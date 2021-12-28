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Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуска россиян
Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуска россиян - РИА Новости, 28.12.2021
Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуска россиян
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние праздники в связи с экстремальным скачком смертности и предложить россиянам присоединить эти дни к РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T03:51
2021-12-28T08:02
новый год — 2022
общество
москва
владимир жириновский
лдпр
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние праздники в связи с экстремальным скачком смертности и предложить россиянам присоединить эти дни к своим отпускам.По его словам, новогодние каникулы - это период экстремального скачка смертности."10 дней новогоднего "локдауна" провоцируют людей на пьянство, растёт число бытовых преступлений, драк и т.п. Огромные потери в экономике, которая фактически стоит в этот период", - сообщил парламентарий.При этом заняться полезными делами сложно, отметил Жириновский."Большинство учреждений закрыты, цены на поездки кратно дороже, чем в другое время. Не все могут себе позволить. Так чего хорошего тогда в этих каникулах? Многим ничего не остается как сидеть дома и пить", - также сообщил он.
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общество, москва, владимир жириновский, лдпр, россия
03:51 28.12.2021 (обновлено: 08:02 28.12.2021)
 
Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуска россиян

Глава ЛДПР Жириновский предложил включить 15 дней новогодних каникул в отпуска граждан

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние праздники в связи с экстремальным скачком смертности и предложить россиянам присоединить эти дни к своим отпускам.
"ЛДПР выступает за то, чтобы сохранить число выходных дней для граждан, но вместо всеобщих фиксированных каникул лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням еще 15, и пусть они сами выберут, когда их взять. Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит - имеет право, пожалуйста. А другой на майские праздники лишнюю неделю отдохнёт. Тем более в это время многие едут на дачу готовить огород. Другой человек в декабре возьмет неделю, чтобы в отпуск поехать", - заявил Жириновский РИА Новости, добавив, что некоторым нужно предложить добавлять себе по одному-два выходных каждую вторую неделю.
По его словам, новогодние каникулы - это период экстремального скачка смертности.
"10 дней новогоднего "локдауна" провоцируют людей на пьянство, растёт число бытовых преступлений, драк и т.п. Огромные потери в экономике, которая фактически стоит в этот период", - сообщил парламентарий.
При этом заняться полезными делами сложно, отметил Жириновский.
"Большинство учреждений закрыты, цены на поездки кратно дороже, чем в другое время. Не все могут себе позволить. Так чего хорошего тогда в этих каникулах? Многим ничего не остается как сидеть дома и пить", - также сообщил он.
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