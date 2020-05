Вечное "Сияние": культовому фильму Кубрика — сорок лет

© Фото : Warner Bros., Hawk Films, Peregrine Productions, Producers Circle, 1980

Другая известная цитата — английская пословица All work and no play makes Jack a dull boy, которой одержим графоман Торренс. Кубрик потребовал записать звук печатающей машинки, на которой набирают именно эту фразу: он слышал, что каждая клавиша шумит по-своему. Для перевода на русский лучше подобрать аналог — "Умей дело делать — умей и позабавиться", но пропадает игра с именем героя. Однако по этому же принципу Кубрик сам перевел фразу для иностранных версий фильма: так, для французской аудитории он выбрал "Лучше синица в руках, чем журавль в небе" (un tiens vaut mieux que deux tu l'auras), для итальянской — "Кто рано встает, тому бог подает" (Il mattino ha l'oro in bocca).