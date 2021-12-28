13:52 28.12.2021 (обновлено: 13:57 28.12.2021)
Эрмитаж снял новогодние клипы про одного из своих котов
Эрмитаж снял новогодние клипы про одного из своих котов, "надев" на него AR-маски
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Государственный Эрмитаж снял клипы с участием одного из своих котов, использовав AR-маски, которые позволяют накладывать на изображение различные визуальные эффекты.
В первом клипе, который размещен на официальной странице музея в соцсети "ВКонтакте", AR-маски примеряет "самый милый сотрудник Эрмитажа". Благодаря им, у рыжего кота появляются новогодний колпачок, оленьи рога, умильные глаза персонажей аниме, а также трубка и пиратская повязка на глаз. Клип набрал более 80 тысяч просмотров в соцсети и получил около 1,4 тысячи "лайков".
Второй клип демонстрирует "преступную морду" в колпачке Деда Мороза и с бородой. Видео сопровождается субтитрами, где кот обещает "усвоить урок" и больше не ронять новогоднюю елку. На финальных кадрах она падает. Об этом клипе, который также посмотрели около 80 тысяч человек, один из пользователей отозвался, как об "уморительном".
Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая - основательница Эрмитажа - придала кошкам статус охранников картинных галерей.
Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды - в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за этими "сотрудниками". В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50-60 котов и кошек.
Эрмитаж активно занимается их продвижением и пристройством через социальные сети. Музейные коты настолько известны, что в декабре прошлого года французский меценат упомянул их в своем завещании, оставив в пользу животных около 3 тысяч евро.