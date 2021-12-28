Премьер-министр Израиля прогнозирует резкий рост числа зараженных COVID-19
Премьер-министр Израиля прогнозирует очередную волну пандемии и не исключает локдауна
© AP Photo / Ariel SchalitДевушки в защитных масках в аэропорту имени Бен-Гуриона, Израиль
© AP Photo / Ariel Schalit
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что не исключает новый локдаун из-за роста числа случаев COVID-19, сообщает The Times of Israel.
Глава правительства отметил, что страна, которая и так сейчас закрыта для иностранных туристов, движется к невиданной ранее волне заражения. "Мы сейчас — за мгновение до неизбежной бури", — сказал он. И добавил, что помочь снизить число заболевших может только вакцинация.
Глава правительства отметил, что страна, которая и так сейчас закрыта для иностранных туристов, движется к невиданной ранее волне заражения. "Мы сейчас — за мгновение до неизбежной бури", — сказал он. И добавил, что помочь снизить число заболевших может только вакцинация.
Во вторник, 28 декабря, в Израиле было выявлено почти три тысячи новых случаев коронавирусной инфекции. Это самый высокий показатель за последние три месяца. Сейчас около 70 процентов населения получили хотя бы одну дозу вакцины и 45 процентов сделали уже три укола.
Также в Израиле ввели дополнительные ограничения на работу ТЦ с 28 декабря из-за омикрон-штамма. Действуют лимиты по количеству посетителей, вход в большие магазины возможен только по зеленому пропуску.
16 декабря, 10:31ТуризмИзраиль продлил запрет на въезд для иностранцев до 29 декабря