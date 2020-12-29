https://ria.ru/20201229/igrushki-1591152085.html

Ёлка - денежное дерево. За какими советскими игрушками охотятся антиквары

Ёлка - денежное дерево. За какими советскими игрушками охотятся антиквары

Дирижабли, первые спутники, пионеры, початки кукурузы… Считается, что по советским ёлочным игрушкам можно "прочесть" историю страны. Но и сами эти украшения уже давно стали частью истории. А значит, как любой антиквариат, имеют свою цену. За какие фигурки из "бабушкиного сундука" дадут десятки и даже сотни тысяч, а за какие — не дадут и ста рублей?

2020-12-29T14:00

2020-12-29T14:00

2020-12-29T14:00

истории.doc

советский союз

подкаст

российская империя

новый год

рождество христово

ссср

бизнес

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Ёлка - денежное дерево. За какими советскими игрушками охотятся антиквары Дирижабли, первые спутники, пионеры, початки кукурузы… Считается, что по советским ёлочным игрушкам можно "прочесть" историю страны. Но и сами эти украшения уже давно стали частью истории. А значит, как любой антиквариат, имеют свою цену. За какие фигурки из "бабушкиного сундука" дадут десятки и даже сотни тысяч, а за какие — не дадут и ста рублей? audio/mpeg

Ёлка - денежное дерево. За какими советскими игрушками охотятся антиквары Дирижабли, первые спутники, пионеры, початки кукурузы… Считается, что по советским ёлочным игрушкам можно "прочесть" историю страны. Но и сами эти украшения уже давно стали частью истории. А значит, как любой антиквариат, имеют свою цену. За какие фигурки из "бабушкиного сундука" дадут десятки и даже сотни тысяч, а за какие — не дадут и ста рублей? audio/mpeg

Обозреватель РИА Новости Анастасия Гнединская пообщалась с коллекционерами Аллой и Дмитрием Прибытковыми, чтобы узнать, сколько действительно могут стоить советские ёлочные игрушки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовила Артем БуфтякГолоса эпизода: Наталья Шашина, Игорь Кривицкий, Анастасия Балгурина, Дмитрий Москалев, Артем БуфтякМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, советский союз, подкаст, российская империя, новый год, рождество христово, ссср, бизнес, история, общество