в конкретной стране к возможному подъему заболеваемости. Ежели вдруг до сих пор с 2020 года не готова или "дышит на ладан" — то надо максимально закрываться и реанимировать медицину. Если готова — смысла нет", — объяснил Поздняков.
Он отметил, что одно из уже давно понятных свойств COVID-19 — его способность находить лазейки в коллективной и индивидуальной защите популяции и вызывать вспышки.
"То есть коронавирус — "прорывная инфекция", которая всеми силами ищет способ распространяться. Поэтому можно, например, закрывать всю страну на полгода-год со всем сопутствующим ущербом, а потом открыть границы — и получить эпидемию", — добавил врач.
Утверждать, что новый штамм более заразен или опасен, пока нельзя. Поздняков отмечает, что, по данным открытых источников, часть стран Европы и штатов США демонстрируют увеличение заболеваемости, связанное с "омикроном". Но в этих источниках, отслеживающих статистику пандемии, не отмечается увеличение количества госпитализированных, летальных случаев.
"Посмотрим, что будет в течение следующего месяца. "Омикрон" уже точно станет доминирующим штаммом и скоро будет понятно, как часто он укладывает людей на больничную койку", — добавил специалист.
"При уровне вакцинации населения более 90 процентов закрытие границ вообще нецелесообразно, но пока для нас это недостижимая величина. Если от "омикрона" будут умирать больше, чем от "дельта", а заразность увеличится в разы, то границы закроют все страны. Такой вариант нельзя сбрасывать со счетов", — заключил Поздняков.