https://ria.ru/20211228/nauka-1765779228.html

Чернышенко подвел итоги Года науки и технологий

Чернышенко подвел итоги Года науки и технологий - РИА Новости, 28.12.2021

Чернышенко подвел итоги Года науки и технологий

Две трети российских школьников гордятся отечественной наукой, это очень хороший результат принимаемых государством мер по поддержке и популяризации сектора... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T10:54

2021-12-28T10:54

2021-12-28T11:14

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Две трети российских школьников гордятся отечественной наукой, это очень хороший результат принимаемых государством мер по поддержке и популяризации сектора исследований и разработок, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Уходящий 2021 год был объявлен в России Годом науки и технологий."Конечно, было очень много ярких событий, таких как стыковка российского модуля "Наука" к Международной космической станции, запуск самого высокоэнергетического токамака (термоядерная установка), разворачивание самого большого нейтринного телескопа на озере Байкал, запуск научного судна в Санкт-Петербурге и многие другие события", - напомнил Чернышенко.Однако, по его словам, на успехи этого года нужно смотреть шире: по опросам, около 64% родителей в России хотят, чтобы их дети связали свое будущее с наукой, а 78% - выбрали бы технологические и инженерные специальности. И это не только из-за того, что финансирование научных сотрудников в два раза выше, чем средняя зарплата по отрасли, но из-за того, что все понимают перспективность и интересность этой работы, отметил вице-премьер."Но и самое главное, у детей, которые, собственно, и должны создавать будущее нашей науки, отношение к науке и положительное отношение к ней очень высокое - больше 65% школьников гордятся нашей наукой. Это очень хороший результат", - подчеркнул Чернышенко.Еще одним успехом стало изменение системы управления всем государственным научно-технологическим и научно-техническим развитием."Из 34 отраслевых научных программ была собрана одна, в которой сконцентрированы 1,2 триллиона рублей, которые каждый год инвестируются в науку. Из них около 500 миллиардов рублей – непосредственно на проведение научных исследований и разработок", - отметил вице-премьер."Это дает возможность концентрации усилий ученых и возможности лабораторий и исследовательских институтов вокруг тех направлений, которые наиболее актуальны для нашей страны", - уверен он.Читайте полный текст интервью Дмитрия Чернышенко >>

https://ria.ru/20211227/nauka-1765454723.html

https://ria.ru/20211214/vystavki-1763619241.html

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общество, правительство рф, дмитрий чернышенко, россия