https://ria.ru/20211228/nikolson-1765819221.html
СМИ: Джек Николсон перестал выходить из дома из-за проблем со здоровьем
СМИ: Джек Николсон перестал выходить из дома из-за проблем со здоровьем - РИА Новости, 28.12.2021
СМИ: Джек Николсон перестал выходить из дома из-за проблем со здоровьем
Джек Николсон "доживает последние грустные дни" из-за проблем со здоровьем, сообщает портал Express со ссылкой на близкий к актеру источник. Раньше артист... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T13:45
2021-12-28T13:45
2021-12-28T13:45
шоубиз
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джек николсон
знаменитости
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Джек Николсон "доживает последние грустные дни" из-за проблем со здоровьем, сообщает портал Express со ссылкой на близкий к актеру источник. Раньше артист радовал поклонников посещением некоторых мероприятий, например, игр по баскетболу. Однако в последнее время он перестал появляться на публике.Отмечается, что 84-летний Николсон больше не выходит из своего дома в Лос-Анджелесе. За ним присматривают сын и дочь. Актер страдает деменцией.Одной из самых известных ролей Николсона в кино стал образ Джека Торренса в фильме Стэнли Кубрика "Сияние". Кстати, знаменитая реплика "А вот и Джонни!", занимающая 68-е место в рейтинге ста лучших киноцитат из американского кино, — была импровизацией Николсона.
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шоу-бизнес, джек николсон, знаменитости
СМИ: Джек Николсон перестал выходить из дома из-за проблем со здоровьем
СМИ: Джек Николсон перестал выходить из дома из-за деменции