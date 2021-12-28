https://ria.ru/20211228/ak-19-1765756978.html
Россия подписала первые экспортные контракты на АК-19 под патрон НАТО
Россия подписала первые экспортные контракты на АК-19 под патрон НАТО - РИА Новости, 28.12.2021
Россия подписала первые экспортные контракты на АК-19 под патрон НАТО
Россия заключила первые экспортные договоры на новый автомат Калашникова АК-19, созданный под патрон НАТО, сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T07:10
2021-12-28T07:10
2021-12-28T09:28
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безопасность
технологии
нато
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
ак-12
ближний восток
абу-даби
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россия заключила первые экспортные договоры на новый автомат Калашникова АК-19, созданный под патрон НАТО, сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова.АК-19 впервые представили за рубежом на выставке IDEX-2021, которая прошла в феврале в Абу-Даби.Новый автомат создали на основе АК-12, но под патрон НАТО 5,56 на 45 миллиметров. АК-19 оснащен планками Пикатинни, телескопическим прикладом оригинальной конструкции, новым диоптрическим прицелом и быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы. Автомат надежен и эффективен в условиях жаркого влажного климата и запыления, неприхотлив в обслуживании.Ранее в концерне "Калашников" заявляли, что рассчитывают на интерес со стороны тех стран региона Ближнего Востока и не только, в армиях которых используется калибр 5,56 на 45 миллиметров.
https://ria.ru/20210922/avtomat-1751250439.html
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в мире, безопасность, технологии, нато, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), ак-12, ближний восток, абу-даби, россия, ак-19, валерия решетникова
07:10 28.12.2021 (обновлено: 09:28 28.12.2021)
Россия подписала первые экспортные контракты на АК-19 под патрон НАТО
ФСВТС: подписаны первые экспортные контракты на АК-19 под патрон НАТО