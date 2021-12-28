https://ria.ru/20211228/firsov-1765783941.html

Вдовец Легкоступовой решил передать наследство родственникам певицы

Вдовец Легкоступовой решил передать наследство родственникам певицы - РИА Новости, 28.12.2021

Вдовец Легкоступовой решил передать наследство родственникам певицы

Муж Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов записал видеообращение в социальных сетях. Он поздравил всех с наступающим Новым годом, а также рассказал о передаче... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T11:46

2021-12-28T11:46

2021-12-28T11:46

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Муж Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов записал видеообращение в социальных сетях. Он поздравил всех с наступающим Новым годом, а также рассказал о передаче доли своего наследства родственникам певицы.Подписчики похвалили мужчину за решение."Какое правильное решение вы приняли, уважение и почет вам!", "Это верное решение, Валентина гордилась бы вами", "Поступок настоящего мужчины", – написали пользователи.Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в результате отека мозга и черепно-мозговой травмы. Фирсов вспоминал, что они вместе выпивали, а затем певица упала и ударилась головой.Легкоступова вышла замуж всего за месяц до своей смерти. Ее дети подозревали, что Фирсов спаивал и избивал их мать.

https://ria.ru/20210819/firsov-1746468914.html

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шоу-бизнес, знаменитости, валентина легкоступова