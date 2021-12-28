https://ria.ru/20211228/kampaniya-1765918963.html

Захарова рассказала о кампании по ограничению Telegram в Германии

Захарова рассказала о кампании по ограничению Telegram в Германии - РИА Новости, 28.12.2021

Захарова рассказала о кампании по ограничению Telegram в Германии

В Германии набирает обороты политическая кампания по ограничению мессенджера Telegram, идет финансовое давление, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T23:02

2021-12-28T23:02

2021-12-28T23:02

в мире

берлин (город)

германия

павел дуров

мария захарова

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В Германии набирает обороты политическая кампания по ограничению мессенджера Telegram, идет финансовое давление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, когда в 2018 году в России суд наложил ограничения на доступ к мессенджеру Telegram и постановил прекратить создание технических условий для передачи сообщений, едва ли хоть одно немецкое печатное СМИ оставило без внимания это "очередное наступление на свободу слова в России"."Эти "атака Кремля на чаты" и "действия каменного века" (Stern) только закалили "опытного борца с режимом" (Süddeutsche Zeitung) и "героя" (Zeit) Павла Дурова. Handelsblatt высмеяла длительность судебного заседания по поводу введения ограничений, а Spiegel, непонятно зачем, приплел к делу Навального", - отметила Захарова, приводя то, что писали немецкие СМИ.Она отметила, что в пользу введения частичной блокировки уже высказались высокопоставленные чиновники германского минюста, лидеры федеральных земель, сам глава МВД Нэнси Фезер, другие видные политики и чиновники."Не обошлось и без финансового давления: открыты несколько судебных производств, предполагающих штрафы для компании Павла Дурова", - написала Захарова.По ее словам, на Telegram Берлин предлагает давить и со стороны Брюсселя – по той причине, что в Германии нет официального представителя этого мессенджера, призывают его назначить для общения с госорганами ЕС, а в СМИ недавно появились сливы, что Германия уже направила в Абу-Даби (где зарегистрирована штаб-квартира мессенджера) запросы о правовой помощи."А если вспомнить, как Берлин борется с неугодными традиционными СМИ (один пример RT DE чего стоит), то цензура налицо", - добавила она, напомнив, что МИД России и многие другие государственные органы ни на один день не уходил из Telegram в период судебных, а не репрессивных, разбирательств вокруг мессенджера.Захарова также задается вопросом: если в Германию заблокируют Telegram, что станется с русскоязычными аккаунтами немецких СМИ-пропагандистов и "репостнет" ли одно из них материал RT DE с подробным рассказом о том, как обходить блокировку мессенджера.

https://ria.ru/20211228/zakharova-1765916699.html

https://ria.ru/20211226/korruptsiya-1765552595.html

берлин (город)

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в мире, берлин (город), германия, павел дуров, мария захарова, россия