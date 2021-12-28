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В Петербурге обсуждают строительство небоскреба "Лахта Центр 3"
В Петербурге обсуждают строительство небоскреба "Лахта Центр 3" - РИА Новости, 28.12.2021
В Петербурге обсуждают строительство небоскреба "Лахта Центр 3"
"Газпром" обсуждает с властями Санкт-Петербурга строительство небоскреба "Лахта Центр 3" высотой 555 метров, сообщила компания по итогам заседания... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:37
2021-12-28T18:08
санкт-петербург
газпром
экономика
финский залив
лахта центр
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. "Газпром" обсуждает с властями Санкт-Петербурга строительство небоскреба "Лахта Центр 3" высотой 555 метров, сообщила компания по итогам заседания Межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве с Петербургом."В целях дальнейшего развития общественно-делового района вокруг "Лахта Центра" представлена концепция третьего небоскреба. С его появлением на побережье Финского залива сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий", — говорится в сообщении.Компания отметила, что архитектурная композиция новой башни создана по принципу золотого сечения, форма башни представляет собой экспоненциальную логарифмическую спираль. Это небоскреб с двумя зданиями-крыльями, которые переплетены вокруг закрытых светопрозрачных атриумов.Согласно концепции, высота башни составит 555 метров (108 уровней), площадь — порядка 179 тысяч квадратных метров. В трехуровневом стилобате будут размещены служебные помещения и автостоянка. Высота самого верхнего уровня составит 453 метра, на нем разместится обзорная галерея.В мае "Газпром" предложил возвести в Петербурге "Лахта Центр 2", который станет вторым по высоте небоскребом в мире. В настоящее время самым высоким зданием в мире является небоскреб "Бурж-Халифа" в ОАЭ. Его высота составляет 828 метров. Высота "Лахта Центра", уже построенного в Санкт-Петербурге — 462 метра.
https://ria.ru/20210804/gazprom-1744319002.html
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санкт-петербург
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санкт-петербург, газпром, экономика, финский залив, лахта центр
17:37 28.12.2021 (обновлено: 18:08 28.12.2021)
 
В Петербурге обсуждают строительство небоскреба "Лахта Центр 3"

"Газпром" представил проект небоскреба "Лахта Центр 3" высотой 555 метров в Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк "Лахта-центр" в Санкт-Петербурге
 Лахта-центр в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. "Газпром" обсуждает с властями Санкт-Петербурга строительство небоскреба "Лахта Центр 3" высотой 555 метров, сообщила компания по итогам заседания Межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве с Петербургом.
"В целях дальнейшего развития общественно-делового района вокруг "Лахта Центра" представлена концепция третьего небоскреба. С его появлением на побережье Финского залива сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий", — говорится в сообщении.
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Компания отметила, что архитектурная композиция новой башни создана по принципу золотого сечения, форма башни представляет собой экспоненциальную логарифмическую спираль. Это небоскреб с двумя зданиями-крыльями, которые переплетены вокруг закрытых светопрозрачных атриумов.
Согласно концепции, высота башни составит 555 метров (108 уровней), площадь — порядка 179 тысяч квадратных метров. В трехуровневом стилобате будут размещены служебные помещения и автостоянка. Высота самого верхнего уровня составит 453 метра, на нем разместится обзорная галерея.
В мае "Газпром" предложил возвести в Петербурге "Лахта Центр 2", который станет вторым по высоте небоскребом в мире. В настоящее время самым высоким зданием в мире является небоскреб "Бурж-Халифа" в ОАЭ. Его высота составляет 828 метров. Высота "Лахта Центра", уже построенного в Санкт-Петербурге — 462 метра.
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Санкт-ПетербургГазпромЭкономикаФинский заливЛахта Центр
 
 
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