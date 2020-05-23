Вечное "Сияние": культовому фильму Кубрика — сорок лет

© Lakeside Productions, Warner Bros. Television, 1997

Кубрик действительно очень вольно обошелся с литературным оригиналом: по сути, он рассказал собственную историю, не считаясь с мнением молодого автора. Так, в книге Джек сгорел, спасая семью, тогда как на экране — замерз. “Король ужасов” был настолько взбешен экранизацией, что до сих пор нелестно отзывается о ней в интервью. В конце 1990-х Кинг попытался сделать все как надо в своем мини-сериале “Сияние” (на фото). Несмотря на бюджет в 25 миллионов долларов, писательской телеверсии далеко до шедевра Кубрика. Возможно, тогда и родилась шутка фанатов о том, как отличить хорошую экранизацию Кинга от плохой: первые не нравятся самому писателю.