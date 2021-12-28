Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211228/nato-1765755845.html
В Белом доме рассказали, когда ожидается совещание Совета Россия — НАТО
В Белом доме рассказали, когда ожидается совещание Совета Россия — НАТО - РИА Новости, 28.12.2021
В Белом доме рассказали, когда ожидается совещание Совета Россия — НАТО
Встреча Россия — НАТО ожидается 12 января, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T06:33
2021-12-28T08:25
в мире
сша
вашингтон (город)
йенс столтенберг
сергей рябков
александр грушко
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765703063_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_f8651e2563504e62063e9552f66f7fdb.jpg
ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Встреча Россия — НАТО ожидается 12 января, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома.Ранее ту же дату называл генсек альянса Йенс Столтенберг. Замглавы МИД Александр Грушко заявил РИА Новости, что главной темой саммита станут российские предложения по гарантиям безопасности, включая нерасширение блока.По информации AFP, 10 января Москва и Вашингтон проведут переговоры, посвященные контролю над вооружениями и ситуации на Украине, а на 13 января запланирована встреча представителей России и ОБСЕ, в которую также входят США.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
https://ria.ru/20211228/peregovory-1765754549.html
сша
вашингтон (город)
вашингтон
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765703063_0:86:2615:2047_1920x0_80_0_0_4a40c5fff4ce63c0771e713462bef536.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (город), йенс столтенберг, сергей рябков, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вашингтон, россия
06:33 28.12.2021 (обновлено: 08:25 28.12.2021)
 
В Белом доме рассказали, когда ожидается совещание Совета Россия — НАТО

Reuters: в Белом доме заявили, что совещание Совета Россия — НАТО ожидается 12 января

© REUTERS / Pascal RossignolШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / Pascal Rossignol
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Встреча Россия — НАТО ожидается 12 января, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома.
Ранее ту же дату называл генсек альянса Йенс Столтенберг. Замглавы МИД Александр Грушко заявил РИА Новости, что главной темой саммита станут российские предложения по гарантиям безопасности, включая нерасширение блока.

"Ожидается, что Россия и НАТО встретятся 12 января", — заявили в администрации президента США.

По информации AFP, 10 января Москва и Вашингтон проведут переговоры, посвященные контролю над вооружениями и ситуации на Украине, а на 13 января запланирована встреча представителей России и ОБСЕ, в которую также входят США.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР.
Как заявлял РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
05:33
Россия и США 10 января проведут переговоры по ситуации на Украине
 
В миреСШАВашингтон (город)Йенс СтолтенбергСергей РябковАлександр ГрушкоНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВашингтонРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:57"Путин не виноват". В Британии приняли сторону России в ситуации с Украиной
09:55В Госдуме оценили идею включить новогодние каникулы в отпуска
09:53Ракова заявила о высоком уровне вакцинации среди пожилых москвичей
09:52Кулеба оценил возможность изменения "нормандского" формата
09:49В Приморье силовики изъяли у браконьеров крупную партию моллюсков
09:42Переговоры США и России по Украине не смягчат обстановку, считает эксперт
09:34В Колорадо четыре человека погибли и три пострадали при стрельбе
09:32После жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии завели дело 1:57
09:30Минздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19
09:30В МИД опровергли данные о планах ЕС отказаться от контрактов на газ
09:25В МИД рассказали о перспективах транзита газа через Украину
09:23Французы нашли у России оружие, которого "надо бояться"
09:19В санкциях США против "Северного потока — 2" нет смысла, заявили в МИД
09:19В МИД оценили угрозу США об ограничении импорта смартфонов
09:18В МИД высказались о возможных санкциях США против российского госдолга
09:12Россия ведет переговоры о новых поставках С-400 с несколькими странами
09:08Правительство направит почти 92 миллиарда рублей на ремонт и оснащение школ
09:07Украину попросили "не входить туда, куда ее не просят"
09:07Россияне стали чаще покупать театральные билеты перед Новым годом
09:06Умер актер из фильма "Кортик" Виталий Быков
Лента новостейМолния
"Путин не виноват". В Британии приняли сторону России в ситуации с УкраинойВ Госдуме оценили идею включить новогодние каникулы в отпускаРакова заявила о высоком уровне вакцинации среди пожилых москвичейКулеба оценил возможность изменения "нормандского" форматаВ Приморье силовики изъяли у браконьеров крупную партию моллюсковПереговоры США и России по Украине не смягчат обстановку, считает экспертВ Колорадо четыре человека погибли и три пострадали при стрельбеПосле жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии завели делоМинздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19В МИД опровергли данные о планах ЕС отказаться от контрактов на газВ МИД рассказали о перспективах транзита газа через УкраинуФранцузы нашли у России оружие, которого "надо бояться"В санкциях США против "Северного потока — 2" нет смысла, заявили в МИДВ МИД оценили угрозу США об ограничении импорта смартфоновВ МИД высказались о возможных санкциях США против российского госдолгаРоссия ведет переговоры о новых поставках С-400 с несколькими странамиПравительство направит почти 92 миллиарда рублей на ремонт и оснащение школУкраину попросили "не входить туда, куда ее не просят"Россияне стали чаще покупать театральные билеты перед Новым годомУмер актер из фильма "Кортик" Виталий Быков