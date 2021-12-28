https://ria.ru/20211228/karta-1765740612.html

Билайн и Альфа-Банк представили объединенную банковскую и SIM-карту

Билайн и Альфа-Банк представили объединенную банковскую и SIM-карту - РИА Новости, 28.12.2021

Билайн и Альфа-Банк представили объединенную банковскую и SIM-карту

ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) и Альфа-Банк запустили пилотный проект "Объединенная карта", которая служит одновременно кредитной и SIM-картой, сообщает... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T10:00

2021-12-28T10:00

2021-12-28T10:11

экономика

новости компаний - экономика

технологии

альфа-банк

санкт-петербург

вымпелком

билайн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764057944_0:23:2000:1148_1920x0_80_0_0_5c12fee6e13774cdf77f21c885bbe1bf.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) и Альфа-Банк запустили пилотный проект "Объединенная карта", которая служит одновременно кредитной и SIM-картой, сообщает мобильный оператор.Карта уже подключена к одному из тарифов билайна, кроме того, она работает как кредитная карта Альфа-Банка.В настоящее время услуга предоставляется только в Санкт-Петербурге, где первую тысячу "Объединенных карт" можно оформить в офисах продаж билайна."Благодаря глубокой технологической интеграции на каждом этапе работы с нашими партнерами из Альфа-Банка, мы смогли создать продукт, который отвечает сразу нескольким потребностям наших клиентов, делая и связь, и пользование кредитной картой проще и выгоднее", - приводится в сообщении комментарий директора по финансовым продуктам и сервисам билайна Вячеслава Яхина.Как отметил, в свою очередь, руководитель департамента развития бизнеса в партнерском канале Альфа-Банка Даниил Поколодный, совместив для клиента сервисы банка и оператора, партнерам удалось предложить решение и для уменьшения количества выпускаемого пластика.

https://ria.ru/20211223/svyaz-1765176527.html

https://ria.ru/20211209/internet-bank-1763020464.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, новости компаний - экономика, технологии, альфа-банк, санкт-петербург, вымпелком, билайн