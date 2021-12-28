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США выделили 20 миллионов долларов на укрепление украинской границы
США выделили 20 миллионов долларов на укрепление украинской границы - РИА Новости, 28.12.2021
США выделили 20 миллионов долларов на укрепление украинской границы
США выделили 20 миллионов долларов на укрепление украинской границы с Россией и Белоруссией, проект реализуют на протяжении года, сообщила во вторник... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T15:02
2021-12-28T15:34
в мире
украина
сша
белоруссия
россия
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КИЕВ, 28 дек – РИА Новости. США выделили 20 миллионов долларов на укрепление украинской границы с Россией и Белоруссией, проект реализуют на протяжении года, сообщила во вторник пресс-служба государственной погранслужбы Украины.Ранее американские эксперты посетили российско-украинский участок границы в Сумской области Украины, чтобы посоветовать, как улучшить его охрану."Госпогранслужба Украины совместно с отделом по правоохранительным вопросам посольства США на Украине провели очень важную работу по усилению возможностей пограничного ведомства... Результатом нашего сотрудничества стал новый проект международной технической помощи. Ввиду старых и новых вызовов он направлен на безопасность северной и восточной границ Украины", - сказал глава госпогранслужбы Сергей Дейнеко.Проект начнется в январе и будет реализован в течение года, объем финансирования составляет 20 миллионов долларов, которые будут направлены на обеспечение первоочередных потребностей украинских пограничных подразделений. "Современные средства видеофиксации и беспилотные комплексы, индивидуальная защита пограничников, а также обеспечение их расположения в полевых условиях, усиление транспортом и средствами связи – это потребности, которые мы согласовали с нашими стратегическими партнерами", - подчеркнул Дейнеко.Отмечается, что средства будут выделены оснащение всех пограничных отрядов, выполняющих задачи на границе с Россией и Белоруссией."Это не единственный новый пример поддержки госпогранслужбы Соединенными Штатами Америки. В рамках сотрудничества с государственным департаментом США по программе вопросов экспортного контроля и безопасности границ (EXBS) на днях также зарегистрирован еще один проект. По ним партнеры помогут нам в развитии инфраструктуры границы. В частности, это будет помощь в наращивании возможностей ведомства элементами, которые используются в обустройстве границы и развитии систем дистанционного наблюдения. Объем финансирования согласован в размере 4,5 миллионов долларов США", - сообщил Дейнеко.Ранее украинский глава МВД Денис Монастырский заявил, что Украина в 2022 году активизирует обустройство участков госграницы с Россией и Белоруссией, для этого необходимо 640 миллионов долларов.О начале строительства "реальной госграницы" с Россией в мае 2015 года объявил Арсений Яценюк, занимавший на тот момент пост премьера Украины. Проект назвали "Стена", а позже по инициативе самого премьера переименовали в "Европейский вал". Несмотря на громкое название, фортификационное сооружение представляло собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы. В Раде "Стену" Яценюка некоторые депутаты окрестили "огородной решеткой" и "ямой стоимостью 4 миллиарда гривен". Впоследствии бюджет сократили вдвое, а в 2016 году Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело о растрате государственных средств, выделенных на "Стену". Тогда задержали семь человек, в том числе работников погранслужбы и представителей предприятий-подрядчиков.
https://ria.ru/20211220/pomosch-1764616353.html
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в мире, украина, сша, белоруссия, россия
15:02 28.12.2021 (обновлено: 15:34 28.12.2021)
 
США выделили 20 миллионов долларов на укрепление украинской границы

США выделили 20 миллионов долларов на укрепление украинской границы с Россией

© AP Photo / Inna VarenytsiaГраница Украины и России
Граница Украины и России - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© AP Photo / Inna Varenytsia
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КИЕВ, 28 дек – РИА Новости. США выделили 20 миллионов долларов на укрепление украинской границы с Россией и Белоруссией, проект реализуют на протяжении года, сообщила во вторник пресс-служба государственной погранслужбы Украины.
Ранее американские эксперты посетили российско-украинский участок границы в Сумской области Украины, чтобы посоветовать, как улучшить его охрану.
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"Госпогранслужба Украины совместно с отделом по правоохранительным вопросам посольства США на Украине провели очень важную работу по усилению возможностей пограничного ведомства... Результатом нашего сотрудничества стал новый проект международной технической помощи. Ввиду старых и новых вызовов он направлен на безопасность северной и восточной границ Украины", - сказал глава госпогранслужбы Сергей Дейнеко.
Проект начнется в январе и будет реализован в течение года, объем финансирования составляет 20 миллионов долларов, которые будут направлены на обеспечение первоочередных потребностей украинских пограничных подразделений. "Современные средства видеофиксации и беспилотные комплексы, индивидуальная защита пограничников, а также обеспечение их расположения в полевых условиях, усиление транспортом и средствами связи – это потребности, которые мы согласовали с нашими стратегическими партнерами", - подчеркнул Дейнеко.
Отмечается, что средства будут выделены оснащение всех пограничных отрядов, выполняющих задачи на границе с Россией и Белоруссией.
"Это не единственный новый пример поддержки госпогранслужбы Соединенными Штатами Америки. В рамках сотрудничества с государственным департаментом США по программе вопросов экспортного контроля и безопасности границ (EXBS) на днях также зарегистрирован еще один проект. По ним партнеры помогут нам в развитии инфраструктуры границы. В частности, это будет помощь в наращивании возможностей ведомства элементами, которые используются в обустройстве границы и развитии систем дистанционного наблюдения. Объем финансирования согласован в размере 4,5 миллионов долларов США", - сообщил Дейнеко.
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О начале строительства "реальной госграницы" с Россией в мае 2015 года объявил Арсений Яценюк, занимавший на тот момент пост премьера Украины. Проект назвали "Стена", а позже по инициативе самого премьера переименовали в "Европейский вал". Несмотря на громкое название, фортификационное сооружение представляло собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы. В Раде "Стену" Яценюка некоторые депутаты окрестили "огородной решеткой" и "ямой стоимостью 4 миллиарда гривен". Впоследствии бюджет сократили вдвое, а в 2016 году Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело о растрате государственных средств, выделенных на "Стену". Тогда задержали семь человек, в том числе работников погранслужбы и представителей предприятий-подрядчиков.
 
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