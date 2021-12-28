Последствия израильских авиаударов по Латакии вблизи базы Хмеймим
Воздушную атаку со стороны Средиземного моря в Сирии зафиксировали ранним утром, в 3.21 (4.21 по московскому времени).
Воздушную атаку со стороны Средиземного моря в Сирии зафиксировали ранним утром, в 3.21 (4.21 по московскому времени).
Удар с использованием нескольких ракет был нанесен по площадке с контейнерами в торговом порту Латакии.
Удар с использованием нескольких ракет был нанесен по площадке с контейнерами в торговом порту Латакии.
Отмечается, что были слышны звуки взрывов.
Несколько контейнеров в порту загорелись.
Для отражения атаки были задействованы сирийские системы ПВО.
Израильская армия отказалась комментировать сообщения об авиаударе.
Это уже второй за месяц удар израильских войск по порту Латакии. В прошлый раз снаряды тоже попали в торговую часть гавани, вызвав пожар.
Это уже второй за месяц удар израильских войск по порту Латакии. В прошлый раз снаряды тоже попали в торговую часть гавани, вызвав пожар.