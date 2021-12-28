https://ria.ru/20211228/molodezh-1765893599.html

Бастрыкин назвал радикализацию молодежи частью гибридной войны

Бастрыкин назвал радикализацию молодежи частью гибридной войны - РИА Новости, 28.12.2021

Бастрыкин назвал радикализацию молодежи частью гибридной войны

Радикализация подростков и молодежи - часть гибридной войны, которую ведут некоторые западные страны, пытаясь дестабилизировать ситуацию в России, считает... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T18:33

2021-12-28T18:33

2021-12-28T18:33

общество

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Радикализация подростков и молодежи - часть гибридной войны, которую ведут некоторые западные страны, пытаясь дестабилизировать ситуацию в России, считает председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Я разделяю позицию о том, что подобный "продукт" - это часть гибридной войны, которую ведут против России некоторые западные институты. Сделав ставку на удар по молодежи, они прекрасно понимают, как можно дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Не секрет, что такие методы используются по отношению к другим государствам, и до меня уже многие эксперты затрагивали эту тему", - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".По его мнению, используя цифровые технологии, СМИ и интернет, с одной стороны, они ведут дискредитацию России на международной арене, с другой - бьют по стране изнутри. "И мы должны действовать оперативно и системно, чтобы дать ответ этим вызовам", - подчеркнул председатель СК."Недавно на Совете безопасности обсуждалась проблема сохраняющихся угроз, связанных с деятельностью незаконных группировок в интернете с целью радикализации подростков и молодежи, приобщения их к участию к употреблению запрещенных веществ, участию в экстремистской деятельности. И это тоже часть той самой гибридной войны, которая ведется против наших граждан", - подчеркнул глава СК РФ.Он добавил, что для решения сложившейся ситуации необходимо не запрещать что-либо, а предложить молодежи то, что их будет действительно интересовать, мотивировать и двигать вперед.

https://ria.ru/20211001/agressiya-1752698826.html

https://ria.ru/20210413/bandy-1727654969.html

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общество, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия