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Религия
https://ria.ru/20211228/mery-1765781482.html
В РПЦ призвали строго соблюдать в храмах на Рождество санитарные требования
В РПЦ призвали строго соблюдать в храмах на Рождество санитарные требования - РИА Новости, 28.12.2021
В РПЦ призвали строго соблюдать в храмах на Рождество санитарные требования
В Русской православной церкви призвали к неукоснительному соблюдению в храмах в Рождество Христово установленных ранее санитарных требований, следует из... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T13:01
2021-12-28T13:01
религия
москва
русская православная церковь
рождество христово
telegram (приложение)
грузинская православная церковь
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В Русской православной церкви призвали к неукоснительному соблюдению в храмах в Рождество Христово установленных ранее санитарных требований, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.В ночь с 6 на 7 января Рождество Христово празднуют Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская православные церкви, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты."В преддверии празднования Рождества Христова важно напомнить о неукоснительности соблюдения всех профилактических мер, которые необходимы для минимизации вероятности заражения клира и прихожан во время праздничных богослужений", - говорится в сообщении.Уточняется, что доступ верующих в храмы и монастыри Русской православной церкви в дни празднования Рождества Христова "остается свободным при условии соблюдения социального дистанцирования, масочного режима, регулярного проветривания и дезинфекции поверхностей", а также иных мер, предусмотренных "инструкцией настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей РПЦ в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции"."Чувствующим признаки простудного заболевания настоятельно рекомендуется в целях заботы о ближних воздержаться от участия в богослужении и воспользоваться возможностью прямых трансляций, которые обеспечиваются православными телеканалами "Спас" и "Союз", а также многими приходами в сети "Интернет"", - посоветовали в рабочей группе.Также там отметили, что допуск в столичный храм Христа Спасителя будет организован по приглашениям, которые распределяются по храмам Москвы.В конце декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на собрании Московской городской епархии, назвал немыслимым введение QR-кодов или иного разрешительного документа для посещения храмов. Он также призвал прихожан потерпеть и носить маски, чтобы сохранить возможность участвовать в богослужении.
https://ria.ru/20211222/maski-1764874854.html
https://ria.ru/20211216/zakonoproekt-1764003677.html
https://ria.ru/20210403/maski-1604023444.html
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москва, русская православная церковь, рождество христово, telegram (приложение), грузинская православная церковь
13:01 28.12.2021
 

В РПЦ призвали строго соблюдать в храмах на Рождество санитарные требования

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкБогослужение в храме Святого преподобного Сергия Радонежского в Челябинске
Богослужение в храме Святого преподобного Сергия Радонежского в Челябинске - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В Русской православной церкви призвали к неукоснительному соблюдению в храмах в Рождество Христово установленных ранее санитарных требований, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
В ночь с 6 на 7 января Рождество Христово празднуют Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская православные церкви, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты.
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"В преддверии празднования Рождества Христова важно напомнить о неукоснительности соблюдения всех профилактических мер, которые необходимы для минимизации вероятности заражения клира и прихожан во время праздничных богослужений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что доступ верующих в храмы и монастыри Русской православной церкви в дни празднования Рождества Христова "остается свободным при условии соблюдения социального дистанцирования, масочного режима, регулярного проветривания и дезинфекции поверхностей", а также иных мер, предусмотренных "инструкцией настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей РПЦ в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции".
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"Чувствующим признаки простудного заболевания настоятельно рекомендуется в целях заботы о ближних воздержаться от участия в богослужении и воспользоваться возможностью прямых трансляций, которые обеспечиваются православными телеканалами "Спас" и "Союз", а также многими приходами в сети "Интернет"", - посоветовали в рабочей группе.
Также там отметили, что допуск в столичный храм Христа Спасителя будет организован по приглашениям, которые распределяются по храмам Москвы.
В конце декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на собрании Московской городской епархии, назвал немыслимым введение QR-кодов или иного разрешительного документа для посещения храмов. Он также призвал прихожан потерпеть и носить маски, чтобы сохранить возможность участвовать в богослужении.
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