https://ria.ru/20211228/navalnyy-1765850552.html

Навального сняли с учета как склонного к побегу

Навального сняли с учета как склонного к побегу - РИА Новости, 28.12.2021

Навального сняли с учета как склонного к побегу

Алексея Навального сняли с учёта как склонного к побегу в ИК-2 в Покрове, сообщил представитель колонии во время заседания в Петушинском районном суде. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T15:42

2021-12-28T15:42

2021-12-28T16:02

уголовное дело против блогера алексея навального

алексей навальный

происшествия

покров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746203699_0:145:2938:1798_1920x0_80_0_0_3329d6a4f028267a5a159ff9b42f6a49.jpg

ПЕТУШКИ (Владимирская обл.), 28 дек - РИА Новости. Алексея Навального сняли с учёта как склонного к побегу в ИК-2 в Покрове, сообщил представитель колонии во время заседания в Петушинском районном суде.Суд 17 января в 11.15 продолжит рассматривать иск Навального к ИК-2 за признание склонным к экстремизму.В июне Петушинский райсуд отказал Навальному в удовлетворении иска к ИК-2, где блогер отбывает срок, о признании незаконным решения о его постановке на учет как склонного к побегу. Этот статус, как отмечала защита Навального, предполагает более строгий надзор за ним в колонии, в частности регулярные проверки, в том числе ночью. В сентябре Владимирский облсуд отклонил жалобу Навального на решение нижестоящей инстанции.Кроме того, адвокаты пытались добиться отмены этого статуса через иск к СИЗО "Матросская тишина", где блогер содержался до перевода в колонию. Преображенский суд Москвы отказал в его удовлетворении, причем на заседании представитель изолятора заявлял, что блогер дважды публично говорил о намерении сбежать. Сам Навальный объяснил эти слова шуткой. Мосгорсуд оставил решение без изменений.Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20211217/navalnyy-1764305329.html

https://ria.ru/20211223/navalnyy-1765088304.html

покров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

уголовное дело против блогера алексея навального, алексей навальный, происшествия, покров