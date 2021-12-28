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https://ria.ru/20211228/immunitet-1765754080.html
Вирусологи раскрыли способ защититься от омикрон-штамма COVID-19
Вирусологи назвали способ защититься от омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 28.12.2021
Вирусологи раскрыли способ защититься от омикрон-штамма COVID-19
Вирусологи Александр Бутенко и Петр Чумаков рассказали в беседе с Ura.ru, что защитить от заражения омикрон-штаммом может группоспецифический иммунитет, который РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T05:10
2021-12-28T05:10
распространение коронавируса
общество
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омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Вирусологи Александр Бутенко и Петр Чумаков рассказали в беседе с Ura.ru, что защитить от заражения омикрон-штаммом может группоспецифический иммунитет, который образуется после контакта с несколькими вариантами коронавируса.Он объяснил, что иммунитет, образовавшийся в результате нескольких контактов с разными вариациями коронавируса, вместе с вакцинацией обеспечит коллективную защиту от COVID-19.По словам Чумакова у омикрон-штамма в результате мутаций значительно изменился S-белок, что повышает его шансы обойти антитела, образовавшиеся после прививки.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Как считают исследователи, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон".
https://ria.ru/20211228/volna-1765753219.html
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общество, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр бутенко , омикрон-штамм коронавируса, петр чумаков
05:10 28.12.2021
 
Вирусологи назвали способ защититься от омикрон-штамма коронавируса

Ученые Бутенко и Чумаков: группоспецифический иммунитет защитит от омикрон-штамма COVID-19

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationТест на COVID-19 на фоне надписи "Омикрон"
Тест на COVID-19 на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Вирусологи Александр Бутенко и Петр Чумаков рассказали в беседе с Ura.ru, что защитить от заражения омикрон-штаммом может группоспецифический иммунитет, который образуется после контакта с несколькими вариантами коронавируса.
"Сочетание различных генотипов вируса вызывает образование у людей коллективного иммунитета группоспецифичного. То есть такого, который может обеспечить защиту от разных генотипов", — заявил Бутенко.
Он объяснил, что иммунитет, образовавшийся в результате нескольких контактов с разными вариациями коронавируса, вместе с вакцинацией обеспечит коллективную защиту от COVID-19.
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По словам Чумакова у омикрон-штамма в результате мутаций значительно изменился S-белок, что повышает его шансы обойти антитела, образовавшиеся после прививки.
"Но кроме S-белка у вирусов есть еще целый ряд других антигенов, и когда человек переболевает, у него образуются антитела на все эти антигены. Поэтому, когда он сталкивается с „Омикроном“, то он уже защищен, потому что другие антигены начинают работать. Это группоспецифический иммунитет. Он относится ко всей группе антигенов, которые присутствуют в коронавирусе", — объяснил Чумаков.
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Как считают исследователи, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон".
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровьеКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАлександр БутенкоОмикрон-штамм коронавирусаПетр Чумаков
 
 
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