https://ria.ru/20211228/memorial-1765844347.html

"Мемориал"* реабилитировал преступления нацизма, заявили в РВИО

"Мемориал"* реабилитировал преступления нацизма, заявили в РВИО - РИА Новости, 28.12.2021

"Мемориал"* реабилитировал преступления нацизма, заявили в РВИО

Некий Дмитрий Макарчук, в 1940-е годы осужденный советским судом за измену в годы Великой Отечественной войны и значащийся в базе данных "Мемориала"* как жертва РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T15:19

2021-12-28T15:19

2021-12-28T15:19

александр бастрыкин

генеральная прокуратура рф

мемориал

россия

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Некий Дмитрий Макарчук, в 1940-е годы осужденный советским судом за измену в годы Великой Отечественной войны и значащийся в базе данных "Мемориала"* как жертва политических репрессий в СССР, в 1943 году участвовал в массовой казни евреев из числа заключенных нацистского концлагеря Травники – об этом свидетельствуют фотокопии ранее рассекреченных документов, которые РИА Новости предоставил член научного совета Российского военно-исторического общества Владимир Кикнадзе.Верховный суд РФ во вторник по иску Генпрокуратуры ликвидировал международное общество "Мемориал"*, уже признанное в России иностранным агентом.Речь идет о копиях допросов Макарчука органами госбезопасности СССР. Уроженец Западной Украины в 1948 году был осужден советским судом по статье 58-1а УК РСФСР (измена Родине) и получил 25 лет лагерей.На допросах Макарчук показал, что в декабре 1943 года начал служить в Травниковском лагере, где выполнял обязанности вахмана, охраняя заключенных евреев.Макарчук приводил подробности массового расстрела евреев вскоре после своего начала службы в лагере. В один из дней в середине декабря 1943 года в лагерь из Люблина прибыли около 50 немецких полицейских. После завтрака гитлеровцы выдали вахманам по пол-литра водки на человека и объявили, что предстоит расстрел евреев."После этого обершарфюрер Ролисман, обращаясь к нам, спросил: "Кто желает пойти и принимать участие в расстреле евреев". В ответ на обращение Ролисмана все вахманы первой роты, в том числе и я, изъявили свое согласие принять участие в расстреле евреев", - признавался Макарчук.Обреченных на гибель евреев нацисты и их подручные заставляли раздеваться донага. "А затем по снегу босых и при сильном холодном ветре голых людей, подталкивая прикладами винтовок, сгоняли к месту расстрела к ямам", - говорил Макарчук."К ямам подводили мелкими группами в количестве 10-15 человек, в числе которых были дети в возрасте от грудных и до 10-15 лет, женщины и старики, которых полицейские СД из автоматов и вахманы из винтовок расстреливали и бросали в ямы", - добавлял Макарчук.По его словам, ни в чем не повинные люди "издавали душераздирающие крики с нарастающей силой, продолжавшиеся до момента их полного уничтожения". "Несмотря на нечеловеческие жалобные крики, стоны и плач обреченных на смерть людей, вахманы делали свое дело, пуская в ход приклады винтовок, удары кулаком и пинки", - говорил он."Расстрел евреев в Травниковском лагере продолжался с утра до вечера, и в этот день было расстреляно около 2500 человек евреев", - показал Макарчук на допросе.Но участие в массовом расстреле евреев в декабре 1943 года было не единственным преступлением Макарчука. Он рассказал и о том, как в 1944 году дважды участвовал в карательных акциях против польских партизан. В ходе одной из облав каратели нашли 19 евреев из партизанского отряда, которые затем были расстреляны.Помещая человека, участвовавшего в холокосте, в список невинных жертв политических репрессий, "Мемориал"* тем самым обелял, реабилитировал его преступления, сказал РИА Новости Кикнадзе."Мемориал"* выдавал палачей за невинных жертв. По сути дела, это покушение на реабилитацию нацизма, искажение истории Второй мировой войны и отрицание решений Нюрнбергского трибунала", - добавил Кикнадзе.Концлагерь СС Травники был создан в 1941 году в одноименном населенном пункте возле польского города Люблина. В лагере готовили вахманов (охранников) для несения службы в лагерях гетто, в которых производилось массовое уничтожение еврейского населения. Вахманы несли службу по охране заключенных в лагерях граждан еврейской национальности, принимали участие в массовом уничтожении еврейского населения путем расстрела и умерщвелния в газовых камерах.С сентября 1943 года лагерь в Травниках стал филиалом лагеря смерти Майданек. По разным оценкам, в Травниках было убито от 6 до 10 тысяч евреев. В Травниках погибло и множество советских военнопленных.Ранее общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием привлечь к ответственности руководство и сотрудников международного "Мемориала"* за отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию фактов преступлений нацистских пособников путем увековечивания их памяти как жертв политических репрессий в СССР."Ветераны России" перечислили около 20 имен таких предателей, в числе которых - крупный государственный преступник, экс-командир гитлеровского карательного батальона 667 "Шелонь" Александр Рисс, руководивший зверскими казнями мирных советских граждан, в том числе малолетних детей, на территориях Новгородской, Псковской и Ленинградской областей.*Организация признана в России иноагентом

https://ria.ru/20211228/memorial-1765829865.html

https://ria.ru/20211223/memorial-1765078589.html

https://ria.ru/20211228/sud-1765792272.html

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александр бастрыкин, генеральная прокуратура рф, мемориал, россия