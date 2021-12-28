Путин поблагодарил Назарбаева за идею создания ЕАЭС
Президент Путин поблагодарил Назарбаева за идею создания ЕАЭС
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и первый президент Казахстана - Лидер нации Нурсултан Назарбаев во время встречи в рамках неформального саммита руководителей государств - участников СНГ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и поблагодарил его за идею создания Евразийского экономического союза, ставшего хорошим механизмом сотрудничества даже в период пандемии.
"Очень рады вас видеть в России, Петербурге. Спасибо, что приехали. Должен сказать, что всегда с коллегами, когда собираемся, практически по любому вопросу развития ЕврАзЭС вспоминаем, что эта идея принадлежит вам. И мы все вам очень благодарны за то, что вы выступили инициатором этого союза", - сказал Путин.
Он отметил, что в сложных условиях пандемии, когда во всем мире снижается уровень производства, механизмы и инструменты, ранее отработанные в рамках ЕАЭС, и сейчас действуют эффективно.
Путин также напомнил о сотрудничестве РФ и Казахстана. По его словам, в сложный период в предыдущий год удалось не допустить серьезного спада экономики (4%), а в этом году рост составил уже более 30%. "Это очень серьезный результат нашей совместной деятельности", - добавил президент.