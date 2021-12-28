https://ria.ru/20211228/itogi-1765704091.html

Выбор РИА Новости: итоги 2021 года в сфере религии

Выбор РИА Новости: итоги 2021 года в сфере религии - РИА Новости, 28.12.2021

Выбор РИА Новости: итоги 2021 года в сфере религии

В 2021 году объявлено о готовящейся второй в истории встрече патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском. Яркую дискуссию среди... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T11:00

2021-12-28T11:00

2021-12-28T11:00

религия

справки

израиль

казахстан

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

российский еврейский конгресс

берл лазар

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В 2021 году объявлено о готовящейся второй в истории встрече патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском. Яркую дискуссию среди православных вызвало введение связанных с вакцинацией QR-кодов для допуска в общественные места, а мусульман особенно волновало признание российских вакцин на международном уровне, чтобы снова отправиться в хадж и умру к расположенным в Саудовской Аравии святыням ислама. РИА Новости рассказывает об этих и других событиях и тенденциях года, которые стали самыми важными для верующих.Подготовка второй встречи патриарха Кирилла с папой ФранцискомПять лет прошло с первой исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском в Гаване в 2016 году. За это время христианам в мире пришлось многое пережить: гонения на Ближнем Востоке, в Африке и даже в Европе, расколы, вызовы пандемии коронавируса, рост геополитического напряжения между Западом и Востоком. После того, как папа Франциск анонсировал новую встречу, глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) встретился с ним в Ватикане 22 декабря. По итогам переговоров он сообщил в интервью РИА Новости: главной темой новой встречи, которая пройдет в 2022 году в “третьей стране” (не в России и не в Италии), станет выживание христиан во все более агрессивном к ним современном мире.Римско-католическая церковь начала также подготовку к Синоду епископов 2023 года и открыла период широкого обсуждения темы общей ответственности за жизнь Церкви. Глава Конференции католических епископов РФ архиепископ Паоло Пецци пригласил к участию в обсуждении глав и представителей российских традиционных конфессий, чтобы учесть все мнения о том, какой должна быть Церковь.Закон о переаттестации в России духовенства, учившегося за рубежомЗакон о свободе совести и религиозных организациях в 2021 году был серьезно изменен. Самым важным новшеством стало введение требования об обязательной аттестации в России духовенства, получившего образование за рубежом. После внесения в Госдуму летом предыдущего года законопроект вызвал противоречивую реакцию представителей российских конфессий. Активное участие в его обсуждении приняли буддисты. По их мнению, закон в случае принятия делал фактически невозможными визиты в Россию признанных в мире духовных учителей буддизма. Именно после длительных консультаций с религиозными лидерами в него были внесены соответствующие правки: от аттестации были освобождены священнослужители, которые уже ведут пастырскую работу в России, а кратковременные визиты религиозных лидеров были выведены из-под действия закона.При этом значимым событием правоприменительной практики для евангельских христиан РФ стало решение Верховного суда о разрешении молитвы в жилых помещениях. А в декабре, уже после принятия закона, было подписано соглашение о сотрудничестве между российскими Научно-образовательной теологической ассоциацией и Советом по протестантскому образованию.Создание комиссии по биоэтике в Русской церквиВ Русской православной церкви 2021 год ознаменовался разработкой богословского подхода к целому ряду областей: от биоэтики до цифровизации.Священный синод Русской православной церкви создал весной комиссию по биоэтике. На ее основе было предложено сформировать рабочую группу по проблемам фетальной терапии (применению материалов абортированных эмбрионов в лечебных целях).Греховность экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или же допустимость его благословения в определенных случаях обсуждалась на церковно-общественном форуме в Пятигорске. Священнослужители призвали создать в России правовую базу для усыновления замороженных эмбрионов, а в дальнейшем вообще запретить криоконсервацию. Церковь также выступила за запрет суррогатного материнства "на экспорт".А в августе Русская православная церковь организовала форум в Петропавловске-Камчатском, посвященный созданию на базе христианских ценностей этического кодекса для дальнейших разработок в области искусственного интеллекта и для его внедрения. Особую актуальность вопросам этики ИИ придает введение QR-кодов из-за пандемии коронавируса и соответствующие возможные изменения в законодательстве.Участники пленарного заседания Межсоборного присутствия РПЦ в мае рассмотрели ряд документов к Архиерейскому собору, который из-за пандемии перенесли с ноября 2021 года на май 2022. Среди них - положения о неприкосновенности жизни человека с момента зачатия, о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей, о благословении православных христиан на исполнение воинского долга и о светской трудовой деятельности священнослужителей.Паломники, привитые Спутником V, допущены к святыням исламаВласти Саудовской Аравии объявили в декабре, что разрешают въезд в страну вакцинированным двумя дозами “Спутника V” с 1 января 2022 года. Этого решения, позволяющего совершить хадж или умру - паломничества к святыням ислама в Мекке и Медине - российская умма дожидалась долго. Совет муфтиев России летом направлял письмо министру хаджа Саудовской Аравии с просьбой разрешить российским паломникам, привитым вакциной “Спутник V", совершить умру к святыням ислама.Из-за опасений распространения коронавируса власти Саудовской Аравии в 2020 и 2021 годах разрешали хадж только определенному количеству проживающих в королевстве мусульман. Затем страна начала принимать от паломников запросы на умру при наличии сертификата о том, что они привиты одной из одобренных в королевстве вакцин: Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca и Pfizer/BioNTech. На сегодняшний день паломники, привитые любой российской вакциной, кроме двухкомпонентного “Спутника V”, не будут допущены до поклонения святыням ислама.Мусульмане России укрепляют международный статус, но в умме разногласияРоссийские мусульмане в 2021 году активно заявляли о себе на международной арене. Так, Духовное собрание мусульман России (ДСМР) в 2021 году получило особый консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОС) – главный орган, отвечающий за координацию экономической и социальной деятельности ООН и организаций, входящих в ее систему. Консультативный статус позволяет неправительственным организациям работать с вспомогательными органами и структурами ООН, занимающимися вопросами прав человека, и специальными группами. Глава ДСМР муфтий Альбир Крганов сообщил РИА Новости, что уровне ООН поднял бы тему обеспечения лекарствами больных орфанными заболеваниями в странах, которые не имеют для этого средств.А Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) подписало соглашения о сотрудничестве с Египтом и Иорданией. Члены Совета улемов ДУМ РФ участвовали в конференциях и курсах повышения квалификации, прошедших в этих странах. Кроме того, верховный муфтий Иордании шейх Абдуль-Карим Хасавнех посетил российскую столицу и провел пятничную молитву и проповедь в Московской соборной мечети.В то же время, внутри страны мусульманское сообщество в 2021 году столкнулось с разногласиями как по богословским вопросам, так и во взглядах на организационное устройство жизни верующих. Глава Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин в апреле обвинил муфтия Татарстана Камиля Самигуллина в издании толкования Корана с “ошибкой доктринального характера”. В ответ на это Самигуллин пожелал ему “здоровья и весеннего настроения”.Впоследствии Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) опубликовал обращение к ДУМ РФ с призывом “перестать создавать альтернативные псевдомуфтияты” и вносить дезорганизацию в деятельность уже существующих в регионе муфтиятов. В ответ первый зампредседателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов заявил, что управление открывало новые организации на Северном Кавказе по просьбе администрации президента и руководителей северокавказских республик, и заявления о деструктивном характере его деятельности безосновательны. Позже Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края также приняло резолюцию с призывом к властям обратить внимание на “деструктивную деятельность” организаций ДУМ РФ на Северном Кавказе.Крупные центры иудаизма открылись в регионах РоссииГлавный раввин России Берл Лазар осенью 2021 года открыл первую синагогу в наукограде Обниске (Калужская область).А в Томске этой же осенью при участии главного раввина страны открылся крупнейший в России детский еврейский центр, рассчитанный на несколько сотен учащихся.Расширение общинной жизни для еврейского сообщества России в 2021 году стало важнейшей темой, о чем раввины говорили в интервью РИА Новости. В августе Берл Лазар, выступая на съезде раввинов стран бывшего СССР в Алма-Ате (Казахстан), заявил о задаче в течение ближайших пяти лет привести в общины по крайней мере миллион евреев. Крупнейшие еврейские организации, включая Федерацию еврейских общин России и Российский еврейский конгресс, также призывали россиян с еврейскими корнями участвовать во Всероссийской переписи населения, не опасаясь заявлять о своем еврействе.Обрушения трибун на религиозных праздниках в ИзраилеРезонанс во всем мире вызвали трагические события 2021 года на религиозных праздниках в Израиле. В ночь на 30 апреля в Израиле во время праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон из-за обрушения трибуны и давки погибли 44 человека, 100 пострадали. Празднование стало первым массовым мероприятием в Израиле после отмены ограничений по коронавирусу. Полиция сообщала, что в мероприятии участвовали до 100 тысяч человек. В середине мая в израильском поселении Гиват-Зеев под Иерусалимом снова обрушилась трибуна синагоги: ЧП произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот, погибли два человека, более 200 человек пострадали.Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода призвал при оценке этих трагедий сконцентрироваться на их материальных причинах, не пытаясь трактовать действия Бога в этом мире.Передача России храма в КаннахФранцузский суд в Грасе признал в 2021 году храм архангела Михаила в Каннах собственностью Российской Федерации. Этим завершилась многолетняя череда судебных разбирательств в отношении русской церкви, построенной в 1894 году и в силу исторических причин неоднократно менявшей церковные юрисдикции.За годы тяжб храм пришел в аварийное состояние. Но, как рассказал РИА Новости настоятель Никольского собора в Ницце протоиерей Андрей Елисеев, работы по его восстановлению могут начаться уже в ближайшие месяцы.Взрыв в православной гимназии в Серпухове13 декабря на территории Введенского Владычнего женского монастыря в центре подмосковного Серпухова, где расположена православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского, прогремел взрыв. Как сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД, 18-летний бывший гимназист “произвел самоподрыв”. В результате пострадали семь детей, сам подрывник тоже был госпитализирован в тяжелом состоянии.В Русской православной церкви пообещали помочь пострадавшим. Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий (Лобов) посетил детскую больницу Московского областного центра охраны материнства и детства, где пообщался, в том числе, с гимназистом, который пострадал больше всех.Далай-лама провел учения для россиян и сделал громкие заявленияДалай-лама XIV Тензин Гьяцо, которому 6 июля 2021 года исполнилось 86 лет, не только провел в этом году онлайн-учения для буддистов России, но и встретился в сети со студентами ряда российских университетов, продолжив диалог с ведущими российскими деятелями науки. Еще до пандемии российские ученые открыли Центр исследований медитации и измененных состояний сознания на базе буддийских монастырей на юге Индии, и лидер тибетского буддизма выразил намерение развивать взаимодействие буддийских ученых с ведущими специалистами из России, особенно в таких областях как нейрофизиология, физика, биология, генетика, философия и психология.На учениях для российских буддистов в ноябре 2021 года Далай-лама рассказал, как улучшить карму и достичь просветления, а также отметил возрождение интереса к учению Будды в традиционно буддийских российских регионах и подчеркнул важность роли России в будущем мире. Кроме того, Далай-лама раскрыл секрет долголетия и заявил, что намерен прожить до 110-113 лет, а затем может переродиться "в теле женщины".

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https://ria.ru/20211130/skhiigumen-1761506267.html

https://ria.ru/20211101/oskorblenie-1757210300.html

https://ria.ru/20210204/vaktsina-1595924809.html

https://ria.ru/20210720/kurban-1742011720.html

https://ria.ru/20211119/muftiy-1759711886.html

https://ria.ru/20190811/1557389226.html

https://ria.ru/20211227/kosovo-1765698022.html

https://ria.ru/20211110/tserkovnyy-1758346539.html

https://ria.ru/20210706/dalay-1739994803.html

израиль

казахстан

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справки, израиль, казахстан, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), российский еврейский конгресс, берл лазар, франциск (хорхе марио бергольо), федерация еврейских общин россии, дамир мухетдинов, россия