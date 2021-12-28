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На портале "Узнай Москву" выпустили аудиогид по мотивам русской классики
На портале "Узнай Москву" выпустили аудиогид по мотивам русской классики - РИА Новости, 28.12.2021
На портале "Узнай Москву" выпустили аудиогид по мотивам русской классики
Портал "Узнай Москву" совместно с группой компании "ЛитРес" выпустил рождественский гид по Москве по мотивам русской классики, сообщили в пресс-службе книжного... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T11:18
2021-12-28T11:18
2021-12-28T11:18
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Портал "Узнай Москву" совместно с группой компании "ЛитРес" выпустил рождественский гид по Москве по мотивам русской классики, сообщили в пресс-службе книжного сервиса.Отмечается, что специальный литературный маршрут сопровождается "историческими сводками о главных центральных локациях и отрывками из произведений именитых русских классиков, которые тонко передают праздничное настроение и описывают убранство зимнего города".Маршрут начинается на Тверском Бульваре, продолжается на Тверской площади, проходит по Камергерскому переулку, улицам Рождественка и Кузнецкий мост."Следующими пунктами по маршруту станут Театральная площадь и Красная Площадь, о которых также слагают строки известные классики. Пользователи познакомятся с историей местных праздничных гуляний, послушают о катании на коньках героев культового романа "Анна Каренина" Льва Толстого. О былых рождественских традициях поведает рассказ Клавдии Лукашевич "Рождественский праздник", а скромное великолепие новогодней ели передаст отрывок из произведения "Детство Никиты" Алексея Толстого. Красная площадь во все времена была центром праздничных гуляний в Москве", - говорится в сообщении.Отмечается, что прогулка завершится в Александровском саду.Аудиогид записан участником проекта "ЛитРес: Чтец" Ильей Дементьевым. Экскурсию можно найти на сайте или в мобильном приложении "Узнай Москву".
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москва, литрес, новости - туризм, туризм, новости культуры
На портале "Узнай Москву" выпустили аудиогид по мотивам русской классики
На портале "Узнай Москву" выпустили аудиогид по мотивам русской классики
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости.
Портал "Узнай Москву" совместно с группой компании "ЛитРес" выпустил
рождественский гид по Москве по мотивам русской классики, сообщили в пресс-службе книжного сервиса.
Отмечается, что специальный литературный маршрут сопровождается "историческими сводками о главных центральных локациях и отрывками из произведений именитых русских классиков, которые тонко передают праздничное настроение и описывают убранство зимнего города".
Маршрут начинается на Тверском Бульваре, продолжается на Тверской площади, проходит по Камергерскому переулку, улицам Рождественка и Кузнецкий мост.
"Следующими пунктами по маршруту станут Театральная площадь и Красная Площадь, о которых также слагают строки известные классики. Пользователи познакомятся с историей местных праздничных гуляний, послушают о катании на коньках героев культового романа "Анна Каренина" Льва Толстого. О былых рождественских традициях поведает рассказ Клавдии Лукашевич "Рождественский праздник", а скромное великолепие новогодней ели передаст отрывок из произведения "Детство Никиты" Алексея Толстого. Красная площадь во все времена была центром праздничных гуляний в Москве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прогулка завершится в Александровском саду.
Аудиогид записан участником проекта "ЛитРес: Чтец" Ильей Дементьевым. Экскурсию можно найти на сайте или в мобильном приложении "Узнай Москву".