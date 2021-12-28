https://ria.ru/20211228/ataka-1765754724.html
Израиль атаковал Латакию вблизи российской авиабазы Хмеймим
Израиль атаковал Латакию вблизи российской авиабазы Хмеймим - РИА Новости, 28.12.2021
Израиль атаковал Латакию вблизи российской авиабазы Хмеймим
Израиль атаковал Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим, передает Государственное телевидение Сирии. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T05:41
2021-12-28T05:41
2021-12-28T08:42
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война в сирии
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Израиль атаковал Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим, передает Государственное телевидение Сирии.Отмечается, что на месте произошел пожар, нанесен материальный ущерб в крупном размере.По данным канала, для отражения атаки военные задействовали сирийские системы ПВО.
https://ria.ru/20211227/siriya-1765711191.html
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в мире, израиль, сирия, латакия (город), россия, хмеймим
05:41 28.12.2021 (обновлено: 08:42 28.12.2021)
Израиль атаковал Латакию вблизи российской авиабазы Хмеймим
ГосТВ Сирии сообщило о авиаударах Израиля по порту Латакии у российской авиабазы Хмеймим