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Наука
https://ria.ru/20211228/nauka-1765826112.html
В России создадут первый ускоритель нейтронов для лечения рака
В России создадут первый ускоритель нейтронов для лечения рака - РИА Новости, 28.12.2021
В России создадут первый ускоритель нейтронов для лечения рака
Специалисты Института ядерной физики Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) развернули работы по созданию первого в России ускорителя нейтронов для доклинических РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T14:06
2021-12-28T14:06
наука
наука
российская академия наук
дмитрий чернышенко
россия
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НОВОСИБИРСК, 28 дек – РИА Новости. Специалисты Института ядерной физики Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) развернули работы по созданию первого в России ускорителя нейтронов для доклинических и клинических испытаний бор-нейтронозахватной терапии рака, сообщил журналистам во вторник замдиректора научного института Петр Багрянский.Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе визита в ИЯФ СО РАН в конце августа этого года поручил максимально ускорить внедрение метода БНЗТ и как можно быстрее приступить к клиническим испытаниям препарата, который может помочь медикам спасти тысячи жизней. Было принято решение о создании центра бор-нейтронозахватной терапии в московском Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Блохина."Для реализации этого проекта в следующем году мы должны создать ускорительный источник нейтронов и поставить его в Центр онкологии Блохина. Работы начаты, части в институте сконструированы и запущены в производство, примерно треть необходимых компонентов уже закуплено. Подготовлено техзадание на реконструкцию помещения в Центре онкологии. Надеемся, что все удастся и у нас появится возможность для терапии самых сложных раковых опухолей", - сказал Багрянский.Он пояснил, что по утвержденной "дорожной карте", ИЯФ СО РАН должен за 2022 год изготовить ускорительный комплекс, а Центр онкологии Блохина подготовить для него помещение. Начиная с 2023 года планируется начать монтаж, чтобы к середине или концу года запустить ускоритель в работу."Дальше процедура его (ускорителя – ред.) лицензирования, и они выходят сначала на предклинику, а потом на клинические испытания. Мы будем прилагать все усилия вместе с коллегами из Центра онкологии, чтобы в 2024 году уже начались доклинические испытания", - сказал ученый.Багрянский отметил, что для применения метода БНЗТ рака ключевую роль играет даже не источник нейтронов, а средство адресной доставки борсодержащих препаратов в раковые опухоли. В настоящее время идет работа по созданию центра компетенций, который будет объединять усилия всех профильных организаций для создания новых средств адресной доставки бора, чтобы повысить его концентрацию в опухолях, тогда, по словам ученого, методика "полетит" и ее можно будет тиражировать при создании подобных центров по всей стране.Метод бор-нейтронозахватной терапии онкологических заболеваний позволяет уничтожать клетки злокачественных опухолей. В раковых клетках накапливают изотоп бора-10, затем опухоль облучают потоком нейтронов. Бор поглощает нейтроны, в клетке происходит ядерная реакция с большим выделением энергии. Это приводит к ее гибели. Одной из ключевых проблем при внедрении БНЗТ в клиническую практику является отсутствие в России препаратов для доставки бора в больные клетки.
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наука, российская академия наук, дмитрий чернышенко, россия
14:06 28.12.2021
 
В России создадут первый ускоритель нейтронов для лечения рака

Сибирские ученые создадут первый в России ускоритель нейтронов для лечения рака

© Depositphotos / auntsprayРаковые клетки
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Depositphotos / auntspray
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НОВОСИБИРСК, 28 дек – РИА Новости. Специалисты Института ядерной физики Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) развернули работы по созданию первого в России ускорителя нейтронов для доклинических и клинических испытаний бор-нейтронозахватной терапии рака, сообщил журналистам во вторник замдиректора научного института Петр Багрянский.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе визита в ИЯФ СО РАН в конце августа этого года поручил максимально ускорить внедрение метода БНЗТ и как можно быстрее приступить к клиническим испытаниям препарата, который может помочь медикам спасти тысячи жизней. Было принято решение о создании центра бор-нейтронозахватной терапии в московском Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Блохина.
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"Для реализации этого проекта в следующем году мы должны создать ускорительный источник нейтронов и поставить его в Центр онкологии Блохина. Работы начаты, части в институте сконструированы и запущены в производство, примерно треть необходимых компонентов уже закуплено. Подготовлено техзадание на реконструкцию помещения в Центре онкологии. Надеемся, что все удастся и у нас появится возможность для терапии самых сложных раковых опухолей", - сказал Багрянский.
Он пояснил, что по утвержденной "дорожной карте", ИЯФ СО РАН должен за 2022 год изготовить ускорительный комплекс, а Центр онкологии Блохина подготовить для него помещение. Начиная с 2023 года планируется начать монтаж, чтобы к середине или концу года запустить ускоритель в работу.
"Дальше процедура его (ускорителя – ред.) лицензирования, и они выходят сначала на предклинику, а потом на клинические испытания. Мы будем прилагать все усилия вместе с коллегами из Центра онкологии, чтобы в 2024 году уже начались доклинические испытания", - сказал ученый.
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Багрянский отметил, что для применения метода БНЗТ рака ключевую роль играет даже не источник нейтронов, а средство адресной доставки борсодержащих препаратов в раковые опухоли. В настоящее время идет работа по созданию центра компетенций, который будет объединять усилия всех профильных организаций для создания новых средств адресной доставки бора, чтобы повысить его концентрацию в опухолях, тогда, по словам ученого, методика "полетит" и ее можно будет тиражировать при создании подобных центров по всей стране.
Метод бор-нейтронозахватной терапии онкологических заболеваний позволяет уничтожать клетки злокачественных опухолей. В раковых клетках накапливают изотоп бора-10, затем опухоль облучают потоком нейтронов. Бор поглощает нейтроны, в клетке происходит ядерная реакция с большим выделением энергии. Это приводит к ее гибели. Одной из ключевых проблем при внедрении БНЗТ в клиническую практику является отсутствие в России препаратов для доставки бора в больные клетки.
 
НаукаНаукаРоссийская академия наукДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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