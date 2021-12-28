https://ria.ru/20211228/immunitet-1765754080.html
Вирусологи раскрыли способ защититься от омикрон-штамма COVID-19
Вирусологи назвали способ защититься от омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 28.12.2021
Вирусологи раскрыли способ защититься от омикрон-штамма COVID-19
Вирусологи Александр Бутенко и Петр Чумаков рассказали в беседе с Ura.ru, что защитить от заражения омикрон-штаммом может группоспецифический иммунитет, который РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T05:10
2021-12-28T05:10
2021-12-28T05:10
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омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Вирусологи Александр Бутенко и Петр Чумаков рассказали в беседе с Ura.ru, что защитить от заражения омикрон-штаммом может группоспецифический иммунитет, который образуется после контакта с несколькими вариантами коронавируса.Он объяснил, что иммунитет, образовавшийся в результате нескольких контактов с разными вариациями коронавируса, вместе с вакцинацией обеспечит коллективную защиту от COVID-19.По словам Чумакова у омикрон-штамма в результате мутаций значительно изменился S-белок, что повышает его шансы обойти антитела, образовавшиеся после прививки.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Как считают исследователи, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон".
https://ria.ru/20211228/volna-1765753219.html
https://ria.ru/20211227/simptom-1765688360.html
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общество, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр бутенко , омикрон-штамм коронавируса, петр чумаков
Вирусологи назвали способ защититься от омикрон-штамма коронавируса
Ученые Бутенко и Чумаков: группоспецифический иммунитет защитит от омикрон-штамма COVID-19