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В Госдуме оценили идею включить новогодние каникулы в отпуска
В Госдуме оценили идею включить новогодние каникулы в отпуска - РИА Новости, 28.12.2021
В Госдуме оценили идею включить новогодние каникулы в отпуска
Идея отменить новогодние праздники и присоединить эти дни к отпускам правильная, но вряд ли она будет реализована, заявил РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T09:55
2021-12-28T09:55
2021-12-28T09:55
новый год — 2022
общество
владимир жириновский
госдума рф
лдпр
михаил делягин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Идея отменить новогодние праздники и присоединить эти дни к отпускам правильная, но вряд ли она будет реализована, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние праздники и присоединить эти дни к отпускам. По его словам, новогодние каникулы - это период экстремального скачка смертности, поскольку провоцируют людей на пьянство, растет число бытовых преступлений, драк и т.п. Кроме того, это огромные потери в экономике, которая фактически стоит в этот период, отметил депутат."Идея Жириновского правильная, но она высказывается уже 18 лет и вряд ли будет реализована", - прокомментировал Делягин.Он напомнил, что эта идея выдвигалась с самого начала, - были различные предложения о том, чтобы добавить эти дни к майским праздникам или к отпускам, - но пока она так и осталась лишь предложением.
https://ria.ru/20211214/otpusk-1763584892.html
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общество, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, михаил делягин
В Госдуме оценили идею включить новогодние каникулы в отпуска
Депутат Делягин: идея включить новогодние каникулы в отпуска вряд ли будет реализована