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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20201229/igrushki-1591152085.html
Ёлка - денежное дерево. За какими советскими игрушками охотятся антиквары
Ёлка - денежное дерево. За какими советскими игрушками охотятся антиквары
Дирижабли, первые спутники, пионеры, початки кукурузы… Считается, что по советским ёлочным игрушкам можно "прочесть" историю страны. Но и сами эти украшения уже давно стали частью истории. А значит, как любой антиквариат, имеют свою цену. За какие фигурки из "бабушкиного сундука" дадут десятки и даже сотни тысяч, а за какие — не дадут и ста рублей?
2020-12-29T14:00
2020-12-29T14:00
истории.doc
советский союз
подкаст
российская империя
новый год
рождество христово
ссср
бизнес
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Ёлка - денежное дерево. За какими советскими игрушками охотятся антиквары
Дирижабли, первые спутники, пионеры, початки кукурузы… Считается, что по советским ёлочным игрушкам можно "прочесть" историю страны. Но и сами эти украшения уже давно стали частью истории. А значит, как любой антиквариат, имеют свою цену. За какие фигурки из "бабушкиного сундука" дадут десятки и даже сотни тысяч, а за какие — не дадут и ста рублей?
audio/mpeg
Ёлка - денежное дерево. За какими советскими игрушками охотятся антиквары
Дирижабли, первые спутники, пионеры, початки кукурузы… Считается, что по советским ёлочным игрушкам можно "прочесть" историю страны. Но и сами эти украшения уже давно стали частью истории. А значит, как любой антиквариат, имеют свою цену. За какие фигурки из "бабушкиного сундука" дадут десятки и даже сотни тысяч, а за какие — не дадут и ста рублей?
audio/mpeg
Обозреватель РИА Новости Анастасия Гнединская пообщалась с коллекционерами Аллой и Дмитрием Прибытковыми, чтобы узнать, сколько действительно могут стоить советские ёлочные игрушки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовила Артем БуфтякГолоса эпизода: Наталья Шашина, Игорь Кривицкий, Анастасия Балгурина, Дмитрий Москалев, Артем БуфтякМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, советский союз, подкаст, российская империя, новый год, рождество христово, ссср, бизнес, история, общество

Ёлка - денежное дерево. За какими советскими игрушками охотятся антиквары

14:00 29.12.2020
 
Истории.doc
Ёлка - денежное дерево. За какими советскими игрушками охотятся антиквары
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Дирижабли, первые спутники, пионеры, початки кукурузы… Считается, что по советским ёлочным игрушкам можно "прочесть" историю страны. Но и сами эти украшения уже давно стали частью истории. А значит, как любой антиквариат, имеют свою цену. За какие фигурки из "бабушкиного сундука" дадут десятки и даже сотни тысяч, а за какие — не дадут и ста рублей?
Обозреватель РИА Новости Анастасия Гнединская пообщалась с коллекционерами Аллой и Дмитрием Прибытковыми, чтобы узнать, сколько действительно могут стоить советские ёлочные игрушки.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод подготовила Артем Буфтяк
Голоса эпизода: Наталья Шашина, Игорь Кривицкий, Анастасия Балгурина, Дмитрий Москалев, Артем Буфтяк
Монтаж Андрея Темнова
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