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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211228/ataka-1765754724.html
Израиль атаковал Латакию вблизи российской авиабазы Хмеймим
Израиль атаковал Латакию вблизи российской авиабазы Хмеймим - РИА Новости, 28.12.2021
Израиль атаковал Латакию вблизи российской авиабазы Хмеймим
Израиль атаковал Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим, передает Государственное телевидение Сирии. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T05:41
2021-12-28T08:42
в мире
израиль
сирия
латакия (город)
россия
война в сирии
хмеймим
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Израиль атаковал Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим, передает Государственное телевидение Сирии.Отмечается, что на месте произошел пожар, нанесен материальный ущерб в крупном размере.По данным канала, для отражения атаки военные задействовали сирийские системы ПВО.
https://ria.ru/20211227/siriya-1765711191.html
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латакия (город)
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в мире, израиль, сирия, латакия (город), россия, хмеймим
05:41 28.12.2021 (обновлено: 08:42 28.12.2021)
 
Израиль атаковал Латакию вблизи российской авиабазы Хмеймим

ГосТВ Сирии сообщило о авиаударах Израиля по порту Латакии у российской авиабазы Хмеймим

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМорской порт Латакия в Сирии
Морской порт Латакия в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Израиль атаковал Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим, передает Государственное телевидение Сирии.

"Сегодня около 3.21 (4.21 мск. — Прим. ред.) израильский враг совершил воздушную атаку ракетами со стороны Средиземного моря к западу от города Латакия, нацелившись на контейнерную площадку в торговом порту в Латакии", — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что на месте произошел пожар, нанесен материальный ущерб в крупном размере.
По данным канала, для отражения атаки военные задействовали сирийские системы ПВО.
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Война в СирииВ миреИзраильСирияЛатакия (город)РоссияХмеймим
 
 
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