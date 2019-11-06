Стивен Кинг рассказал о своих впечатлениях после просмотра "Доктора Сон"

"Вот, что я могу сказать: Майк взял мой материал и сделал на его основе блестящую историю. Люди, которые смотрели картину, были в восторге, и я тоже был в восторге. Он взял мою книгу "Доктор Сон" и как-то незаметно связал ее с версией "Сияния" Кубрика", — рассказал о своих впечатлениях Кинг.