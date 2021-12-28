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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211228/murashko-1765871604.html
Специалисты отработали технологии по лечению "омикрона", заявил Мурашко
Специалисты отработали технологии по лечению "омикрона", заявил Мурашко - РИА Новости, 28.12.2021
Специалисты отработали технологии по лечению "омикрона", заявил Мурашко
Технологии по диагностике и лечению нового штамма коронавируса "омикрон" отработаны, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:00
2021-12-28T17:00
распространение коронавируса
общество
юар
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Технологии по диагностике и лечению нового штамма коронавируса "омикрон" отработаны, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."Наша группа специалистов вернулась из ЮАР, полностью отработав совместно с Роспотребнадзором, специалистами федеральных учреждений вопросы оказания медицинской помощи с новым штаммом коронавируса",- сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Он добавил, что российские специалисты полностью изучили течение заболевания, провели необходимые лабораторные исследования."Технологии по диагностике, лечению и ведению пациентов полностью отработаны на сегодняшний день", - заявил министр.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ria.ru/20211227/simptom-1765688360.html
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общество, юар, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус в россии
17:00 28.12.2021
 
Специалисты отработали технологии по лечению "омикрона", заявил Мурашко

Глава Минздрава Мурашко: технологии по лечению омикрон-штамма коронавируса отработаны

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationПузырьки с вакциной на фоне надписи "Омикрон"
Пузырьки с вакциной на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Технологии по диагностике и лечению нового штамма коронавируса "омикрон" отработаны, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Наша группа специалистов вернулась из ЮАР, полностью отработав совместно с Роспотребнадзором, специалистами федеральных учреждений вопросы оказания медицинской помощи с новым штаммом коронавируса",- сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Мужчина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
Вчера, 16:40Распространение коронавируса
Назван самый ранний симптом омикрон-штамма коронавируса
Он добавил, что российские специалисты полностью изучили течение заболевания, провели необходимые лабораторные исследования.
"Технологии по диагностике, лечению и ведению пациентов полностью отработаны на сегодняшний день", - заявил министр.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Главврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
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Распространение коронавирусаОбществоЮАРВОЗФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияКоронавирус в России
 
 
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