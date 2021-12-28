https://ria.ru/20211228/eaes-1765821957.html

Путин поблагодарил Назарбаева за идею создания ЕАЭС

Путин поблагодарил Назарбаева за идею создания ЕАЭС - РИА Новости, 28.12.2021

Путин поблагодарил Назарбаева за идею создания ЕАЭС

Президент России Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и поблагодарил его за идею создания Евразийского... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T13:49

2021-12-28T13:49

2021-12-28T13:49

казахстан

владимир путин

нурсултан назарбаев

евразийский экономический союз

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765813717_0:312:3086:2048_1920x0_80_0_0_fc549a912f5946647c958c2f0ee302c7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и поблагодарил его за идею создания Евразийского экономического союза, ставшего хорошим механизмом сотрудничества даже в период пандемии.Он отметил, что в сложных условиях пандемии, когда во всем мире снижается уровень производства, механизмы и инструменты, ранее отработанные в рамках ЕАЭС, и сейчас действуют эффективно.Путин также напомнил о сотрудничестве РФ и Казахстана. По его словам, в сложный период в предыдущий год удалось не допустить серьезного спада экономики (4%), а в этом году рост составил уже более 30%. "Это очень серьезный результат нашей совместной деятельности", - добавил президент.

https://ria.ru/20211210/putin-1763109581.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, владимир путин, нурсултан назарбаев, евразийский экономический союз, россия