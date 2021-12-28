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Путин поблагодарил Назарбаева за идею создания ЕАЭС
Путин поблагодарил Назарбаева за идею создания ЕАЭС - РИА Новости, 28.12.2021
Путин поблагодарил Назарбаева за идею создания ЕАЭС
Президент России Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и поблагодарил его за идею создания Евразийского... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T13:49
2021-12-28T13:49
казахстан
владимир путин
нурсултан назарбаев
евразийский экономический союз
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и поблагодарил его за идею создания Евразийского экономического союза, ставшего хорошим механизмом сотрудничества даже в период пандемии.Он отметил, что в сложных условиях пандемии, когда во всем мире снижается уровень производства, механизмы и инструменты, ранее отработанные в рамках ЕАЭС, и сейчас действуют эффективно.Путин также напомнил о сотрудничестве РФ и Казахстана. По его словам, в сложный период в предыдущий год удалось не допустить серьезного спада экономики (4%), а в этом году рост составил уже более 30%. "Это очень серьезный результат нашей совместной деятельности", - добавил президент.
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казахстан, владимир путин, нурсултан назарбаев, евразийский экономический союз, россия
13:49 28.12.2021
 
Путин поблагодарил Назарбаева за идею создания ЕАЭС

Президент Путин поблагодарил Назарбаева за идею создания ЕАЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и первый президент Казахстана - Лидер нации Нурсултан Назарбаев во время встречи в рамках неформального саммита руководителей государств - участников СНГ
Президент РФ Владимир Путин и первый президент Казахстана - Лидер нации Нурсултан Назарбаев во время встречи в рамках неформального саммита руководителей государств - участников СНГ - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и поблагодарил его за идею создания Евразийского экономического союза, ставшего хорошим механизмом сотрудничества даже в период пандемии.
"Очень рады вас видеть в России, Петербурге. Спасибо, что приехали. Должен сказать, что всегда с коллегами, когда собираемся, практически по любому вопросу развития ЕврАзЭС вспоминаем, что эта идея принадлежит вам. И мы все вам очень благодарны за то, что вы выступили инициатором этого союза", - сказал Путин.
Он отметил, что в сложных условиях пандемии, когда во всем мире снижается уровень производства, механизмы и инструменты, ранее отработанные в рамках ЕАЭС, и сейчас действуют эффективно.
Путин также напомнил о сотрудничестве РФ и Казахстана. По его словам, в сложный период в предыдущий год удалось не допустить серьезного спада экономики (4%), а в этом году рост составил уже более 30%. "Это очень серьезный результат нашей совместной деятельности", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в заседании Высшего Евразийского экономического совета
10 декабря, 13:17
Совершенствование общего законодательства ЕАЭС продолжается, заявил Путин
 
КазахстанВладимир ПутинНурсултан НазарбаевЕвразийский экономический союзРоссия
 
 
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