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Бастрыкин назвал радикализацию молодежи частью гибридной войны
Бастрыкин назвал радикализацию молодежи частью гибридной войны - РИА Новости, 28.12.2021
Бастрыкин назвал радикализацию молодежи частью гибридной войны
Радикализация подростков и молодежи - часть гибридной войны, которую ведут некоторые западные страны, пытаясь дестабилизировать ситуацию в России, считает... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T18:33
2021-12-28T18:33
общество
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Радикализация подростков и молодежи - часть гибридной войны, которую ведут некоторые западные страны, пытаясь дестабилизировать ситуацию в России, считает председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Я разделяю позицию о том, что подобный "продукт" - это часть гибридной войны, которую ведут против России некоторые западные институты. Сделав ставку на удар по молодежи, они прекрасно понимают, как можно дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Не секрет, что такие методы используются по отношению к другим государствам, и до меня уже многие эксперты затрагивали эту тему", - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".По его мнению, используя цифровые технологии, СМИ и интернет, с одной стороны, они ведут дискредитацию России на международной арене, с другой - бьют по стране изнутри. "И мы должны действовать оперативно и системно, чтобы дать ответ этим вызовам", - подчеркнул председатель СК."Недавно на Совете безопасности обсуждалась проблема сохраняющихся угроз, связанных с деятельностью незаконных группировок в интернете с целью радикализации подростков и молодежи, приобщения их к участию к употреблению запрещенных веществ, участию в экстремистской деятельности. И это тоже часть той самой гибридной войны, которая ведется против наших граждан", - подчеркнул глава СК РФ.Он добавил, что для решения сложившейся ситуации необходимо не запрещать что-либо, а предложить молодежи то, что их будет действительно интересовать, мотивировать и двигать вперед.
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общество, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:33 28.12.2021
 
Бастрыкин назвал радикализацию молодежи частью гибридной войны

Глава СК Бастрыкин: радикализация молодежи — часть гибридной войны против России

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Радикализация подростков и молодежи - часть гибридной войны, которую ведут некоторые западные страны, пытаясь дестабилизировать ситуацию в России, считает председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Я разделяю позицию о том, что подобный "продукт" - это часть гибридной войны, которую ведут против России некоторые западные институты. Сделав ставку на удар по молодежи, они прекрасно понимают, как можно дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Не секрет, что такие методы используются по отношению к другим государствам, и до меня уже многие эксперты затрагивали эту тему", - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".
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По его мнению, используя цифровые технологии, СМИ и интернет, с одной стороны, они ведут дискредитацию России на международной арене, с другой - бьют по стране изнутри. "И мы должны действовать оперативно и системно, чтобы дать ответ этим вызовам", - подчеркнул председатель СК.
"Недавно на Совете безопасности обсуждалась проблема сохраняющихся угроз, связанных с деятельностью незаконных группировок в интернете с целью радикализации подростков и молодежи, приобщения их к участию к употреблению запрещенных веществ, участию в экстремистской деятельности. И это тоже часть той самой гибридной войны, которая ведется против наших граждан", - подчеркнул глава СК РФ.
Он добавил, что для решения сложившейся ситуации необходимо не запрещать что-либо, а предложить молодежи то, что их будет действительно интересовать, мотивировать и двигать вперед.
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ОбществоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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