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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211228/omikron-1765751620.html
Врач назвал страны, которым необходимо закрывать границы от "омикрона"
Врач назвал страны, которым необходимо закрывать границы от "омикрона" - РИА Новости, 28.12.2021
Врач назвал страны, которым необходимо закрывать границы от "омикрона"
Закрытие международного сообщения не сможет остановить распространение нового штамма коронавируса "омикрон", в этом есть смысл, только если в конкретной стране... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T03:17
2021-12-28T06:46
распространение коронавируса
в мире
сша
европа
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
андрей поздняков
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Закрытие международного сообщения не сможет остановить распространение нового штамма коронавируса "омикрон", в этом есть смысл, только если в конкретной стране плохо подготовлены к борьбе с ростом заболеваемости, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков."С точки зрения медицины — вопрос только в том, насколько готова система оказания амбулаторной и, особенно, стационарной медицинской помощи в конкретной стране к возможному подъему заболеваемости. Ежели вдруг до сих пор с 2020 года не готова или "дышит на ладан" — то надо максимально закрываться и реанимировать медицину. Если готова — смысла нет", — объяснил Поздняков.Он отметил, что одно из уже давно понятных свойств COVID-19 — его способность находить лазейки в коллективной и индивидуальной защите популяции и вызывать вспышки.Утверждать, что новый штамм более заразен или опасен, пока нельзя. Поздняков отмечает, что, по данным открытых источников, часть стран Европы и штатов США демонстрируют увеличение заболеваемости, связанное с "омикроном". Но в этих источниках, отслеживающих статистику пандемии, не отмечается увеличение количества госпитализированных, летальных случаев."Посмотрим, что будет в течение следующего месяца. "Омикрон" уже точно станет доминирующим штаммом и скоро будет понятно, как часто он укладывает людей на больничную койку", — добавил специалист."При уровне вакцинации населения более 90 процентов закрытие границ вообще нецелесообразно, но пока для нас это недостижимая величина. Если от "омикрона" будут умирать больше, чем от "дельта", а заразность увеличится в разы, то границы закроют все страны. Такой вариант нельзя сбрасывать со счетов", — заключил Поздняков.
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в мире, сша, европа, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей поздняков, омикрон-штамм коронавируса
03:17 28.12.2021 (обновлено: 06:46 28.12.2021)
 
Врач назвал страны, которым необходимо закрывать границы от "омикрона"

Врач Поздняков: закрытие границ от "омикрона" логично для плохо подготовленных стран

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationШприцы на фоне надписи "Омикрон"
Шприцы на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Закрытие международного сообщения не сможет остановить распространение нового штамма коронавируса "омикрон", в этом есть смысл, только если в конкретной стране плохо подготовлены к борьбе с ростом заболеваемости, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
"С точки зрения медицины — вопрос только в том, насколько готова система оказания амбулаторной и, особенно, стационарной медицинской помощи в конкретной стране к возможному подъему заболеваемости. Ежели вдруг до сих пор с 2020 года не готова или "дышит на ладан" — то надо максимально закрываться и реанимировать медицину. Если готова — смысла нет", — объяснил Поздняков.
Мужчина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
Вчера, 16:40Распространение коронавируса
Назван самый ранний симптом омикрон-штамма коронавируса
Он отметил, что одно из уже давно понятных свойств COVID-19 — его способность находить лазейки в коллективной и индивидуальной защите популяции и вызывать вспышки.
"То есть коронавирус — "прорывная инфекция", которая всеми силами ищет способ распространяться. Поэтому можно, например, закрывать всю страну на полгода-год со всем сопутствующим ущербом, а потом открыть границы — и получить эпидемию", — добавил врач.
Утверждать, что новый штамм более заразен или опасен, пока нельзя. Поздняков отмечает, что, по данным открытых источников, часть стран Европы и штатов США демонстрируют увеличение заболеваемости, связанное с "омикроном". Но в этих источниках, отслеживающих статистику пандемии, не отмечается увеличение количества госпитализированных, летальных случаев.
"Посмотрим, что будет в течение следующего месяца. "Омикрон" уже точно станет доминирующим штаммом и скоро будет понятно, как часто он укладывает людей на больничную койку", — добавил специалист.
"При уровне вакцинации населения более 90 процентов закрытие границ вообще нецелесообразно, но пока для нас это недостижимая величина. Если от "омикрона" будут умирать больше, чем от "дельта", а заразность увеличится в разы, то границы закроют все страны. Такой вариант нельзя сбрасывать со счетов", — заключил Поздняков.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаВ миреСШАЕвропаМоскваКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАндрей ПоздняковОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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