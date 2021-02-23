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https://ria.ru/20210223/legkostupova-1598646239.html
Вдовец Легкоступовой "захватил" квартиру певицы
Вдовец Легкоступовой "захватил" квартиру певицы
Последний муж певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов забаррикадировался в квартире своей умершей жены и сменил замки в двери, рассказал адвокат Сергей Жорин РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T12:03
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культура
валентина легкоступова
сергей жорин
александр бастрыкин
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Последний муж певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов забаррикадировался в квартире своей умершей жены и сменил замки в двери, рассказал адвокат Сергей Жорин в комментарии для РЕН ТВ.По его словам, вдовец "оккупировал" жилплощадь сразу после получения документов о вступлении в наследство. При этом Фирсов прожил с покойной супругой всего 40 дней, уточнил юрист.Валентина Легкоступова поступила в больницу в тяжелом состоянии в начале августа. Она впала в кому и через несколько дней умерла. Вскрытие показало, что артистка скончалась из-за отека мозга и черепно-мозговой травмы. При этом ее дети подозревают, что Фирсов спаивал и избивал их мать.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование дела о смерти певицы на контроль.
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валентина легкоступова, сергей жорин, александр бастрыкин, общество

Вдовец Легкоступовой "захватил" квартиру певицы

12:03 23.02.2021 (обновлено: 16:34 23.02.2021)
 
© Фото : Официальная группа Валентины Легкоступовой в сети VkontakteЮрий Фирсов и Валентина Легкоступова
Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© Фото : Официальная группа Валентины Легкоступовой в сети Vkontakte
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев РИА Новости. Последний муж певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов забаррикадировался в квартире своей умершей жены и сменил замки в двери, рассказал адвокат Сергей Жорин в комментарии для РЕН ТВ.
По его словам, вдовец "оккупировал" жилплощадь сразу после получения документов о вступлении в наследство. При этом Фирсов прожил с покойной супругой всего 40 дней, уточнил юрист.

"Заняв квартиру, фактически оккупировав <...> и поставив там свои замки, Фирсов заявил, что ему негде жить и он чуть ли не бомж", — добавил Жорин. Адвокат выразил мнение, что за наследство артистки началась настоящая война.

Валентина Легкоступова поступила в больницу в тяжелом состоянии в начале августа. Она впала в кому и через несколько дней умерла. Вскрытие показало, что артистка скончалась из-за отека мозга и черепно-мозговой травмы. При этом ее дети подозревают, что Фирсов спаивал и избивал их мать.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование дела о смерти певицы на контроль.
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
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КультураВалентина ЛегкоступоваСергей ЖоринАлександр БастрыкинОбщество
 
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