https://ria.ru/20211228/avtomat-1765757796.html

В Венесуэле планируют запустить завод по производству автоматов Калашникова

В Венесуэле планируют запустить завод по производству автоматов Калашникова - РИА Новости, 28.12.2021

В Венесуэле планируют запустить завод по производству автоматов Калашникова

Завод в Венесуэле по выпуску автоматов "Калашникова" и патронов к ним планируется запустить в 2022 году, сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T08:03

2021-12-28T08:03

2021-12-28T08:05

венесуэла

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

автомат калашникова

технологии

ак-103

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Завод в Венесуэле по выпуску автоматов "Калашникова" и патронов к ним планируется запустить в 2022 году, сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.По её словам, несмотря на санитарно-эпидемиологическую ситуацию, а также санкционные действия США, работы по завершению строительства завода ведутся активными темпами во взаимодействии с венесуэльскими партнерами.Завод будет производить на территории Венесуэлы автоматы Калашникова АК-103 и боеприпасы к ним.

https://ria.ru/20211206/kalashnikov-1762430881.html

венесуэла

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венесуэла, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), автомат калашникова, технологии, ак-103