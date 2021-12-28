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В Венесуэле планируют запустить завод по производству автоматов Калашникова
В Венесуэле планируют запустить завод по производству автоматов Калашникова - РИА Новости, 28.12.2021
В Венесуэле планируют запустить завод по производству автоматов Калашникова
Завод в Венесуэле по выпуску автоматов "Калашникова" и патронов к ним планируется запустить в 2022 году, сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T08:03
2021-12-28T08:05
венесуэла
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
автомат калашникова
технологии
ак-103
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Завод в Венесуэле по выпуску автоматов "Калашникова" и патронов к ним планируется запустить в 2022 году, сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.По её словам, несмотря на санитарно-эпидемиологическую ситуацию, а также санкционные действия США, работы по завершению строительства завода ведутся активными темпами во взаимодействии с венесуэльскими партнерами.Завод будет производить на территории Венесуэлы автоматы Калашникова АК-103 и боеприпасы к ним.
https://ria.ru/20211206/kalashnikov-1762430881.html
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венесуэла, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), автомат калашникова, технологии, ак-103
08:03 28.12.2021 (обновлено: 08:05 28.12.2021)
 
В Венесуэле планируют запустить завод по производству автоматов Калашникова

Завод по производству автоматов Калашникова планируют запустить в 2022 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомат Калашникова АК-308 на презентации в КВЦ "Патриот"
Автомат Калашникова АК-308 на презентации в КВЦ Патриот - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Завод в Венесуэле по выпуску автоматов "Калашникова" и патронов к ним планируется запустить в 2022 году, сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.
По её словам, несмотря на санитарно-эпидемиологическую ситуацию, а также санкционные действия США, работы по завершению строительства завода ведутся активными темпами во взаимодействии с венесуэльскими партнерами.
"Российские специалисты приступили к подготовке технологического оборудования и монтажу сборочных линий. Рассчитываем осуществить их запуск в 2022 году", - сказала Решетникова.
Завод будет производить на территории Венесуэлы автоматы Калашникова АК-103 и боеприпасы к ним.
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 17:45
В Индии будет произведено более 600 тысяч автоматов Калашникова
 
ВенесуэлаФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Автомат КалашниковаТехнологииАК-103
 
 
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