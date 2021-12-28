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Билайн и Альфа-Банк представили объединенную банковскую и SIM-карту
Билайн и Альфа-Банк представили объединенную банковскую и SIM-карту - РИА Новости, 28.12.2021
Билайн и Альфа-Банк представили объединенную банковскую и SIM-карту
ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) и Альфа-Банк запустили пилотный проект "Объединенная карта", которая служит одновременно кредитной и SIM-картой, сообщает... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T10:00
2021-12-28T10:11
экономика
новости компаний - экономика
технологии
альфа-банк
санкт-петербург
вымпелком
билайн
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) и Альфа-Банк запустили пилотный проект "Объединенная карта", которая служит одновременно кредитной и SIM-картой, сообщает мобильный оператор.Карта уже подключена к одному из тарифов билайна, кроме того, она работает как кредитная карта Альфа-Банка.В настоящее время услуга предоставляется только в Санкт-Петербурге, где первую тысячу "Объединенных карт" можно оформить в офисах продаж билайна."Благодаря глубокой технологической интеграции на каждом этапе работы с нашими партнерами из Альфа-Банка, мы смогли создать продукт, который отвечает сразу нескольким потребностям наших клиентов, делая и связь, и пользование кредитной картой проще и выгоднее", - приводится в сообщении комментарий директора по финансовым продуктам и сервисам билайна Вячеслава Яхина.Как отметил, в свою очередь, руководитель департамента развития бизнеса в партнерском канале Альфа-Банка Даниил Поколодный, совместив для клиента сервисы банка и оператора, партнерам удалось предложить решение и для уменьшения количества выпускаемого пластика.
https://ria.ru/20211223/svyaz-1765176527.html
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экономика, новости компаний - экономика, технологии, альфа-банк, санкт-петербург, вымпелком, билайн
10:00 28.12.2021 (обновлено: 10:11 28.12.2021)
 
Билайн и Альфа-Банк представили объединенную банковскую и SIM-карту

Билайн и Альфа-Банк представили объединенную банковскую и SIM-карту

© РИА Новости / Евгений КолотевЛоготип "Билайн" на экране смартфона
Логотип Билайн на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Евгений Колотев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) и Альфа-Банк запустили пилотный проект "Объединенная карта", которая служит одновременно кредитной и SIM-картой, сообщает мобильный оператор.
"Объединенная карта" представляет собой уникальный продукт: SIM-карта находится прямо внутри кредитной, что позволяет клиенту получить два продукта в одном, закрыв тем самым две популярные потребности — в связи и средствах", - говорится в сообщении.
Карта уже подключена к одному из тарифов билайна, кроме того, она работает как кредитная карта Альфа-Банка.
В настоящее время услуга предоставляется только в Санкт-Петербурге, где первую тысячу "Объединенных карт" можно оформить в офисах продаж билайна.
Логотип Билайн
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"Благодаря глубокой технологической интеграции на каждом этапе работы с нашими партнерами из Альфа-Банка, мы смогли создать продукт, который отвечает сразу нескольким потребностям наших клиентов, делая и связь, и пользование кредитной картой проще и выгоднее", - приводится в сообщении комментарий директора по финансовым продуктам и сервисам билайна Вячеслава Яхина.
Как отметил, в свою очередь, руководитель департамента развития бизнеса в партнерском канале Альфа-Банка Даниил Поколодный, совместив для клиента сервисы банка и оператора, партнерам удалось предложить решение и для уменьшения количества выпускаемого пластика.
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