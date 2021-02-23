https://ria.ru/20210223/legkostupova-1598646239.html

Вдовец Легкоступовой "захватил" квартиру певицы

Вдовец Легкоступовой "захватил" квартиру певицы

Последний муж певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов забаррикадировался в квартире своей умершей жены и сменил замки в двери, рассказал адвокат Сергей Жорин РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T12:03

2021-02-23T12:03

2021-02-23T16:34

культура

валентина легкоступова

сергей жорин

александр бастрыкин

общество

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Последний муж певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов забаррикадировался в квартире своей умершей жены и сменил замки в двери, рассказал адвокат Сергей Жорин в комментарии для РЕН ТВ.По его словам, вдовец "оккупировал" жилплощадь сразу после получения документов о вступлении в наследство. При этом Фирсов прожил с покойной супругой всего 40 дней, уточнил юрист.Валентина Легкоступова поступила в больницу в тяжелом состоянии в начале августа. Она впала в кому и через несколько дней умерла. Вскрытие показало, что артистка скончалась из-за отека мозга и черепно-мозговой травмы. При этом ее дети подозревают, что Фирсов спаивал и избивал их мать.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование дела о смерти певицы на контроль.

https://ria.ru/20201218/legkostupova-1589941228.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина легкоступова, сергей жорин, александр бастрыкин, общество