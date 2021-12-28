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Навального сняли с учета как склонного к побегу
Навального сняли с учета как склонного к побегу - РИА Новости, 28.12.2021
Навального сняли с учета как склонного к побегу
Алексея Навального сняли с учёта как склонного к побегу в ИК-2 в Покрове, сообщил представитель колонии во время заседания в Петушинском районном суде. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T15:42
2021-12-28T16:02
уголовное дело против блогера алексея навального
алексей навальный
происшествия
покров
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ПЕТУШКИ (Владимирская обл.), 28 дек - РИА Новости. Алексея Навального сняли с учёта как склонного к побегу в ИК-2 в Покрове, сообщил представитель колонии во время заседания в Петушинском районном суде.Суд 17 января в 11.15 продолжит рассматривать иск Навального к ИК-2 за признание склонным к экстремизму.В июне Петушинский райсуд отказал Навальному в удовлетворении иска к ИК-2, где блогер отбывает срок, о признании незаконным решения о его постановке на учет как склонного к побегу. Этот статус, как отмечала защита Навального, предполагает более строгий надзор за ним в колонии, в частности регулярные проверки, в том числе ночью. В сентябре Владимирский облсуд отклонил жалобу Навального на решение нижестоящей инстанции.Кроме того, адвокаты пытались добиться отмены этого статуса через иск к СИЗО "Матросская тишина", где блогер содержался до перевода в колонию. Преображенский суд Москвы отказал в его удовлетворении, причем на заседании представитель изолятора заявлял, что блогер дважды публично говорил о намерении сбежать. Сам Навальный объяснил эти слова шуткой. Мосгорсуд оставил решение без изменений.Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20211217/navalnyy-1764305329.html
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уголовное дело против блогера алексея навального, алексей навальный, происшествия, покров
15:42 28.12.2021 (обновлено: 16:02 28.12.2021)
 
Навального сняли с учета как склонного к побегу

Представитель колонии: Навального сняли с учета как склонного к побегу

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБлогер Алексей Навальный
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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ПЕТУШКИ (Владимирская обл.), 28 дек - РИА Новости. Алексея Навального сняли с учёта как склонного к побегу в ИК-2 в Покрове, сообщил представитель колонии во время заседания в Петушинском районном суде.
"Он (Навальный – ред.) только был снят с профучета как склонного к совершению побега", - сказал представитель колонии.
Суд 17 января в 11.15 продолжит рассматривать иск Навального к ИК-2 за признание склонным к экстремизму.
В июне Петушинский райсуд отказал Навальному в удовлетворении иска к ИК-2, где блогер отбывает срок, о признании незаконным решения о его постановке на учет как склонного к побегу. Этот статус, как отмечала защита Навального, предполагает более строгий надзор за ним в колонии, в частности регулярные проверки, в том числе ночью. В сентябре Владимирский облсуд отклонил жалобу Навального на решение нижестоящей инстанции.
Кроме того, адвокаты пытались добиться отмены этого статуса через иск к СИЗО "Матросская тишина", где блогер содержался до перевода в колонию. Преображенский суд Москвы отказал в его удовлетворении, причем на заседании представитель изолятора заявлял, что блогер дважды публично говорил о намерении сбежать. Сам Навальный объяснил эти слова шуткой. Мосгорсуд оставил решение без изменений.
Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
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Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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Уголовное дело против блогера Алексея НавальногоАлексей НавальныйПроисшествияПокров
 
 
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