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https://ria.ru/20211228/cherkalin-1765844655.html
Суд прекратил преследование сослуживца экс-подполковника ФСБ Черкалина
Суд прекратил преследование сослуживца экс-подполковника ФСБ Черкалина - РИА Новости, 28.12.2021
Суд прекратил преследование сослуживца экс-подполковника ФСБ Черкалина
Московский гарнизонный военный суд по ходатайству защиты в связи с истечением срока давности прекратил уголовное преследование Андрея Васильева, сослуживца... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T15:19
2021-12-28T17:20
происшествия
московский гарнизонный военный суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
кирилл черкалин
россия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд по ходатайству защиты в связи с истечением срока давности прекратил уголовное преследование Андрея Васильева, сослуживца бывшего офицера ФСБ России Кирилла Черкалина, по делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Уголовное преследование в отношении Васильева подлежит прекращению", — огласил решение судья Константин Селезнев. Ходатайство было заявлено в связи с тем, что десятилетний срок давности по делу о мошенничестве истек в начале декабря. Васильев, в отношении которого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, был обвинен только по этой статье УК.Суд также отменил Васильеву меру пресечения в виде домашнего ареста, а гражданский иск, заявленный на него потерпевшими, был оставлен без рассмотрения. Был снят арест и с большей части имущества Васильева и его родственников. В то же время с мужчины взыскали судебные издержки на сумму более миллиона рублей, в том числе за проведение экспертиз.До этого адвокат Васильева Александр Гофштейн заявил, что в связи с прекращением преследования должен быть снят арест с имущества подзащитного и активов его близких. Прокурор Милана Дигаева просила суд оставить эти меры, так как они могут обеспечить гражданский иск по делу."Сохранение ареста по одним лишь мотивам обеспечения гражданского иска существенно нарушает конституционные права Васильева и его близких. Что же касается гражданского иска, по закону заявленный иск должен остаться без рассмотрения, потерпевшие же имеют право обратиться в рамках гражданского судопроизводства с отдельным заявлением", — отмечал Гофштейн.Истечение срока давности по уголовной статье — нереабилитирующее основание. Таким образом, с точки зрения законодательства лицо продолжает считаться совершившим преступление, а заявление подобного ходатайства фактически является добровольным признанием вины.Помимо Васильева, на скамье подсудимых находятся бывший сотрудник центрального аппарата ФСБ Дмитрий Фролов и экс-акционер банка "Кредитимпэкс Банк" Георгий Шкурко, оба содержатся под стражей. Фролов также проходит обвиняемым по делу о мошенничестве, но он пока не просил суд прекратить его преследование по данной статье. При таких обстоятельствах суд в момент оглашения приговора или иного окончательного судебного акта самостоятельно учитывает данный фактор.По данным следствия, в 2011 году Черкалин, Васильев и Фролов ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО" на сумму не менее 490 миллионов рублей. Черкалин, как полагает следствие, руководил этой преступной группой. Дело было возбуждено по статье "мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору".Черкалин заключил сделку со следствием и заявил о раскаянии, дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Суд вынес решение в особом порядке — семь лет колонии строгого режима. Его также лишили звания подполковника запаса и запретили занимать должности в правоохранительных органах на срок три года после освобождения. Частично были удовлетворены иски потерпевших к Черкалину, экс-офицера обязали выплатить бизнесменам Сергею Гляделкину и Игорю Ткачу почти по 319 миллионов рублей.Фролову и Шкурко также вменяется взяточничество. По данным следствия, курировавший "банковский" отдел управления "К" ФСБ Фролов ежемесячно получал незаконное вознаграждение от руководства банка "Кредитимпэкс Банк", в том числе и от Шкурко. Банкиры опасались отзыва лицензии, за общее покровительство Фролова они передавали ему по 100-150 тысяч сначала долларов, а позднее — евро.
https://ria.ru/20210810/arest-1745234260.html
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происшествия, московский гарнизонный военный суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кирилл черкалин, россия
15:19 28.12.2021 (обновлено: 17:20 28.12.2021)
 
Суд прекратил преследование сослуживца экс-подполковника ФСБ Черкалина

Суд прекратил уголовное преследование сослуживца экс-подполковника ФСБ Черкалина

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд по ходатайству защиты в связи с истечением срока давности прекратил уголовное преследование Андрея Васильева, сослуживца бывшего офицера ФСБ России Кирилла Черкалина, по делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Уголовное преследование в отношении Васильева подлежит прекращению", — огласил решение судья Константин Селезнев. Ходатайство было заявлено в связи с тем, что десятилетний срок давности по делу о мошенничестве истек в начале декабря. Васильев, в отношении которого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, был обвинен только по этой статье УК.
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Суд также отменил Васильеву меру пресечения в виде домашнего ареста, а гражданский иск, заявленный на него потерпевшими, был оставлен без рассмотрения. Был снят арест и с большей части имущества Васильева и его родственников. В то же время с мужчины взыскали судебные издержки на сумму более миллиона рублей, в том числе за проведение экспертиз.
До этого адвокат Васильева Александр Гофштейн заявил, что в связи с прекращением преследования должен быть снят арест с имущества подзащитного и активов его близких. Прокурор Милана Дигаева просила суд оставить эти меры, так как они могут обеспечить гражданский иск по делу.
"Сохранение ареста по одним лишь мотивам обеспечения гражданского иска существенно нарушает конституционные права Васильева и его близких. Что же касается гражданского иска, по закону заявленный иск должен остаться без рассмотрения, потерпевшие же имеют право обратиться в рамках гражданского судопроизводства с отдельным заявлением", — отмечал Гофштейн.
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Истечение срока давности по уголовной статье — нереабилитирующее основание. Таким образом, с точки зрения законодательства лицо продолжает считаться совершившим преступление, а заявление подобного ходатайства фактически является добровольным признанием вины.
Помимо Васильева, на скамье подсудимых находятся бывший сотрудник центрального аппарата ФСБ Дмитрий Фролов и экс-акционер банка "Кредитимпэкс Банк" Георгий Шкурко, оба содержатся под стражей. Фролов также проходит обвиняемым по делу о мошенничестве, но он пока не просил суд прекратить его преследование по данной статье. При таких обстоятельствах суд в момент оглашения приговора или иного окончательного судебного акта самостоятельно учитывает данный фактор.
По данным следствия, в 2011 году Черкалин, Васильев и Фролов ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО" на сумму не менее 490 миллионов рублей. Черкалин, как полагает следствие, руководил этой преступной группой. Дело было возбуждено по статье "мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору".
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Фролову и Шкурко также вменяется взяточничество. По данным следствия, курировавший "банковский" отдел управления "К" ФСБ Фролов ежемесячно получал незаконное вознаграждение от руководства банка "Кредитимпэкс Банк", в том числе и от Шкурко. Банкиры опасались отзыва лицензии, за общее покровительство Фролова они передавали ему по 100-150 тысяч сначала долларов, а позднее — евро.
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