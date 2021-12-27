https://ria.ru/20211227/zdorove-1765594104.html

Эксперт рассказал, как правильно подготовиться к поездке с детьми

Эксперт рассказал, как правильно подготовиться к поездке с детьми - РИА Новости, 27.12.2021

Эксперт рассказал, как правильно подготовиться к поездке с детьми

Поездка с ребенком требует подготовки: нужно оценить плюсы и минусы разных средств передвижения, подготовить малыша к путешествию и собрать аптечку, рассказал... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T08:43

2021-12-27T08:43

2021-12-27T08:43

общество

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здоровье

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Поездка с ребенком требует подготовки: нужно оценить плюсы и минусы разных средств передвижения, подготовить малыша к путешествию и собрать аптечку, рассказал РИА Новости педиатр медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Андрей Кузнецов."Не торопитесь и выделите достаточно времени на то, чтобы собраться и подготовиться к путешествию. И главное - постарайтесь не нервничать. Если вы спокойны и внимательны, то ребенок тоже не будет тревожиться. А если на отдыхе произошла ситуация, которая требует обсуждения с врачом, проконсультироваться со специалистом можно онлайн из любой точки мира, где есть интернет", - сказал Кузнецов.При подготовке к поездке, по словам эксперта, необходимо выбрать подходящее средство передвижения: несмотря на связанные с перелетом сложности, возможно, несколько часов в самолете будут удобнее, чем сутки в поезде или машине. В случае авиапутешествия следует избегать длительных перелетов и ночных рейсов с пересадками: это может сбить ритм сна и бодрствования ребенка."Лучший вариант - ранний перелет в комфортных условиях", - отметил собеседник агентства. При этом необходимо быть готовым к перепадам давления при взлете и посадке: если у ребенка закладывает уши, ему стоит дать ему попить - сглатывание обычно помогает. Если ребенок недавно болел ОРВИ или ушной инфекцией, перед полетом лучше проконсультироваться с врачом.Если семья едет в путешествие на автомобиле, стоит заранее подумать, как занять ребенка: можно играть в словесные игры, петь, разговаривать. "Не рекомендуется читать, сидеть в телефоне, смотреть на движущиеся объекты за окном - так укачивает гораздо сильнее", - отметил врач. Если ребенка в машине укачивает, стоит взять с собой обычные и влажные салфетки, сменный комплект одежды.В целом перед путешествием стоит подготовить ребенка: рассказать, как оно будет проходить, на каком виде транспорта, чем семья будет заниматься по прибытии. Маленькие сюрпризы в поездке помогут поднять ребенку настроение. Если у ребенка есть хронические заболевания, важно перед поездкой проконсультироваться с лечащим врачом, взять нужные лекарства с запасом.Кроме того, стоит собрать аптечку с необходимыми лекарствами. "К ним относятся: жаропонижающие, неспиртовой антисептик, пластыри разных размеров и форм, бинты, растворы для восполнения потери жидкости при диарее, рвоте и лихорадке, антигистаминные, средства от ожогов, ссадин и ранок", - перечислил Кузнецов. Помимо этого, можно взять электронный термометр, а в зависимости от климата пункта назначения - крем с высоким уровнем солнцезащиты.

https://radiosputnik.ria.ru/20210530/aptechka-1734630244.html

https://ria.ru/20211029/insult-1756733326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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