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Россия подписала первые экспортные контракты на АК-19 под патрон НАТО
Россия подписала первые экспортные контракты на АК-19 под патрон НАТО - РИА Новости, 28.12.2021
Россия подписала первые экспортные контракты на АК-19 под патрон НАТО
Россия заключила первые экспортные договоры на новый автомат Калашникова АК-19, созданный под патрон НАТО, сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T07:10
2021-12-28T09:28
в мире
безопасность
технологии
нато
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
ак-12
ближний восток
абу-даби
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россия заключила первые экспортные договоры на новый автомат Калашникова АК-19, созданный под патрон НАТО, сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова.АК-19 впервые представили за рубежом на выставке IDEX-2021, которая прошла в феврале в Абу-Даби.Новый автомат создали на основе АК-12, но под патрон НАТО 5,56 на 45 миллиметров. АК-19 оснащен планками Пикатинни, телескопическим прикладом оригинальной конструкции, новым диоптрическим прицелом и быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы. Автомат надежен и эффективен в условиях жаркого влажного климата и запыления, неприхотлив в обслуживании.Ранее в концерне "Калашников" заявляли, что рассчитывают на интерес со стороны тех стран региона Ближнего Востока и не только, в армиях которых используется калибр 5,56 на 45 миллиметров.
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в мире, безопасность, технологии, нато, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), ак-12, ближний восток, абу-даби, россия, ак-19, валерия решетникова
07:10 28.12.2021 (обновлено: 09:28 28.12.2021)
 
Россия подписала первые экспортные контракты на АК-19 под патрон НАТО

ФСВТС: подписаны первые экспортные контракты на АК-19 под патрон НАТО

© Фото : концерн "Калашников"Новый автомат Калашникова АК-19
Новый автомат Калашникова АК-19 - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Фото : концерн "Калашников"
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россия заключила первые экспортные договоры на новый автомат Калашникова АК-19, созданный под патрон НАТО, сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова.

"К этому изделию проявлен большой интерес. Кроме того, в 2021 году уже заключены первые контракты на экспортные поставки АК-19", — рассказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

АК-19 впервые представили за рубежом на выставке IDEX-2021, которая прошла в феврале в Абу-Даби.
Новый автомат создали на основе АК-12, но под патрон НАТО 5,56 на 45 миллиметров. АК-19 оснащен планками Пикатинни, телескопическим прикладом оригинальной конструкции, новым диоптрическим прицелом и быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы. Автомат надежен и эффективен в условиях жаркого влажного климата и запыления, неприхотлив в обслуживании.
Ранее в концерне "Калашников" заявляли, что рассчитывают на интерес со стороны тех стран региона Ближнего Востока и не только, в армиях которых используется калибр 5,56 на 45 миллиметров.
Автомат АК-12 на стенде компании Калашников на выставке вооружений Международного военно-технического форума Армия-2020 - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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В миреБезопасностьТехнологииНАТОФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)АК-12Ближний ВостокАбу-ДабиРоссияАК-19Валерия Решетникова
 
 
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