https://ria.ru/20211228/kot-1765822878.html

Эрмитаж снял новогодние клипы про одного из своих котов

Эрмитаж снял новогодние клипы про одного из своих котов - РИА Новости, 28.12.2021

Эрмитаж снял новогодние клипы про одного из своих котов

Государственный Эрмитаж снял клипы с участием одного из своих котов, использовав AR-маски, которые позволяют накладывать на изображение различные визуальные... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T13:52

2021-12-28T13:52

2021-12-28T13:57

новый год — 2022

общество

санкт-петербург

дед мороз

петр i

елизавета петровна (императрица)

государственный эрмитаж

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149210/24/1492102423_0:39:1500:883_1920x0_80_0_0_cb3e6fb8269b4c5a829a5a400b6ffdbb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Государственный Эрмитаж снял клипы с участием одного из своих котов, использовав AR-маски, которые позволяют накладывать на изображение различные визуальные эффекты.В первом клипе, который размещен на официальной странице музея в соцсети "ВКонтакте", AR-маски примеряет "самый милый сотрудник Эрмитажа". Благодаря им, у рыжего кота появляются новогодний колпачок, оленьи рога, умильные глаза персонажей аниме, а также трубка и пиратская повязка на глаз. Клип набрал более 80 тысяч просмотров в соцсети и получил около 1,4 тысячи "лайков".Второй клип демонстрирует "преступную морду" в колпачке Деда Мороза и с бородой. Видео сопровождается субтитрами, где кот обещает "усвоить урок" и больше не ронять новогоднюю елку. На финальных кадрах она падает. Об этом клипе, который также посмотрели около 80 тысяч человек, один из пользователей отозвался, как об "уморительном".Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая - основательница Эрмитажа - придала кошкам статус охранников картинных галерей.Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды - в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за этими "сотрудниками". В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50-60 котов и кошек.Эрмитаж активно занимается их продвижением и пристройством через социальные сети. Музейные коты настолько известны, что в декабре прошлого года французский меценат упомянул их в своем завещании, оставив в пользу животных около 3 тысяч евро.

https://ria.ru/20211220/primore-1764513084.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, санкт-петербург, дед мороз, петр i, елизавета петровна (императрица), государственный эрмитаж, новости культуры, россия, культура