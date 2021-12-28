Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211228/nikolson-1765819221.html
СМИ: Джек Николсон перестал выходить из дома из-за проблем со здоровьем
СМИ: Джек Николсон перестал выходить из дома из-за проблем со здоровьем - РИА Новости, 28.12.2021
СМИ: Джек Николсон перестал выходить из дома из-за проблем со здоровьем
Джек Николсон "доживает последние грустные дни" из-за проблем со здоровьем, сообщает портал Express со ссылкой на близкий к актеру источник. Раньше артист... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T13:45
2021-12-28T13:45
шоубиз
шоу-бизнес
джек николсон
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155583/75/1555837521_0:0:2333:1313_1920x0_80_0_0_0c5fcb711e7fa71102601fc9bb89ed00.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Джек Николсон "доживает последние грустные дни" из-за проблем со здоровьем, сообщает портал Express со ссылкой на близкий к актеру источник. Раньше артист радовал поклонников посещением некоторых мероприятий, например, игр по баскетболу. Однако в последнее время он перестал появляться на публике.Отмечается, что 84-летний Николсон больше не выходит из своего дома в Лос-Анджелесе. За ним присматривают сын и дочь. Актер страдает деменцией.Одной из самых известных ролей Николсона в кино стал образ Джека Торренса в фильме Стэнли Кубрика "Сияние". Кстати, знаменитая реплика "А вот и Джонни!", занимающая 68-е место в рейтинге ста лучших киноцитат из американского кино, — была импровизацией Николсона.
https://ria.ru/20211111/makkonakhi-1758591154.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155583/75/1555837521_0:0:2333:1749_1920x0_80_0_0_7469e5c44ac04248a178c9b6b238e422.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шоу-бизнес, джек николсон, знаменитости
13:45 28.12.2021
 
СМИ: Джек Николсон перестал выходить из дома из-за проблем со здоровьем

СМИ: Джек Николсон перестал выходить из дома из-за деменции

© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковАмериканский актер Джек Николсон на XXIII Московском международном кинофестивале в Москве
Американский актер Джек Николсон на XXIII Московском международном кинофестивале в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Джек Николсон "доживает последние грустные дни" из-за проблем со здоровьем, сообщает портал Express со ссылкой на близкий к актеру источник. Раньше артист радовал поклонников посещением некоторых мероприятий, например, игр по баскетболу. Однако в последнее время он перестал появляться на публике.
Отмечается, что 84-летний Николсон больше не выходит из своего дома в Лос-Анджелесе. За ним присматривают сын и дочь. Актер страдает деменцией.

"Физически он в порядке, но разум его покинул. Очень печально видеть, как настолько талантливые актеры, как Джек, уходят таким образом", – отметил инсайдер.

Одной из самых известных ролей Николсона в кино стал образ Джека Торренса в фильме Стэнли Кубрика "Сияние". Кстати, знаменитая реплика "А вот и Джонни!", занимающая 68-е место в рейтинге ста лучших киноцитат из американского кино, — была импровизацией Николсона.
Актер Мэттью Макконахи - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 16:11Шоубиз
Мэттью Макконахи отказался вакцинировать своих детей от коронавируса
 
ШоубизШоу-бизнесДжек НиколсонЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналов
01:15Эксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопления
01:11Главный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия рака
01:02Госдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*
00:56Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцев
00:49При взрыве в украинской больнице погибли два человека
00:42Мигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими данными
00:40Новак назвал причины газового кризиса в Европе
00:39Минздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинации
00:30Вступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантов
00:27Некоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотики
00:21Президент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школы
00:12Президент Эстонии заявил о готовности встретиться с Путиным
00:05Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19
23:52Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревности
23:44Дипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и Запада
23:43Почти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане
23:36В Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спор
23:33Полянский выразил надежду на возобновление СВПД
23:24На Украине признали информационную политику России угрозой
Лента новостейМолния
В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналовЭксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопленияГлавный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия ракаГосдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцевПри взрыве в украинской больнице погибли два человекаМигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими даннымиНовак назвал причины газового кризиса в ЕвропеМинздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинацииВступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантовНекоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотикиПрезидент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школыПрезидент Эстонии заявил о готовности встретиться с ПутинымМинздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревностиДипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и ЗападаПочти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в СуданеВ Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спорПолянский выразил надежду на возобновление СВПДНа Украине признали информационную политику России угрозой