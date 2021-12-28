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Шоубиз
https://ria.ru/20211228/firsov-1765783941.html
Вдовец Легкоступовой решил передать наследство родственникам певицы
Вдовец Легкоступовой решил передать наследство родственникам певицы - РИА Новости, 28.12.2021
Вдовец Легкоступовой решил передать наследство родственникам певицы
Муж Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов записал видеообращение в социальных сетях. Он поздравил всех с наступающим Новым годом, а также рассказал о передаче... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T11:46
2021-12-28T11:46
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
валентина легкоступова
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Муж Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов записал видеообращение в социальных сетях. Он поздравил всех с наступающим Новым годом, а также рассказал о передаче доли своего наследства родственникам певицы.Подписчики похвалили мужчину за решение."Какое правильное решение вы приняли, уважение и почет вам!", "Это верное решение, Валентина гордилась бы вами", "Поступок настоящего мужчины", – написали пользователи.Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в результате отека мозга и черепно-мозговой травмы. Фирсов вспоминал, что они вместе выпивали, а затем певица упала и ударилась головой.Легкоступова вышла замуж всего за месяц до своей смерти. Ее дети подозревали, что Фирсов спаивал и избивал их мать.
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шоу-бизнес, знаменитости, валентина легкоступова
11:46 28.12.2021
 
Вдовец Легкоступовой решил передать наследство родственникам певицы

Вдовец Легкоступовой Фирсов решил передать наследство детям и матери певицы

© Фото : Официальная группа Валентины Легкоступовой в сети VkontakteЮрий Фирсов и Валентина Легкоступова
Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Фото : Официальная группа Валентины Легкоступовой в сети Vkontakte
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Муж Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов записал видеообращение в социальных сетях. Он поздравил всех с наступающим Новым годом, а также рассказал о передаче доли своего наследства родственникам певицы.

"Перед Новым годом будет одно событие – 30 декабря Валентине Легкоступовой, жене моей, исполнилось бы 55 лет. В связи с этим я хочу сделать заявление. Я думаю, ей бы было очень приятно слышать это. Я хочу передать доли своего наследства ее детям Матвею, Анэтте и Галине Ивановне Легкоступовой, ее маме", – заявил Фирсов.

Подписчики похвалили мужчину за решение.
"Какое правильное решение вы приняли, уважение и почет вам!", "Это верное решение, Валентина гордилась бы вами", "Поступок настоящего мужчины", – написали пользователи.
Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в результате отека мозга и черепно-мозговой травмы. Фирсов вспоминал, что они вместе выпивали, а затем певица упала и ударилась головой.
Легкоступова вышла замуж всего за месяц до своей смерти. Ее дети подозревали, что Фирсов спаивал и избивал их мать.
Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 22:20Шоубиз
На вдовца Легкоступовой напали в прямом эфире
 
ШоубизШоу-бизнесЗнаменитостиВалентина Легкоступова
 
 
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