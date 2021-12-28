https://ria.ru/20211228/erdogan-1765888214.html

Эрдоган назвал цель Турции

Эрдоган назвал цель Турции - РИА Новости, 28.12.2021

Эрдоган назвал цель Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что инструменты, разработанные правительством в экономике, спасли страну от порочного круга, по его словам, целью... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T18:07

2021-12-28T18:07

2021-12-28T18:07

в мире

анкара

реджеп тайип эрдоган

турция

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АНКАРА, 28 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что инструменты, разработанные правительством в экономике, спасли страну от порочного круга, по его словам, целью Анкары является попадание в топ-10 экономик мира.Последний год финансовая система Турции переживает не лучшие времения из-за падения курса лиры. Турецкая лира резко обесценилась после нескольких подряд снижений учетной ставки Центробанка: 20 декабря доллар достиг рекордных 18,4 лиры, тогда как еще в январе стоил 7,4 лиры. После заявлений Эрдогана о новых мерах по противодействию волатильности курса падение турецкой валюты сменилось значительным ростом, в итоге лира компенсировала потери последних недель: во вторник доллар торгуется около 11,8 лиры.Президент Турции выступает за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции. Он трижды с июля 2019 года менял главу центробанка и дважды с ноября 2021 - министра финансов. Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции обвинили Эрдогана в экономической некомпетентности и призвали провести досрочные выборы. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.

https://ria.ru/20211225/erdogan-1765504508.html

анкара

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в мире, анкара, реджеп тайип эрдоган, турция