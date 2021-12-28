Вдовец Легкоступовой решил передать наследство родственникам певицы
Вдовец Легкоступовой Фирсов решил передать наследство детям и матери певицы
© Фото : Официальная группа Валентины Легкоступовой в сети VkontakteЮрий Фирсов и Валентина Легкоступова
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Муж Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов записал видеообращение в социальных сетях. Он поздравил всех с наступающим Новым годом, а также рассказал о передаче доли своего наследства родственникам певицы.
"Перед Новым годом будет одно событие – 30 декабря Валентине Легкоступовой, жене моей, исполнилось бы 55 лет. В связи с этим я хочу сделать заявление. Я думаю, ей бы было очень приятно слышать это. Я хочу передать доли своего наследства ее детям Матвею, Анэтте и Галине Ивановне Легкоступовой, ее маме", – заявил Фирсов.
Подписчики похвалили мужчину за решение.
"Какое правильное решение вы приняли, уважение и почет вам!", "Это верное решение, Валентина гордилась бы вами", "Поступок настоящего мужчины", – написали пользователи.
Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в результате отека мозга и черепно-мозговой травмы. Фирсов вспоминал, что они вместе выпивали, а затем певица упала и ударилась головой.
Легкоступова вышла замуж всего за месяц до своей смерти. Ее дети подозревали, что Фирсов спаивал и избивал их мать.
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