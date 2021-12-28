https://ria.ru/20211228/markarova-1765908545.html

Украина не скрывает подготовку к войне

Украина готовится к варианту Б в отношениях с Россией - РИА Новости, 28.12.2021

Украина не скрывает подготовку к войне

Украина и Запад рассматривают два варианта развития отношений с Россией, заявила украинский посол в США Оксана Маркарова в беседе с LB.ua. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T20:35

2021-12-28T20:35

2021-12-28T21:37

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украина и Запад рассматривают два варианта развития отношений с Россией, заявила украинский посол в США Оксана Маркарова в беседе с LB.ua."Сейчас мы все: Украина, США, Запад — работаем над вариантом А — дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту Б, к которому также все активно готовятся", — сказала она.Дипломат не стала говорить, что именно подразумевается под вторым, но уточнение журналиста о "потенциальном военном противостоянии" и подготовке западных государств к нему отрицать не стала.Западные СМИ и киевские политики регулярно обвиняют Россию в якобы готовящемся вторжении на Украину. В Кремле считают, что подобные выпады используются в качестве предлога для размещения у границ большего количества военной техники и сил НАТО. В Москве неоднократно подчеркивали, что страна никому не угрожает, а перемещение войск по российской территории никого не должно волновать.Кроме того, президент Владимир Путин подчеркивал, что расширение Североатлантического альянса на восток и размещение на украинской территории наступательных вооружений — это красные линии для России.На днях вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис пригрозила российской стороне "невиданными санкциями" из-за ситуации на Украине. В ответ на это глава МИД Сергей Лавров выразил надежду, что безумцы в вопросе отношений с Москвой не возьмут верх на Западе.

https://ria.ru/20211227/klimkin-1765709747.html

https://ria.ru/20211228/ukraina-1765743011.html

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в мире, украина, сша, москва, нато, ситуация на украине, оксана маркарова, россия