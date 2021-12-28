12:39 28.12.2021 (обновлено: 13:05 28.12.2021)
Товарооборот России и Китая достигнет рекордного уровня, заявил посол
Посол в Китае Денисов: товарооборот России и КНР достигнет нового рекордного уровня
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Взаимный товарооборот России и Китая в этом году достигнет нового рекордного уровня, по итогам 11 месяцев он уже превысил 130 миллиардов долларов и продолжает расти, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Андрей Денисов.
По словам Денисова, нынешний год стал чрезвычайно важным и насыщенным в плане событий для российско-китайских отношений.
"Стороны эффективно сотрудничают в борьбе с пандемией, успешно работает механизм регулярных встреч глав правительств, несмотря на объективные противоэпидимические ограничения практическое сотрудничество активно развивается. Взаимный товарооборот по итогам 11 месяцев уже превысил 130 миллиардов долларов и продолжает расти. Несомненно, по итогам года будет поставлен новый рекорд. Это будет важная веха в продвижении к обозначенному главами России и Китая ориентиру в 200 миллиардов долларов товарооборота в год", - сказал Денисов в ходе XIII заседания Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что товарооборот России и Китая за январь-ноябрь увеличился на 31% и превысил допандемийный уровень, в недалекой перспективе страны преодолеют рубеж в 200 миллиардов долларов.
"Плодотворно прошли перекрестные годы научно-технического и инвестиционного сотрудничества, вскоре стартует новый мегапроект – годы физической культуры и спорта", - отметил Денисов.
"Сейчас вместе с китайскими коллегами мы активно готовим визит Владимира Путина в Китай в привязке к участию в церемонии открытия Пекинской Олимпиады", - добавил российский посол.
Во вторник в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит XIII пленарное заседание Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Ключевой темой стало 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР. В заседании принимают участие российские и китайские политики, в том числе посол РФ в Китае Андрей Денисов, глава канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ся Баолун, председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов, а также генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.