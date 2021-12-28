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Профсоюзы прокомментировали идею заменить новогодние каникулы допотпуском
Профсоюзы прокомментировали идею заменить новогодние каникулы допотпуском - РИА Новости, 28.12.2021
Профсоюзы прокомментировали идею заменить новогодние каникулы допотпуском
Замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков, комментируя предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского отменить фиксированные... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T16:10
2021-12-28T16:10
общество
владимир жириновский
александр шершуков
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков, комментируя предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского отменить фиксированные новогодние праздничные дни, присоединив выходные в начале января к отпускам, заявил, что подобные идеи в большом количестве возникают перед Новым годом, а после него забываются.Ранее Жириновский предложил отменить новогодние праздники в связи с экстремальным скачком смертности и предложить россиянам присоединить эти дни к своим отпускам."Вопрос заключается в следующем: кто оплатит этот отпуск, дополнительный? В случае если его оплатит работодатель, то это, конечно, хорошо, но в любом случае подобные предложения нуждаются в рассмотрении на российской трехсторонней комиссии. Большое количество подобных предложений произносится перед Новым годом и забывается после Нового года", - сказал Шершуков РИА Новости.По его словам, чтобы предложение стало реальностью, его необходимо оформить в качестве законопроекта и подать для рассмотрения.
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общество, владимир жириновский, александр шершуков
16:10 28.12.2021
 
Профсоюзы прокомментировали идею заменить новогодние каникулы допотпуском

ФНПР: идеи заменить новогодние каникулы дополнительным отпуском забываются после праздника

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСекретарь ФНПР Александр Шершуков
Секретарь ФНПР Александр Шершуков - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков, комментируя предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского отменить фиксированные новогодние праздничные дни, присоединив выходные в начале января к отпускам, заявил, что подобные идеи в большом количестве возникают перед Новым годом, а после него забываются.
Ранее Жириновский предложил отменить новогодние праздники в связи с экстремальным скачком смертности и предложить россиянам присоединить эти дни к своим отпускам.
"Вопрос заключается в следующем: кто оплатит этот отпуск, дополнительный? В случае если его оплатит работодатель, то это, конечно, хорошо, но в любом случае подобные предложения нуждаются в рассмотрении на российской трехсторонней комиссии. Большое количество подобных предложений произносится перед Новым годом и забывается после Нового года", - сказал Шершуков РИА Новости.
По его словам, чтобы предложение стало реальностью, его необходимо оформить в качестве законопроекта и подать для рассмотрения.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
03:51Новый год — 2022
Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуска россиян
 
ОбществоВладимир ЖириновскийАлександр Шершуков
 
 
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