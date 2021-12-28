Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2022 - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211228/nauka-1765779228.html
Чернышенко подвел итоги Года науки и технологий
Чернышенко подвел итоги Года науки и технологий - РИА Новости, 28.12.2021
Чернышенко подвел итоги Года науки и технологий
Две трети российских школьников гордятся отечественной наукой, это очень хороший результат принимаемых государством мер по поддержке и популяризации сектора... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T10:54
2021-12-28T11:14
наука
общество
правительство рф
дмитрий чернышенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763102114_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_be687654d5dbb944d5afd969655600fa.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Две трети российских школьников гордятся отечественной наукой, это очень хороший результат принимаемых государством мер по поддержке и популяризации сектора исследований и разработок, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Уходящий 2021 год был объявлен в России Годом науки и технологий."Конечно, было очень много ярких событий, таких как стыковка российского модуля "Наука" к Международной космической станции, запуск самого высокоэнергетического токамака (термоядерная установка), разворачивание самого большого нейтринного телескопа на озере Байкал, запуск научного судна в Санкт-Петербурге и многие другие события", - напомнил Чернышенко.Однако, по его словам, на успехи этого года нужно смотреть шире: по опросам, около 64% родителей в России хотят, чтобы их дети связали свое будущее с наукой, а 78% - выбрали бы технологические и инженерные специальности. И это не только из-за того, что финансирование научных сотрудников в два раза выше, чем средняя зарплата по отрасли, но из-за того, что все понимают перспективность и интересность этой работы, отметил вице-премьер."Но и самое главное, у детей, которые, собственно, и должны создавать будущее нашей науки, отношение к науке и положительное отношение к ней очень высокое - больше 65% школьников гордятся нашей наукой. Это очень хороший результат", - подчеркнул Чернышенко.Еще одним успехом стало изменение системы управления всем государственным научно-технологическим и научно-техническим развитием."Из 34 отраслевых научных программ была собрана одна, в которой сконцентрированы 1,2 триллиона рублей, которые каждый год инвестируются в науку. Из них около 500 миллиардов рублей – непосредственно на проведение научных исследований и разработок", - отметил вице-премьер."Это дает возможность концентрации усилий ученых и возможности лабораторий и исследовательских институтов вокруг тех направлений, которые наиболее актуальны для нашей страны", - уверен он.Читайте полный текст интервью Дмитрия Чернышенко &gt;&gt;
https://ria.ru/20211227/nauka-1765454723.html
https://ria.ru/20211214/vystavki-1763619241.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763102114_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_6a83e7884e138e5dc86f46cb779de913.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, правительство рф, дмитрий чернышенко, россия
10:54 28.12.2021 (обновлено: 11:14 28.12.2021)
 
Чернышенко подвел итоги Года науки и технологий

Вице-премьер Чернышенко: две трети российских школьников гордятся наукой

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Две трети российских школьников гордятся отечественной наукой, это очень хороший результат принимаемых государством мер по поддержке и популяризации сектора исследований и разработок, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Уходящий 2021 год был объявлен в России Годом науки и технологий.
"Конечно, было очень много ярких событий, таких как стыковка российского модуля "Наука" к Международной космической станции, запуск самого высокоэнергетического токамака (термоядерная установка), разворачивание самого большого нейтринного телескопа на озере Байкал, запуск научного судна в Санкт-Петербурге и многие другие события", - напомнил Чернышенко.
Однако, по его словам, на успехи этого года нужно смотреть шире: по опросам, около 64% родителей в России хотят, чтобы их дети связали свое будущее с наукой, а 78% - выбрали бы технологические и инженерные специальности. И это не только из-за того, что финансирование научных сотрудников в два раза выше, чем средняя зарплата по отрасли, но из-за того, что все понимают перспективность и интересность этой работы, отметил вице-премьер.
Научные итоги 2021 в России - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
Вчера, 08:00Наука
Топ открытий российских ученых в 2021-м по версии РИА Новости
"Но и самое главное, у детей, которые, собственно, и должны создавать будущее нашей науки, отношение к науке и положительное отношение к ней очень высокое - больше 65% школьников гордятся нашей наукой. Это очень хороший результат", - подчеркнул Чернышенко.
Еще одним успехом стало изменение системы управления всем государственным научно-технологическим и научно-техническим развитием.
"Из 34 отраслевых научных программ была собрана одна, в которой сконцентрированы 1,2 триллиона рублей, которые каждый год инвестируются в науку. Из них около 500 миллиардов рублей – непосредственно на проведение научных исследований и разработок", - отметил вице-премьер.
"Это дает возможность концентрации усилий ученых и возможности лабораторий и исследовательских институтов вокруг тех направлений, которые наиболее актуальны для нашей страны", - уверен он.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Чернышенко >>
Стратегическая сессия Год науки и технологий через призму конгрессно-выставочных событий: итоги, вызовы, перспективы - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 11:21
Год науки и технологий стал беспрецедентным по числу выставочных событий
 
НаукаОбществоПравительство РФДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналов
01:15Эксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопления
01:11Главный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия рака
01:02Госдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*
00:56Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцев
00:49При взрыве в украинской больнице погибли два человека
00:42Мигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими данными
00:40Новак назвал причины газового кризиса в Европе
00:39Минздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинации
00:30Вступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантов
00:27Некоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотики
00:21Президент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школы
00:12Президент Эстонии заявил о готовности встретиться с Путиным
00:05Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19
23:52Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревности
23:44Дипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и Запада
23:43Почти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане
23:36В Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спор
23:33Полянский выразил надежду на возобновление СВПД
23:24На Украине признали информационную политику России угрозой
Лента новостейМолния
В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналовЭксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопленияГлавный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия ракаГосдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцевПри взрыве в украинской больнице погибли два человекаМигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими даннымиНовак назвал причины газового кризиса в ЕвропеМинздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинацииВступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантовНекоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотикиПрезидент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школыПрезидент Эстонии заявил о готовности встретиться с ПутинымМинздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревностиДипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и ЗападаПочти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в СуданеВ Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спорПолянский выразил надежду на возобновление СВПДНа Украине признали информационную политику России угрозой