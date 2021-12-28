https://ria.ru/20211228/deti-1765788335.html

Состояние девочки, найденной на морозе под Саратовом, стабилизировалось

Состояние девочки, найденной на морозе под Саратовом, стабилизировалось - РИА Новости, 28.12.2021

Состояние девочки, найденной на морозе под Саратовом, стабилизировалось

Врачи стабилизировали состояние девочки, найденной на морозе в овраге в саратовском селе, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь регионального... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T11:30

2021-12-28T11:30

2021-12-28T12:13

происшествия

саратовская область

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врачи стабилизировали состояние девочки, найденной на морозе в овраге в саратовском селе, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь регионального минздрава Анастасия Усова.Днем 22 декабря в овраге в селе Прокудино Аткарского района пятилетняя девочка и ее восьмилетний брат были обнаружены без верхней одежды. По данным прокуратуры, дети были без сознания, мальчик скончался, а девочка выжила, но оставалась в реанимации. Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя отмечала, что состояние девочки крайне тяжелое, она пережила клиническую смерть."Стабильно тяжелое состояние у девочки. Наши ведущие медики консультируют, в ежедневном режиме осуществляется консультация с федеральными центрами в Москве и Санкт-Петербурге, обсуждаются тактики и возможные стратегии лечения. Врачи делают все, чтобы спасти девочку. На данный момент удалось стабилизировать (состояние)", - сказала собеседница агентства.Тем временем главный врач областной больницы Михаил Свинарев заявил, что ребенок находится в медикаментозной коме, в лечении наблюдается положительная динамика."Мы наблюдаем положительную динамику лечения ребенка. Сейчас она дышит частично сама. Повреждения головного мозга от удушения тяжелые, но не безнадежные. После пяти часов на морозе у ребенка развилась пневмония, у нее обморожены руки и ноги. Мы начали девочку кормить через зонд, почки и желудочно-кишечный тракт работают хорошо, но ребенок остается в медикаментозной коме", - сказал медик.По данным Следственного комитета, детей в овраге бросила 43-летняя мать. По версии следствия, рассердившись на непослушание, она шарфом душила детей до потери сознания, после чего отнесла их в овраг, а сама уехала в Энгельс. Суд арестовал ее по обвинению в убийстве с особой жестокостью и покушении. По данным СК, женщина раскаялась в содеянном.

https://ria.ru/20211223/deti-1765209303.html

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происшествия, саратовская область, москва, следственный комитет россии (ск рф)