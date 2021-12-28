Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211228/izrail-1765896003.html
Премьер-министр Израиля прогнозирует резкий рост числа зараженных COVID-19
Премьер-министр Израиля прогнозирует резкий рост числа зараженных COVID-19 - РИА Новости, 28.12.2021
Премьер-министр Израиля прогнозирует резкий рост числа зараженных COVID-19
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что не исключает новый локдаун из-за роста числа случаев COVID-19, сообщает The Times of Israel.Глава... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T19:25
2021-12-28T19:25
туризм
туризм
вакцинация
израиль
новости - туризм
коронавирус covid-19
нафтали беннет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762885661_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_793d08e325bebf181c96027079c11705.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что не исключает новый локдаун из-за роста числа случаев COVID-19, сообщает The Times of Israel.Глава правительства отметил, что страна, которая и так сейчас закрыта для иностранных туристов, движется к невиданной ранее волне заражения. "Мы сейчас — за мгновение до неизбежной бури", — сказал он. И добавил, что помочь снизить число заболевших может только вакцинация.Во вторник, 28 декабря, в Израиле было выявлено почти три тысячи новых случаев коронавирусной инфекции. Это самый высокий показатель за последние три месяца. Сейчас около 70 процентов населения получили хотя бы одну дозу вакцины и 45 процентов сделали уже три укола.Также в Израиле ввели дополнительные ограничения на работу ТЦ с 28 декабря из-за омикрон-штамма. Действуют лимиты по количеству посетителей, вход в большие магазины возможен только по зеленому пропуску.
https://ria.ru/20211216/izrail-1763987805.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762885661_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_8d844c6270f106528cbe07acfea6d132.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, вакцинация, израиль, новости - туризм, коронавирус covid-19, нафтали беннет
19:25 28.12.2021
 
Премьер-министр Израиля прогнозирует резкий рост числа зараженных COVID-19

Премьер-министр Израиля прогнозирует очередную волну пандемии и не исключает локдауна

© AP Photo / Ariel SchalitДевушки в защитных масках в аэропорту имени Бен-Гуриона, Израиль
Девушки в защитных масках в аэропорту имени Бен-Гуриона, Израиль - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что не исключает новый локдаун из-за роста числа случаев COVID-19, сообщает The Times of Israel.

Глава правительства отметил, что страна, которая и так сейчас закрыта для иностранных туристов, движется к невиданной ранее волне заражения. "Мы сейчас — за мгновение до неизбежной бури", — сказал он. И добавил, что помочь снизить число заболевших может только вакцинация.
Во вторник, 28 декабря, в Израиле было выявлено почти три тысячи новых случаев коронавирусной инфекции. Это самый высокий показатель за последние три месяца. Сейчас около 70 процентов населения получили хотя бы одну дозу вакцины и 45 процентов сделали уже три укола.
Также в Израиле ввели дополнительные ограничения на работу ТЦ с 28 декабря из-за омикрон-штамма. Действуют лимиты по количеству посетителей, вход в большие магазины возможен только по зеленому пропуску.
Пассажиры в аэропорту Бен-Гуриона во время общенациональной забастовки в Тель-Авиве, Израиле. 17 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 10:31Туризм
Израиль продлил запрет на въезд для иностранцев до 29 декабря
 
ТуризмТуризмВакцинацияИзраильНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Нафтали Беннет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Эксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопления
01:11Главный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия рака
01:02Госдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*
00:56Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцев
00:49При взрыве в украинской больнице погибли два человека
00:42Мигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими данными
00:40Новак назвал причины газового кризиса в Европе
00:39Минздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинации
00:30Вступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантов
00:27Некоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотики
00:21Президент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школы
00:12Президент Эстонии заявил о готовности встретиться с Путиным
00:05Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19
23:52Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревности
23:44Дипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и Запада
23:43Почти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане
23:36В Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спор
23:33Полянский выразил надежду на возобновление СВПД
23:24На Украине признали информационную политику России угрозой
23:02Зеленский ввел санкции против трех медиакомпаний
Лента новостейМолния
Эксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопленияГлавный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия ракаГосдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцевПри взрыве в украинской больнице погибли два человекаМигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими даннымиНовак назвал причины газового кризиса в ЕвропеМинздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинацииВступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантовНекоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотикиПрезидент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школыПрезидент Эстонии заявил о готовности встретиться с ПутинымМинздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревностиДипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и ЗападаПочти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в СуданеВ Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спорПолянский выразил надежду на возобновление СВПДНа Украине признали информационную политику России угрозойЗеленский ввел санкции против трех медиакомпаний