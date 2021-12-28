https://ria.ru/20211228/elka-1765679436.html

Главная елка страны. Как запрещали/разрешали новогоднее хвойное дерево

Главная елка страны. Как запрещали/разрешали новогоднее хвойное дерево - РИА Новости, 28.12.2021

Главная елка страны. Как запрещали/разрешали новогоднее хвойное дерево

Украшение елки перед праздником — приятные хлопоты, к которым привыкли все россияне. Сейчас наряженная ель в предновогодние дни стоит почти в каждом доме, на городских площадях и даже в магазинах. Однако еще в XX веке вечнозеленое дерево по несколько раз запрещали и разрешали, а также использовали для политической агитации.

2021-12-28T14:00

2021-12-28T14:00

2021-12-28T14:00

истории.doc

общество

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Главная елка страны. Как запрещали/разрешали новогоднее хвойное дерево Украшение елки перед праздником — приятные хлопоты, к которым привыкли все россияне. Сейчас наряженная ель в предновогодние дни стоит почти в каждом доме, на городских площадях и даже в магазинах. Однако еще в XX веке вечнозеленое дерево по несколько раз запрещали и разрешали, а также использовали для политической агитации. audio/mpeg

Главная елка страны. Как запрещали/разрешали новогоднее хвойное дерево Украшение елки перед праздником — приятные хлопоты, к которым привыкли все россияне. Сейчас наряженная ель в предновогодние дни стоит почти в каждом доме, на городских площадях и даже в магазинах. Однако еще в XX веке вечнозеленое дерево по несколько раз запрещали и разрешали, а также использовали для политической агитации. audio/mpeg

Какие елочные игрушки считаются самыми ценными и могут сейчас стоить до 100 тысяч рублей? О елочных игрушках в российской истории и их ценности — в подкасте Истории.doc "Елка — денежное дерево. За какими советскими игрушками охотятся антиквары".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Сценарий эпизода: Алиса Хохлова и Артем БуфтякГолоса эпизода: Наталия Шашина и Артем БуфтякЗвукорежиссер: Андрей ТемновСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, праздник, история, ссср, новый год, подкаст, аудио