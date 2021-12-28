Израиль атаковал Латакию вблизи российской авиабазы Хмеймим

"Сегодня около 3.21 (4.21 мск. — Прим. ред.) израильский враг совершил воздушную атаку ракетами со стороны Средиземного моря к западу от города Латакия, нацелившись на контейнерную площадку в торговом порту в Латакии", — говорится в сообщении телеканала.