Стивен Кинг рассказал о своих впечатлениях после просмотра "Доктора Сон"

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Стивену Кингу очень понравился фильм по его книге "Доктор Сон" режиссера Майка Флэнагана, сообщает Entertainment Weekly.
"Вот, что я могу сказать: Майк взял мой материал и сделал на его основе блестящую историю. Люди, которые смотрели картину, были в восторге, и я тоже был в восторге. Он взял мою книгу "Доктор Сон" и как-то незаметно связал ее с версией "Сияния" Кубрика", — рассказал о своих впечатлениях Кинг.
Известно, что Кингу не понравился фильм "Сияние" Стэнли Кубрика из-за отсутствия "эмоциональной вовлеченности зрителей". "Я всегда называл его "Кадиллаком" без двигателя, им можно восхищаться, но он не отвечает своей основной цели: рассказать историю", — пояснил писатель.
Кинг отметил, что сценарий "Доктора Сна" компенсирует все, что его возмущало в ленте Кубрика.
Картина выходит в российский прокат седьмого ноября.