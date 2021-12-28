https://ria.ru/20211228/kanikuly-1765857015.html

Профсоюзы прокомментировали идею заменить новогодние каникулы допотпуском

Профсоюзы прокомментировали идею заменить новогодние каникулы допотпуском - РИА Новости, 28.12.2021

Профсоюзы прокомментировали идею заменить новогодние каникулы допотпуском

Замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков, комментируя предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского отменить фиксированные... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T16:10

2021-12-28T16:10

2021-12-28T16:10

общество

владимир жириновский

александр шершуков

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков, комментируя предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского отменить фиксированные новогодние праздничные дни, присоединив выходные в начале января к отпускам, заявил, что подобные идеи в большом количестве возникают перед Новым годом, а после него забываются.Ранее Жириновский предложил отменить новогодние праздники в связи с экстремальным скачком смертности и предложить россиянам присоединить эти дни к своим отпускам."Вопрос заключается в следующем: кто оплатит этот отпуск, дополнительный? В случае если его оплатит работодатель, то это, конечно, хорошо, но в любом случае подобные предложения нуждаются в рассмотрении на российской трехсторонней комиссии. Большое количество подобных предложений произносится перед Новым годом и забывается после Нового года", - сказал Шершуков РИА Новости.По его словам, чтобы предложение стало реальностью, его необходимо оформить в качестве законопроекта и подать для рассмотрения.

https://ria.ru/20211228/kanikuly-1765752968.html

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общество, владимир жириновский, александр шершуков