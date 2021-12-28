https://ria.ru/20211228/nikolson-1765819221.html

СМИ: Джек Николсон перестал выходить из дома из-за проблем со здоровьем

СМИ: Джек Николсон перестал выходить из дома из-за проблем со здоровьем - РИА Новости, 28.12.2021

СМИ: Джек Николсон перестал выходить из дома из-за проблем со здоровьем

Джек Николсон "доживает последние грустные дни" из-за проблем со здоровьем, сообщает портал Express со ссылкой на близкий к актеру источник. Раньше артист... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T13:45

2021-12-28T13:45

2021-12-28T13:45

шоубиз

шоу-бизнес

джек николсон

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155583/75/1555837521_0:0:2333:1313_1920x0_80_0_0_0c5fcb711e7fa71102601fc9bb89ed00.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Джек Николсон "доживает последние грустные дни" из-за проблем со здоровьем, сообщает портал Express со ссылкой на близкий к актеру источник. Раньше артист радовал поклонников посещением некоторых мероприятий, например, игр по баскетболу. Однако в последнее время он перестал появляться на публике.Отмечается, что 84-летний Николсон больше не выходит из своего дома в Лос-Анджелесе. За ним присматривают сын и дочь. Актер страдает деменцией.Одной из самых известных ролей Николсона в кино стал образ Джека Торренса в фильме Стэнли Кубрика "Сияние". Кстати, знаменитая реплика "А вот и Джонни!", занимающая 68-е место в рейтинге ста лучших киноцитат из американского кино, — была импровизацией Николсона.

https://ria.ru/20211111/makkonakhi-1758591154.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шоу-бизнес, джек николсон, знаменитости