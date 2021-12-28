https://ria.ru/20211228/kanikuly-1765767907.html

В Госдуме оценили идею включить новогодние каникулы в отпуска

В Госдуме оценили идею включить новогодние каникулы в отпуска - РИА Новости, 28.12.2021

В Госдуме оценили идею включить новогодние каникулы в отпуска

Идея отменить новогодние праздники и присоединить эти дни к отпускам правильная, но вряд ли она будет реализована, заявил РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T09:55

2021-12-28T09:55

2021-12-28T09:55

новый год — 2022

общество

владимир жириновский

госдума рф

лдпр

михаил делягин

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Идея отменить новогодние праздники и присоединить эти дни к отпускам правильная, но вряд ли она будет реализована, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние праздники и присоединить эти дни к отпускам. По его словам, новогодние каникулы - это период экстремального скачка смертности, поскольку провоцируют людей на пьянство, растет число бытовых преступлений, драк и т.п. Кроме того, это огромные потери в экономике, которая фактически стоит в этот период, отметил депутат."Идея Жириновского правильная, но она высказывается уже 18 лет и вряд ли будет реализована", - прокомментировал Делягин.Он напомнил, что эта идея выдвигалась с самого начала, - были различные предложения о том, чтобы добавить эти дни к майским праздникам или к отпускам, - но пока она так и осталась лишь предложением.

https://ria.ru/20211214/otpusk-1763584892.html

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общество, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, михаил делягин