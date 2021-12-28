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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20211228/elka-1765679436.html
Главная елка страны. Как запрещали/разрешали новогоднее хвойное дерево
Главная елка страны. Как запрещали/разрешали новогоднее хвойное дерево - РИА Новости, 28.12.2021
Главная елка страны. Как запрещали/разрешали новогоднее хвойное дерево
Украшение елки перед праздником — приятные хлопоты, к которым привыкли все россияне. Сейчас наряженная ель в предновогодние дни стоит почти в каждом доме, на городских площадях и даже в магазинах. Однако еще в XX веке вечнозеленое дерево по несколько раз запрещали и разрешали, а также использовали для политической агитации.
2021-12-28T14:00
2021-12-28T14:00
истории.doc
общество
праздник
история
ссср
новый год
подкаст
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Главная елка страны. Как запрещали/разрешали новогоднее хвойное дерево
Украшение елки перед праздником — приятные хлопоты, к которым привыкли все россияне. Сейчас наряженная ель в предновогодние дни стоит почти в каждом доме, на городских площадях и даже в магазинах. Однако еще в XX веке вечнозеленое дерево по несколько раз запрещали и разрешали, а также использовали для политической агитации.
audio/mpeg
Главная елка страны. Как запрещали/разрешали новогоднее хвойное дерево
Украшение елки перед праздником — приятные хлопоты, к которым привыкли все россияне. Сейчас наряженная ель в предновогодние дни стоит почти в каждом доме, на городских площадях и даже в магазинах. Однако еще в XX веке вечнозеленое дерево по несколько раз запрещали и разрешали, а также использовали для политической агитации.
audio/mpeg
Какие елочные игрушки считаются самыми ценными и могут сейчас стоить до 100 тысяч рублей? О елочных игрушках в российской истории и их ценности — в подкасте Истории.doc "Елка — денежное дерево. За какими советскими игрушками охотятся антиквары".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Сценарий эпизода: Алиса Хохлова и Артем БуфтякГолоса эпизода: Наталия Шашина и Артем БуфтякЗвукорежиссер: Андрей ТемновСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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общество, праздник, история, ссср, новый год, подкаст, аудио
14:00 28.12.2021
 

Главная елка страны. Как запрещали/разрешали новогоднее хвойное дерево

Истории.doc
Главная елка страны. Как запрещали/разрешали новогоднее хвойное дерево
14:00
Читать ria.ru в
Украшение елки перед праздником — приятные хлопоты, к которым привыкли все россияне. Сейчас наряженная ель в предновогодние дни стоит почти в каждом доме, на городских площадях и даже в магазинах. Однако еще в XX веке вечнозеленое дерево по несколько раз запрещали и разрешали, а также использовали для политической агитации.
Какие елочные игрушки считаются самыми ценными и могут сейчас стоить до 100 тысяч рублей? О елочных игрушках в российской истории и их ценности — в подкасте Истории.doc "Елка — денежное дерево. За какими советскими игрушками охотятся антиквары".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Сценарий эпизода: Алиса Хохлова и Артем Буфтяк
Голоса эпизода: Наталия Шашина и Артем Буфтяк
Звукорежиссер: Андрей Темнов
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