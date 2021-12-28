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В Белом доме рассказали, когда ожидается совещание Совета Россия — НАТО
В Белом доме рассказали, когда ожидается совещание Совета Россия — НАТО - РИА Новости, 28.12.2021
В Белом доме рассказали, когда ожидается совещание Совета Россия — НАТО
Встреча Россия — НАТО ожидается 12 января, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T06:33
2021-12-28T06:33
2021-12-28T08:25
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йенс столтенберг
сергей рябков
александр грушко
нато
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ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Встреча Россия — НАТО ожидается 12 января, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома.Ранее ту же дату называл генсек альянса Йенс Столтенберг. Замглавы МИД Александр Грушко заявил РИА Новости, что главной темой саммита станут российские предложения по гарантиям безопасности, включая нерасширение блока.По информации AFP, 10 января Москва и Вашингтон проведут переговоры, посвященные контролю над вооружениями и ситуации на Украине, а на 13 января запланирована встреча представителей России и ОБСЕ, в которую также входят США.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
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в мире, сша, вашингтон (город), йенс столтенберг, сергей рябков, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вашингтон, россия
06:33 28.12.2021 (обновлено: 08:25 28.12.2021)
В Белом доме рассказали, когда ожидается совещание Совета Россия — НАТО
Reuters: в Белом доме заявили, что совещание Совета Россия — НАТО ожидается 12 января