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Эрдоган назвал цель Турции
Эрдоган назвал цель Турции - РИА Новости, 28.12.2021
Эрдоган назвал цель Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что инструменты, разработанные правительством в экономике, спасли страну от порочного круга, по его словам, целью... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T18:07
2021-12-28T18:07
в мире
анкара
реджеп тайип эрдоган
турция
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АНКАРА, 28 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что инструменты, разработанные правительством в экономике, спасли страну от порочного круга, по его словам, целью Анкары является попадание в топ-10 экономик мира.Последний год финансовая система Турции переживает не лучшие времения из-за падения курса лиры. Турецкая лира резко обесценилась после нескольких подряд снижений учетной ставки Центробанка: 20 декабря доллар достиг рекордных 18,4 лиры, тогда как еще в январе стоил 7,4 лиры. После заявлений Эрдогана о новых мерах по противодействию волатильности курса падение турецкой валюты сменилось значительным ростом, в итоге лира компенсировала потери последних недель: во вторник доллар торгуется около 11,8 лиры.Президент Турции выступает за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции. Он трижды с июля 2019 года менял главу центробанка и дважды с ноября 2021 - министра финансов. Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции обвинили Эрдогана в экономической некомпетентности и призвали провести досрочные выборы. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.
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в мире, анкара, реджеп тайип эрдоган, турция
18:07 28.12.2021
 
Эрдоган назвал цель Турции

Президент Эрдоган назвал целью Турции попадание в топ-10 экономик мира

© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© AP Photo / Pool
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АНКАРА, 28 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что инструменты, разработанные правительством в экономике, спасли страну от порочного круга, по его словам, целью Анкары является попадание в топ-10 экономик мира.
"С помощью пройденного нами пути в экономике и разработанных нами инструментов мы спасли нашу страну от порочного круга, в котором она оказалась в прошлом. Вытащили из-под колес нестабильности, в которых она застряла, и механизма незащищенности. … Наш путь - это инвестиции, занятость, производство, экспорт и рост. Наша цель - войти в топ-10 экономик мира", - сказал турецкий лидер, выступая на церемонии вручения научных наград Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) и Академии наук Турции (TÜBA) во вторник.
Последний год финансовая система Турции переживает не лучшие времения из-за падения курса лиры. Турецкая лира резко обесценилась после нескольких подряд снижений учетной ставки Центробанка: 20 декабря доллар достиг рекордных 18,4 лиры, тогда как еще в январе стоил 7,4 лиры. После заявлений Эрдогана о новых мерах по противодействию волатильности курса падение турецкой валюты сменилось значительным ростом, в итоге лира компенсировала потери последних недель: во вторник доллар торгуется около 11,8 лиры.
Президент Турции выступает за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции. Он трижды с июля 2019 года менял главу центробанка и дважды с ноября 2021 - министра финансов. Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции обвинили Эрдогана в экономической некомпетентности и призвали провести досрочные выборы. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
25 декабря, 22:27
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В миреАнкараРеджеп Тайип ЭрдоганТурция
 
 
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