https://ria.ru/20211228/kavkaz-1765656145.html

"Мы как товар". На Кавказе онкобольных возят на лечение за сотни километров

"Мы как товар". На Кавказе онкобольных возят на лечение за сотни километров - РИА Новости, 28.12.2021

"Мы как товар". На Кавказе онкобольных возят на лечение за сотни километров

Жизненно необходимые препараты раковые больные в Кабардино-Балкарии получают с перебоями. За лекарствами приходится ехать через весь Северо-Кавказский округ —... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T08:00

2021-12-28T08:00

2021-12-28T08:14

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье

республика дагестан

кабардино-балкарская республика (кбр)

рак

онкология

кавказ

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Мария Семенова. Жизненно необходимые препараты раковые больные в Кабардино-Балкарии получают с перебоями. За лекарствами приходится ехать через весь Северо-Кавказский округ — из Нальчика в Каспийск. Минздрав винит во всем поставщиков. РИА Новости разбиралось в ситуации."Моим детям нужна мама"Рак молочной железы у Марины Хацуковой обнаружили два года назад — сейчас у нее четвертая стадия с метастазами в костях. Женщина живет на обезболивающих, но говорит, что общее состояние нормальное: "На ногах, занимаюсь детьми, уверена, что эту болезнь можно победить"."Я получала "Золадекс" с 2019-го до октября 2021-го и пальцев одной руки хватит, чтобы пересчитать, сколько раз вовремя. А нам важно вводить препарат день в день, каждые четыре недели. Задерживали и на две недели, и больше, а потом еще надо было по пять часов ждать укола в дневном стационаре", — рассказывает она.У нее трое детей. Работа сезонная — вместе с супругом продают вишню и черешню. Марина рассчитывает на терапию по ОМС в Москве. Летать туда придется за свой счет, но другого варианта просто нет. "Если бы лечение было грамотным, адекватным, если бы его давали вовремя, я бы с удовольствием делала это дома. Врачи в онкодиспансере говорят, что я не перспективная больная — мне ничего не поможет — и государство на меня препараты закупать не должно. Но моим детям нужна мать", — объясняет собеседница.На врачей и задержку лекарств в Кабардино-Балкарии жалуются все пациенты, с кем пообщалось РИА Новости."Приближается точка кипения, когда на тебя не обращают внимания, как будто уже списали. Вот такое отношение: "Вы как назойливые мухи, как вы надоели", — рассказывает онкобольная Римма Дзагоева."По поводу перебоев мы обращались во все инстанции. В Минздраве говорят, что постоянно обманывают поставщики. В мае была четырехнедельная задержка жизненно важных препаратов — это вообще недопустимо. Денег у них опять нет, хотя бюджет на онкологию увеличили", — недоумевает активистка сообщества онкобольных республики Аксана Кучменова.В Минздраве заявили, что ситуацией с обеспечением лекарственной терапией ведомство обеспокоилось еще в середине года. Дефицит средств есть как в фонде ОМС, так и в региональном бюджете. На закупку препаратов республика выделила дополнительные финансы."Вернулись в три часа ночи"В ноябре многие больные узнали, что медикаменты в местном онкодиспансере получить нельзя — нужно ехать в Дагестан. В частности, закончились противоопухолевые препараты с палбоциклибом, рибоциклибом, фулвестрантом.Микроавтобус отправляется из Нальчика, проезжает через всю Северную Осетию, Ингушетию, Чечню. Останавливается у клиники в прибрежном Каспийске.Она лечится таблетками — то есть потратила почти сутки, чтобы просто получить на руки упаковку. Другим больным требовались инъекции."Лично для меня поездка в Дагестан не очень проблематична. Я готова оплачивать это сама. Хотела, чтобы знакомые больные выписали доверенность, я бы им привезла лекарства, но врачи заявили: "Вы что, не положено. Это дневной стационар", — отмечает собеседница.Некоторые пациенты отказались ехать в Дагестан. Так, онкобольной Мадине должны были выдать препарат 9 декабря, накануне ей предложили отправиться в Каспийск. Не согласилась. Через несколько дней она все-таки получила лекарство в Нальчике, но пришлось "идти ругаться к главврачу".Загадочная клиникаВ Минздраве КБР сообщили, что задержка случилась по вине поставщика и коснулась нескольких видов противоопухолевых препаратов. По словам онкобольных, им объяснили, что нигде ближе Каспийска лекарств нет.У ООО "КЛД", где получают препарат пациенты из Кабардино-Балкарии, есть страница в Instagram, там всего две публикации. Клиника работает через территориальный фонд обязательного медицинского страхования. "Бесплатное МСКТ по направлению ОМС", "Лечение проводится бесплатно, по направлению", — говорится на сайте. В комментариях пишут, что дозвониться к ним невозможно.По данным ЕГРЮЛ, учредитель и генеральный директор ООО "КЛД" — Фарид Сулейманов. Предприятие зарегистрировано в 2016-м, однако, по данным Единого реестра лицензий, опубликованного на сайте Росздравнадзора, разрешение на медицинскую деятельность оформили только в декабре 2020-го.Во всех государственных базах указан юридический адрес "КЛД": село Кумух, улица Сурхайхана, 1. Но, по словам пациентов, их принимали на улице Батырая, 17 в Каспийске. А этот адрес до недавнего времени в реестрах значился за ООО "Медфарм" — генеральным директором был все тот же Сулейманов. Компанию основали в 2017-м, через четыре года ликвидировали из-за того, что не предоставляли отчетность и не было операций на банковских счетах.Формальный подходВ Минздраве отметили, что пытаются решить проблему, однако в лечении больных за сотни километров от дома ничего плохого не видят.Пациенты воспринимают ситуацию совсем по-другому. "Мы как товар, который прибыл в частную клинику", — говорит Кучменова.По словам Николая Дронова, председателя координационного совета "Движения против рака", формально сотрудники республиканского Минздрава ничего не нарушили: в системе ОМС предусмотрена возможность выдать направление в клинику другого региона, в том числе и для лекарственного обеспечения."Обычно субъекты, наоборот, борются за деньги своего фонда, а здесь отправляют в другую республику. Если диспансер не располагает препаратами, они поступают правильно. Но так как речь идет о единственной частной клинике, достаточно оснований полагать, что существует материальная или иная заинтересованность в направлении потока пациентов именно туда", — считает Дронов.В республиканском Минздраве так и не ответили на вопрос РИА Новости, как долго еще людям придется ездить на лечение в Дагестан.

https://ria.ru/20201127/onkologiya-1586407992.html

https://ria.ru/20200304/1568080023.html

https://ria.ru/20211225/immunitet-1765373575.html

https://ria.ru/20200204/1564211313.html

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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье, республика дагестан, кабардино-балкарская республика (кбр), рак, онкология, кавказ