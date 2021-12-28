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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211228/energetika-1765825979.html
"Зеленый переход" Китай бьет рекорды в чистой энергетике
"Зеленый переход" Китай бьет рекорды в чистой энергетике - РИА Новости, 28.12.2021
"Зеленый переход" Китай бьет рекорды в чистой энергетике
По итогам октября 2021 года китайская "зеленая" энергетика перешагнула знаковый рубеж – установленные мощности возобновляемых источников энергии достигли тысячи РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T14:49
2021-12-28T14:49
россия-китай: главное
экология
энергетика
китай
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МОСКВА, 28 дек – Проект "Россия-Китай: Главное". По итогам октября 2021 года китайская "зеленая" энергетика перешагнула знаковый рубеж – установленные мощности возобновляемых источников энергии достигли тысячи гигаватт – одного тераватта. Это вдвое больше, чем на конец 2015 года. Доля ВИЭ в национальной структуре выработки энергии достигла 43,5%, увеличившись на 10,2% по сравнению с концом 2015 года. Наибольший вклад принадлежит ГЭС – 385 гигаватт, далее идут "ветряки" – 299 гигаватт, солнечные электростанции – 282 гигаватт и электростанции на биологическом сырье – 35,34 гигаватт. По данным Национального энергетического управления Китая, по всем четырем показателям Поднебесная занимает первые места в мире.Передовое развитиеДокумент под названием "Белая книга по реагированию на изменение климата: политика и действия Китая" был обнародован на пресс-конференции, организованной Пресс-канцелярией Госсовета КНР. Согласно официальному документу, Китай добился устойчивого развития в области развития неископаемых источников энергии и ускорил низкоуглеродную трансформацию своей энергетики.В документе отмечается, что с ростом энергоэффективности своей экономики Китай вносит основной вклад в глобальное энергосбережение. Энергоемкость Китая - потребление энергии на единицу ВВП - с 2011 по 2020 год снизилась на 28,7 процента.Что касается установленной мощности новых типов накопителей энергии, страна теперь также не имеет себе равных - 3,3 миллиона киловатт.В 2020 году новая установленная мощность солнечных энергоблоков в Китае достигла 48 ГВт, что составляет более 40 процентов всех новых установленных мощностей в мире. Общая установленная мощность солнечных фотоэлектрических установок в Китае достигла 253 ГВт, что составляет одну треть от общемировой мощности и превышает аналогичный показатель в Евросоюзе и США.Аналогичная картина наблюдается и с ветроэнергетикой. В 2020 году новая установленная мощность ветроэнергетики в Китае достигла рекордных 72 ГВт, в результате чего общая установленная мощность составила 281 ГВт, что составляет 38 процентов от общей мировой мощности.С 2016 по 2020 год экономика Китая росла в среднем на 5,7 процента в год, при этом рост энергопотребления составлял в среднем только 2,8 процента ежегодно. Доля угля в структуре энергопотребления снизилась с 72,4 процента в 2005 году до 56,8 процента в 2020 году.Первые в миреПочему же Китай столь успешно развивает новые источники энергии? Дело в больших инвестициях и особом внимании со стороны властей.Так, в 2020 году на долю Китая приходилось 80 процентов мирового производства солнечных панелей. Все пять ведущих мировых производителей панелей находятся в Китае. Согласно текущему плану, производство солнечных панелей в Китае к 2025 году достигнет не менее 350 ГВт. Китай также доминирует в поставках инверторов, еще одного ключевого компонента для подключения панелей к сети. Шесть из 10 ведущих производителей инверторов находятся в Китае, на их долю приходится 60 процентов мирового производства.Аналогично, семь из 10 ведущих мировых производителей ветряных турбин - китайские, их общая мощность – 55 ГВт в 2020 году. Другие ведущие иностранные производители, такие как Vestas и Gamesa, также открыли производственные базы в Китае. Кроме того, Китай разработал полную цепочку поставок от ключевых компонентов до строительства и эксплуатации ветряных электростанций. Китайская Longyuan Power является ведущей ветроэнергетической компанией в мире с 2015 года и в настоящее время вырабатывает 200 ГВт энергии.Для китайских властей энергетический переход – одна из главнейших задач на ближайшие десятилетия. В Пекине определили, что стремительный экономический рост не должен идти в ущерб качественному и сбалансированному развитию. Сегодня Китай – совсем не такой, каким был 30, 20 и даже 10 лет назад. Сегодня китайцам необходимо устойчивое развитие, чистый воздух, свежие водоемы и зеленые леса. Поэтому Китай не откажется от намерений перейти к новой, зеленой экономике.
https://ria.ru/20211224/elektromobili-1765329951.html
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экология, энергетика, китай
14:49 28.12.2021
 

"Зеленый переход" Китай бьет рекорды в чистой энергетике

© Pixabay / Ken ChuangВетрогенераторы в Цзяюйгуане, Китай
Ветрогенераторы в Цзяюйгуане, Китай - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Pixabay / Ken Chuang
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МОСКВА, 28 дек – Проект "Россия-Китай: Главное". По итогам октября 2021 года китайская "зеленая" энергетика перешагнула знаковый рубеж – установленные мощности возобновляемых источников энергии достигли тысячи гигаватт – одного тераватта. Это вдвое больше, чем на конец 2015 года. Доля ВИЭ в национальной структуре выработки энергии достигла 43,5%, увеличившись на 10,2% по сравнению с концом 2015 года. Наибольший вклад принадлежит ГЭС – 385 гигаватт, далее идут "ветряки" – 299 гигаватт, солнечные электростанции – 282 гигаватт и электростанции на биологическом сырье – 35,34 гигаватт. По данным Национального энергетического управления Китая, по всем четырем показателям Поднебесная занимает первые места в мире.

Передовое развитие

Документ под названием "Белая книга по реагированию на изменение климата: политика и действия Китая" был обнародован на пресс-конференции, организованной Пресс-канцелярией Госсовета КНР. Согласно официальному документу, Китай добился устойчивого развития в области развития неископаемых источников энергии и ускорил низкоуглеродную трансформацию своей энергетики.
Мужчина фотографирует электрический концепт-кар BYD E-SEED GT на Шанхайском автосалоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 14:01Россия-Китай: Главное
Китайские электромобили покоряют мир
В документе отмечается, что с ростом энергоэффективности своей экономики Китай вносит основной вклад в глобальное энергосбережение. Энергоемкость Китая - потребление энергии на единицу ВВП - с 2011 по 2020 год снизилась на 28,7 процента.
Что касается установленной мощности новых типов накопителей энергии, страна теперь также не имеет себе равных - 3,3 миллиона киловатт.
В 2020 году новая установленная мощность солнечных энергоблоков в Китае достигла 48 ГВт, что составляет более 40 процентов всех новых установленных мощностей в мире. Общая установленная мощность солнечных фотоэлектрических установок в Китае достигла 253 ГВт, что составляет одну треть от общемировой мощности и превышает аналогичный показатель в Евросоюзе и США.
Аналогичная картина наблюдается и с ветроэнергетикой. В 2020 году новая установленная мощность ветроэнергетики в Китае достигла рекордных 72 ГВт, в результате чего общая установленная мощность составила 281 ГВт, что составляет 38 процентов от общей мировой мощности.
Специальный представитель правительства КНР по климатическим изменениям Се Чжэньхуа (в центре слева) беседует с Джоном Керри, специальным посланником президента США по вопросам климата (в центре) на саммите ООН по климату COP26 в Глазго - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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Одна цель. Как США и Китай намерены бороться за спасение планеты
С 2016 по 2020 год экономика Китая росла в среднем на 5,7 процента в год, при этом рост энергопотребления составлял в среднем только 2,8 процента ежегодно. Доля угля в структуре энергопотребления снизилась с 72,4 процента в 2005 году до 56,8 процента в 2020 году.
Китай опережает многие страны в производстве и продаже автомобилей на новой энергии, на китайский рынок приходится 50 процентов мировых продаж таких автомобилей. К октябрю общее количество электромобилей в КНР достигло 6,8 миллиона. Между тем, китайская инфраструктура электромобилей продолжает расширяться впечатляющими темпами. Более 2,2 миллиона зарядных точек по всей стране образуют крупнейшую в мире сеть.

Первые в мире

Почему же Китай столь успешно развивает новые источники энергии? Дело в больших инвестициях и особом внимании со стороны властей.
Так, в 2020 году на долю Китая приходилось 80 процентов мирового производства солнечных панелей. Все пять ведущих мировых производителей панелей находятся в Китае. Согласно текущему плану, производство солнечных панелей в Китае к 2025 году достигнет не менее 350 ГВт. Китай также доминирует в поставках инверторов, еще одного ключевого компонента для подключения панелей к сети. Шесть из 10 ведущих производителей инверторов находятся в Китае, на их долю приходится 60 процентов мирового производства.
Восьмая министерская конференция Форума китайско-африканского сотрудничества, Дакар - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 12:40Россия-Китай: Главное
Китай и Африка: инвестиции в инфраструктуру и зеленое развитие
Аналогично, семь из 10 ведущих мировых производителей ветряных турбин - китайские, их общая мощность – 55 ГВт в 2020 году. Другие ведущие иностранные производители, такие как Vestas и Gamesa, также открыли производственные базы в Китае. Кроме того, Китай разработал полную цепочку поставок от ключевых компонентов до строительства и эксплуатации ветряных электростанций. Китайская Longyuan Power является ведущей ветроэнергетической компанией в мире с 2015 года и в настоящее время вырабатывает 200 ГВт энергии.
Для китайских властей энергетический переход – одна из главнейших задач на ближайшие десятилетия. В Пекине определили, что стремительный экономический рост не должен идти в ущерб качественному и сбалансированному развитию. Сегодня Китай – совсем не такой, каким был 30, 20 и даже 10 лет назад. Сегодня китайцам необходимо устойчивое развитие, чистый воздух, свежие водоемы и зеленые леса. Поэтому Китай не откажется от намерений перейти к новой, зеленой экономике.
 
Россия-Китай: ГлавноеЭкологияэнергетикаКитай
 
 
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