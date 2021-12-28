https://ria.ru/20211228/izrail-1765896003.html

Премьер-министр Израиля прогнозирует резкий рост числа зараженных COVID-19

Премьер-министр Израиля прогнозирует резкий рост числа зараженных COVID-19 - РИА Новости, 28.12.2021

Премьер-министр Израиля прогнозирует резкий рост числа зараженных COVID-19

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что не исключает новый локдаун из-за роста числа случаев COVID-19, сообщает The Times of Israel.Глава... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T19:25

2021-12-28T19:25

2021-12-28T19:25

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нафтали беннет

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что не исключает новый локдаун из-за роста числа случаев COVID-19, сообщает The Times of Israel.Глава правительства отметил, что страна, которая и так сейчас закрыта для иностранных туристов, движется к невиданной ранее волне заражения. "Мы сейчас — за мгновение до неизбежной бури", — сказал он. И добавил, что помочь снизить число заболевших может только вакцинация.Во вторник, 28 декабря, в Израиле было выявлено почти три тысячи новых случаев коронавирусной инфекции. Это самый высокий показатель за последние три месяца. Сейчас около 70 процентов населения получили хотя бы одну дозу вакцины и 45 процентов сделали уже три укола.Также в Израиле ввели дополнительные ограничения на работу ТЦ с 28 декабря из-за омикрон-штамма. Действуют лимиты по количеству посетителей, вход в большие магазины возможен только по зеленому пропуску.

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туризм, вакцинация, израиль, новости - туризм, коронавирус covid-19, нафтали беннет