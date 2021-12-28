https://ria.ru/20211228/nauka-1765826112.html

В России создадут первый ускоритель нейтронов для лечения рака

В России создадут первый ускоритель нейтронов для лечения рака - РИА Новости, 28.12.2021

В России создадут первый ускоритель нейтронов для лечения рака

Специалисты Института ядерной физики Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) развернули работы по созданию первого в России ускорителя нейтронов для доклинических РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:06

2021-12-28T14:06

2021-12-28T14:06

наука

наука

российская академия наук

дмитрий чернышенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155138/74/1551387430_0:417:2174:1640_1920x0_80_0_0_4661c2f98b55df814123b736b3e57f8d.jpg

НОВОСИБИРСК, 28 дек – РИА Новости. Специалисты Института ядерной физики Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) развернули работы по созданию первого в России ускорителя нейтронов для доклинических и клинических испытаний бор-нейтронозахватной терапии рака, сообщил журналистам во вторник замдиректора научного института Петр Багрянский.Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе визита в ИЯФ СО РАН в конце августа этого года поручил максимально ускорить внедрение метода БНЗТ и как можно быстрее приступить к клиническим испытаниям препарата, который может помочь медикам спасти тысячи жизней. Было принято решение о создании центра бор-нейтронозахватной терапии в московском Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Блохина."Для реализации этого проекта в следующем году мы должны создать ускорительный источник нейтронов и поставить его в Центр онкологии Блохина. Работы начаты, части в институте сконструированы и запущены в производство, примерно треть необходимых компонентов уже закуплено. Подготовлено техзадание на реконструкцию помещения в Центре онкологии. Надеемся, что все удастся и у нас появится возможность для терапии самых сложных раковых опухолей", - сказал Багрянский.Он пояснил, что по утвержденной "дорожной карте", ИЯФ СО РАН должен за 2022 год изготовить ускорительный комплекс, а Центр онкологии Блохина подготовить для него помещение. Начиная с 2023 года планируется начать монтаж, чтобы к середине или концу года запустить ускоритель в работу."Дальше процедура его (ускорителя – ред.) лицензирования, и они выходят сначала на предклинику, а потом на клинические испытания. Мы будем прилагать все усилия вместе с коллегами из Центра онкологии, чтобы в 2024 году уже начались доклинические испытания", - сказал ученый.Багрянский отметил, что для применения метода БНЗТ рака ключевую роль играет даже не источник нейтронов, а средство адресной доставки борсодержащих препаратов в раковые опухоли. В настоящее время идет работа по созданию центра компетенций, который будет объединять усилия всех профильных организаций для создания новых средств адресной доставки бора, чтобы повысить его концентрацию в опухолях, тогда, по словам ученого, методика "полетит" и ее можно будет тиражировать при создании подобных центров по всей стране.Метод бор-нейтронозахватной терапии онкологических заболеваний позволяет уничтожать клетки злокачественных опухолей. В раковых клетках накапливают изотоп бора-10, затем опухоль облучают потоком нейтронов. Бор поглощает нейтроны, в клетке происходит ядерная реакция с большим выделением энергии. Это приводит к ее гибели. Одной из ключевых проблем при внедрении БНЗТ в клиническую практику является отсутствие в России препаратов для доставки бора в больные клетки.

https://ria.ru/20211117/murashko-1759480885.html

https://ria.ru/20211225/immunitet-1765373575.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, российская академия наук, дмитрий чернышенко, россия