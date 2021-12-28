https://ria.ru/20211228/energetika-1765825979.html

"Зеленый переход" Китай бьет рекорды в чистой энергетике

"Зеленый переход" Китай бьет рекорды в чистой энергетике - РИА Новости, 28.12.2021

"Зеленый переход" Китай бьет рекорды в чистой энергетике

По итогам октября 2021 года китайская "зеленая" энергетика перешагнула знаковый рубеж – установленные мощности возобновляемых источников энергии достигли тысячи РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:49

2021-12-28T14:49

2021-12-28T14:49

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МОСКВА, 28 дек – Проект "Россия-Китай: Главное". По итогам октября 2021 года китайская "зеленая" энергетика перешагнула знаковый рубеж – установленные мощности возобновляемых источников энергии достигли тысячи гигаватт – одного тераватта. Это вдвое больше, чем на конец 2015 года. Доля ВИЭ в национальной структуре выработки энергии достигла 43,5%, увеличившись на 10,2% по сравнению с концом 2015 года. Наибольший вклад принадлежит ГЭС – 385 гигаватт, далее идут "ветряки" – 299 гигаватт, солнечные электростанции – 282 гигаватт и электростанции на биологическом сырье – 35,34 гигаватт. По данным Национального энергетического управления Китая, по всем четырем показателям Поднебесная занимает первые места в мире.Передовое развитиеДокумент под названием "Белая книга по реагированию на изменение климата: политика и действия Китая" был обнародован на пресс-конференции, организованной Пресс-канцелярией Госсовета КНР. Согласно официальному документу, Китай добился устойчивого развития в области развития неископаемых источников энергии и ускорил низкоуглеродную трансформацию своей энергетики.В документе отмечается, что с ростом энергоэффективности своей экономики Китай вносит основной вклад в глобальное энергосбережение. Энергоемкость Китая - потребление энергии на единицу ВВП - с 2011 по 2020 год снизилась на 28,7 процента.Что касается установленной мощности новых типов накопителей энергии, страна теперь также не имеет себе равных - 3,3 миллиона киловатт.В 2020 году новая установленная мощность солнечных энергоблоков в Китае достигла 48 ГВт, что составляет более 40 процентов всех новых установленных мощностей в мире. Общая установленная мощность солнечных фотоэлектрических установок в Китае достигла 253 ГВт, что составляет одну треть от общемировой мощности и превышает аналогичный показатель в Евросоюзе и США.Аналогичная картина наблюдается и с ветроэнергетикой. В 2020 году новая установленная мощность ветроэнергетики в Китае достигла рекордных 72 ГВт, в результате чего общая установленная мощность составила 281 ГВт, что составляет 38 процентов от общей мировой мощности.С 2016 по 2020 год экономика Китая росла в среднем на 5,7 процента в год, при этом рост энергопотребления составлял в среднем только 2,8 процента ежегодно. Доля угля в структуре энергопотребления снизилась с 72,4 процента в 2005 году до 56,8 процента в 2020 году.Первые в миреПочему же Китай столь успешно развивает новые источники энергии? Дело в больших инвестициях и особом внимании со стороны властей.Так, в 2020 году на долю Китая приходилось 80 процентов мирового производства солнечных панелей. Все пять ведущих мировых производителей панелей находятся в Китае. Согласно текущему плану, производство солнечных панелей в Китае к 2025 году достигнет не менее 350 ГВт. Китай также доминирует в поставках инверторов, еще одного ключевого компонента для подключения панелей к сети. Шесть из 10 ведущих производителей инверторов находятся в Китае, на их долю приходится 60 процентов мирового производства.Аналогично, семь из 10 ведущих мировых производителей ветряных турбин - китайские, их общая мощность – 55 ГВт в 2020 году. Другие ведущие иностранные производители, такие как Vestas и Gamesa, также открыли производственные базы в Китае. Кроме того, Китай разработал полную цепочку поставок от ключевых компонентов до строительства и эксплуатации ветряных электростанций. Китайская Longyuan Power является ведущей ветроэнергетической компанией в мире с 2015 года и в настоящее время вырабатывает 200 ГВт энергии.Для китайских властей энергетический переход – одна из главнейших задач на ближайшие десятилетия. В Пекине определили, что стремительный экономический рост не должен идти в ущерб качественному и сбалансированному развитию. Сегодня Китай – совсем не такой, каким был 30, 20 и даже 10 лет назад. Сегодня китайцам необходимо устойчивое развитие, чистый воздух, свежие водоемы и зеленые леса. Поэтому Китай не откажется от намерений перейти к новой, зеленой экономике.

https://ria.ru/20211224/elektromobili-1765329951.html

https://ria.ru/20211215/klimat-1763831285.html

https://ria.ru/20211207/investitsii-1762532674.html

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экология, энергетика, китай