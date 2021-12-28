https://ria.ru/20211228/fateeva-1765867350.html

"Вычеркнула нас из жизни": сын Фатеевой рассказал о матери

"Вычеркнула нас из жизни": сын Фатеевой рассказал о матери - РИА Новости, 28.12.2021

"Вычеркнула нас из жизни": сын Фатеевой рассказал о матери

Владимир Басов рассказал об отсутствии хороших отношений со своей матерью Натальей Фатеевой. Мужчина отметил, что актриса даже не читает поздравления с... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T18:08

2021-12-28T18:08

2021-12-28T18:08

шоубиз

знаменитости

наталья фатеева

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765868699_218:0:3859:2048_1920x0_80_0_0_ac2dbafffbffa4c0c7c88e754afccfb5.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Владимир Басов рассказал об отсутствии хороших отношений со своей матерью Натальей Фатеевой. Мужчина отметил, что актриса даже не читает поздравления с праздниками.В передаче "Прямой эфир" он добавил, что Наталья "достаточно нелюдимый человек", она самодостаточная, и ей особенно "никто не нужен".Владимир также вспомнил о роли Фатеевой в фильме "Джентльмены удачи". По его словам, все критики отметили внешность актрисы, но не ее талант.Фатеевой в этом году исполнилось 87 лет. Она ведет закрытый образ жизни. Помимо сына, у актрисы есть дочь Наталья.Ранее о самочувствии другой советской актрисы Маргариты Тереховой рассказал ее сын.

https://ria.ru/20211216/rasputina-1763992935.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, наталья фатеева, шоу-бизнес