https://ria.ru/20211228/kanikuly-1765752968.html

Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуска россиян

Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуска россиян - РИА Новости, 28.12.2021

Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуска россиян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние праздники в связи с экстремальным скачком смертности и предложить россиянам присоединить эти дни к РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T03:51

2021-12-28T03:51

2021-12-28T08:02

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние праздники в связи с экстремальным скачком смертности и предложить россиянам присоединить эти дни к своим отпускам.По его словам, новогодние каникулы - это период экстремального скачка смертности."10 дней новогоднего "локдауна" провоцируют людей на пьянство, растёт число бытовых преступлений, драк и т.п. Огромные потери в экономике, которая фактически стоит в этот период", - сообщил парламентарий.При этом заняться полезными делами сложно, отметил Жириновский."Большинство учреждений закрыты, цены на поездки кратно дороже, чем в другое время. Не все могут себе позволить. Так чего хорошего тогда в этих каникулах? Многим ничего не остается как сидеть дома и пить", - также сообщил он.

https://ria.ru/20211228/prazdniki-1765750782.html

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общество, москва, владимир жириновский, лдпр, россия