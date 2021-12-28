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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211228/gastrotury-1765859427.html
В Москве увеличился спрос на гастротуры
В Москве увеличился спрос на гастротуры - РИА Новости, 28.12.2021
В Москве увеличился спрос на гастротуры
Спрос на гастротуры в Москве существенно увеличился после присвоения звезд Мишлен столичным ресторанам, сообщила журналистам председатель комитета по туризму... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:58
2021-12-28T17:58
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новости - туризм
туристы
екатерина проничева
туризм
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Спрос на гастротуры в Москве существенно увеличился после присвоения звезд Мишлен столичным ресторанам, сообщила журналистам председатель комитета по туризму города Екатерина Проничева."Нас порадовало, что возникло большое количество запросов на такую поездку в Москву со стороны иностранных потенциальных гостей, в том числе из арабских государств", — сказала Проничева на пресс-конференции, посвященной итогам реализации совместного проекта Москвы и Санкт-Петербурга "Два города – миллион впечатлений" в 2021 году.Также она отметила, что сложно выделить какую-то основную цель визита отдыхающих. "К нам приезжают и деловые туристы, и те гости, которые планируют посмотреть достопримечательности. С гастрономическими целями, на шоппинг. Говорить о какой-то лидирующей цели в общем было бы неправильно", — подчеркнула Проничева.
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отдых, санкт-петербург, москва, новости - туризм, туристы, екатерина проничева, туризм, кафе, рестораны, гастрономия
17:58 28.12.2021
 
В Москве увеличился спрос на гастротуры

Спрос на гастротуры в Москве увеличился благодаря присвоению ресторанам звезд Мишлен

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДве звезды "Мишлен", присужденные московскому ресторану "Twins Garden" Ивана и Сергея Березуцких
Две звезды Мишлен, присужденные московскому ресторану Twins Garden Ивана и Сергея Березуцких - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Спрос на гастротуры в Москве существенно увеличился после присвоения звезд Мишлен столичным ресторанам, сообщила журналистам председатель комитета по туризму города Екатерина Проничева.
"Нас порадовало, что возникло большое количество запросов на такую поездку в Москву со стороны иностранных потенциальных гостей, в том числе из арабских государств", — сказала Проничева на пресс-конференции, посвященной итогам реализации совместного проекта Москвы и Санкт-Петербурга "Два города – миллион впечатлений" в 2021 году.
Также она отметила, что сложно выделить какую-то основную цель визита отдыхающих. "К нам приезжают и деловые туристы, и те гости, которые планируют посмотреть достопримечательности. С гастрономическими целями, на шоппинг. Говорить о какой-то лидирующей цели в общем было бы неправильно", — подчеркнула Проничева.
Москва - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
12:05Туризм
Сотрудники туристической полиции Москвы прошли обучение перед праздниками
 
ТуризмОтдыхСанкт-ПетербургМоскваНовости - ТуризмтуристыЕкатерина ПроничеваТуризмКафеРестораныгастрономия
 
 
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