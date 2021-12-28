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https://ria.ru/20211228/kampaniya-1765918963.html
Захарова рассказала о кампании по ограничению Telegram в Германии
Захарова рассказала о кампании по ограничению Telegram в Германии - РИА Новости, 28.12.2021
Захарова рассказала о кампании по ограничению Telegram в Германии
В Германии набирает обороты политическая кампания по ограничению мессенджера Telegram, идет финансовое давление, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T23:02
2021-12-28T23:02
в мире
берлин (город)
германия
павел дуров
мария захарова
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В Германии набирает обороты политическая кампания по ограничению мессенджера Telegram, идет финансовое давление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, когда в 2018 году в России суд наложил ограничения на доступ к мессенджеру Telegram и постановил прекратить создание технических условий для передачи сообщений, едва ли хоть одно немецкое печатное СМИ оставило без внимания это "очередное наступление на свободу слова в России"."Эти "атака Кремля на чаты" и "действия каменного века" (Stern) только закалили "опытного борца с режимом" (Süddeutsche Zeitung) и "героя" (Zeit) Павла Дурова. Handelsblatt высмеяла длительность судебного заседания по поводу введения ограничений, а Spiegel, непонятно зачем, приплел к делу Навального", - отметила Захарова, приводя то, что писали немецкие СМИ.Она отметила, что в пользу введения частичной блокировки уже высказались высокопоставленные чиновники германского минюста, лидеры федеральных земель, сам глава МВД Нэнси Фезер, другие видные политики и чиновники."Не обошлось и без финансового давления: открыты несколько судебных производств, предполагающих штрафы для компании Павла Дурова", - написала Захарова.По ее словам, на Telegram Берлин предлагает давить и со стороны Брюсселя – по той причине, что в Германии нет официального представителя этого мессенджера, призывают его назначить для общения с госорганами ЕС, а в СМИ недавно появились сливы, что Германия уже направила в Абу-Даби (где зарегистрирована штаб-квартира мессенджера) запросы о правовой помощи."А если вспомнить, как Берлин борется с неугодными традиционными СМИ (один пример RT DE чего стоит), то цензура налицо", - добавила она, напомнив, что МИД России и многие другие государственные органы ни на один день не уходил из Telegram в период судебных, а не репрессивных, разбирательств вокруг мессенджера.Захарова также задается вопросом: если в Германию заблокируют Telegram, что станется с русскоязычными аккаунтами немецких СМИ-пропагандистов и "репостнет" ли одно из них материал RT DE с подробным рассказом о том, как обходить блокировку мессенджера.
https://ria.ru/20211228/zakharova-1765916699.html
https://ria.ru/20211226/korruptsiya-1765552595.html
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в мире, берлин (город), германия, павел дуров, мария захарова, россия
23:02 28.12.2021
 
Захарова рассказала о кампании по ограничению Telegram в Германии

Представитель МИД Захарова: кампания по ограничению Telegram набирает обороты в Германии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В Германии набирает обороты политическая кампания по ограничению мессенджера Telegram, идет финансовое давление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, когда в 2018 году в России суд наложил ограничения на доступ к мессенджеру Telegram и постановил прекратить создание технических условий для передачи сообщений, едва ли хоть одно немецкое печатное СМИ оставило без внимания это "очередное наступление на свободу слова в России".
"Эти "атака Кремля на чаты" и "действия каменного века" (Stern) только закалили "опытного борца с режимом" (Süddeutsche Zeitung) и "героя" (Zeit) Павла Дурова. Handelsblatt высмеяла длительность судебного заседания по поводу введения ограничений, а Spiegel, непонятно зачем, приплел к делу Навального", - отметила Захарова, приводя то, что писали немецкие СМИ.
"Вроде всё логично: мы плохие, они хорошие. Прошло три года. Смеркалось. И вот в Германии набирает обороты целенаправленная политическая кампания, задачей которой является ограничение, чего бы Вы думали, мессенджера Telegram. Обожаю", - подчеркнула официальный представитель российского ведомства.
Она отметила, что в пользу введения частичной блокировки уже высказались высокопоставленные чиновники германского минюста, лидеры федеральных земель, сам глава МВД Нэнси Фезер, другие видные политики и чиновники.
"Не обошлось и без финансового давления: открыты несколько судебных производств, предполагающих штрафы для компании Павла Дурова", - написала Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
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По ее словам, на Telegram Берлин предлагает давить и со стороны Брюсселя – по той причине, что в Германии нет официального представителя этого мессенджера, призывают его назначить для общения с госорганами ЕС, а в СМИ недавно появились сливы, что Германия уже направила в Абу-Даби (где зарегистрирована штаб-квартира мессенджера) запросы о правовой помощи.
"А если вспомнить, как Берлин борется с неугодными традиционными СМИ (один пример RT DE чего стоит), то цензура налицо", - добавила она, напомнив, что МИД России и многие другие государственные органы ни на один день не уходил из Telegram в период судебных, а не репрессивных, разбирательств вокруг мессенджера.
Захарова также задается вопросом: если в Германию заблокируют Telegram, что станется с русскоязычными аккаунтами немецких СМИ-пропагандистов и "репостнет" ли одно из них материал RT DE с подробным рассказом о том, как обходить блокировку мессенджера.
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В миреБерлин (город)ГерманияПавел ДуровМария ЗахароваРоссия
 
 
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