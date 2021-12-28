"Вычеркнула нас из жизни": сын Фатеевой рассказал о матери
Сын Натальи Фатеевой Владимир рассказал об отсутствии взаимоотношений с матерью
© ВГТРКВладимир Басов. Кадр из программы "Прямой эфир" от 28 декабря 2021
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Владимир Басов рассказал об отсутствии хороших отношений со своей матерью Натальей Фатеевой. Мужчина отметил, что актриса даже не читает поздравления с праздниками.
"После того, как ей сделали операцию на тазобедренных суставах, произошло не так, как должно было произойти. Теперь ей приходится пользоваться костылями. Потом так случилось, что она, перестала общаться со мной. Я ее поздравляю лет пять с праздниками, но, насколько я понимаю, она не читает. Она как бы вычеркнула нас из жизни. Ей мы не нужны", – рассказал Владимир.
В передаче "Прямой эфир" он добавил, что Наталья "достаточно нелюдимый человек", она самодостаточная, и ей особенно "никто не нужен".
Владимир также вспомнил о роли Фатеевой в фильме "Джентльмены удачи". По его словам, все критики отметили внешность актрисы, но не ее талант.
"Ее ценили за красоту во всех статьях, рецензиях. Ее это страшно всегда раздражало. Она хотела, чтобы говорили о том, что она актриса – настоящая, хорошая, большая. Но этого практически не было. Всегда все говорили в одну дуду: "Красавица, красавица, красавица", – рассказал Владимир.
Фатеевой в этом году исполнилось 87 лет. Она ведет закрытый образ жизни. Помимо сына, у актрисы есть дочь Наталья.
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