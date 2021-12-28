https://ria.ru/20211228/kitay-1765806419.html

Товарооборот России и Китая достигнет рекордного уровня, заявил посол

Товарооборот России и Китая достигнет рекордного уровня, заявил посол - РИА Новости, 28.12.2021

Товарооборот России и Китая достигнет рекордного уровня, заявил посол

Взаимный товарооборот России и Китая в этом году достигнет нового рекордного уровня, по итогам 11 месяцев он уже превысил 130 миллиардов долларов и продолжает... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T12:39

2021-12-28T12:39

2021-12-28T13:05

китай

владимир путин

си цзиньпин

андрей денисов

российско-китайский комитет дружбы, мира и развития

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Взаимный товарооборот России и Китая в этом году достигнет нового рекордного уровня, по итогам 11 месяцев он уже превысил 130 миллиардов долларов и продолжает расти, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Андрей Денисов.По словам Денисова, нынешний год стал чрезвычайно важным и насыщенным в плане событий для российско-китайских отношений."Стороны эффективно сотрудничают в борьбе с пандемией, успешно работает механизм регулярных встреч глав правительств, несмотря на объективные противоэпидимические ограничения практическое сотрудничество активно развивается. Взаимный товарооборот по итогам 11 месяцев уже превысил 130 миллиардов долларов и продолжает расти. Несомненно, по итогам года будет поставлен новый рекорд. Это будет важная веха в продвижении к обозначенному главами России и Китая ориентиру в 200 миллиардов долларов товарооборота в год", - сказал Денисов в ходе XIII заседания Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что товарооборот России и Китая за январь-ноябрь увеличился на 31% и превысил допандемийный уровень, в недалекой перспективе страны преодолеют рубеж в 200 миллиардов долларов."Плодотворно прошли перекрестные годы научно-технического и инвестиционного сотрудничества, вскоре стартует новый мегапроект – годы физической культуры и спорта", - отметил Денисов."Сейчас вместе с китайскими коллегами мы активно готовим визит Владимира Путина в Китай в привязке к участию в церемонии открытия Пекинской Олимпиады", - добавил российский посол.Во вторник в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит XIII пленарное заседание Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Ключевой темой стало 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР. В заседании принимают участие российские и китайские политики, в том числе посол РФ в Китае Андрей Денисов, глава канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ся Баолун, председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов, а также генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

https://ria.ru/20211223/kitay-1765159507.html

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китай, владимир путин, си цзиньпин, андрей денисов, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, россия