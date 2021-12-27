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Туризм
https://ria.ru/20211227/vnutrenniyturizm-1765741633.html
Чернышенко призвал туристов инвестировать в Россию
Чернышенко призвал туристов инвестировать в Россию - РИА Новости, 27.12.2021
Чернышенко призвал туристов инвестировать в Россию
Пришло время российским туристам инвестировать не в Турцию, а в Россию, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T22:59
2021-12-27T22:59
туризм
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турция
греция
новости - туризм
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пришло время российским туристам инвестировать не в Турцию, а в Россию, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."До коронавируса в России была серьезно нарушена модель внутреннего туризма, поскольку была создана культура, когда наш турист уезжал отдыхать за границу, и мы этому потакали. По подсчетам, каждый год около 35 миллиардов долларов тратили российские туристы за границей. То есть каждый год на протяжении 20 лет мы увозили деньги, которые инвестировались в создание инфраструктуры Турции, Греции, Египта и так далее. Сейчас пришло время России вернуть должное", - сказал Чернышенко.Чернышенко отметил важность того, чтобы каждый ребенок раз в год съездил, отдохнул на море, поправил здоровье. "Хотя бы раз в год был какой-то познавательный, патриотический туризм. У нас очень обширная и богатая история, которую нужно рассказывать и на месте пощупать, посмотреть и, таким образом, будет формироваться правильное сознание, понимание корней, устоев и так далее", - рассказал он.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 28 декабря в 11.00 мск.
https://ria.ru/20211217/chernyshenko-1764320198.html
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египет, турция, греция, новости - туризм, дмитрий чернышенко, россия
22:59 27.12.2021
 
Чернышенко призвал туристов инвестировать в Россию

Вице-премьер Чернышенко: пришло время нашим туристам инвестировать в Россию

© Фото : Минобрнауки РосииВице-премьер Дмитрий Чернышенко во время заседания президиума Совета госпрограммы "Приоритет 2030"
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время заседания президиума Совета госпрограммы Приоритет 2030 - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Фото : Минобрнауки Росии
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пришло время российским туристам инвестировать не в Турцию, а в Россию, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"До коронавируса в России была серьезно нарушена модель внутреннего туризма, поскольку была создана культура, когда наш турист уезжал отдыхать за границу, и мы этому потакали. По подсчетам, каждый год около 35 миллиардов долларов тратили российские туристы за границей. То есть каждый год на протяжении 20 лет мы увозили деньги, которые инвестировались в создание инфраструктуры Турции, Греции, Египта и так далее. Сейчас пришло время России вернуть должное", - сказал Чернышенко.
"У нас есть уникальное преимущество: большая и красивая страна с уникальным историческим, природным, рекреационным и культурным достоянием. И важно открыть Россию нашим туристам. Мы запустили по поручению председателя правительства в этом году новый национальный проект", - пояснил он.
Чернышенко отметил важность того, чтобы каждый ребенок раз в год съездил, отдохнул на море, поправил здоровье. "Хотя бы раз в год был какой-то познавательный, патриотический туризм. У нас очень обширная и богатая история, которую нужно рассказывать и на месте пощупать, посмотреть и, таким образом, будет формироваться правильное сознание, понимание корней, устоев и так далее", - рассказал он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 28 декабря в 11.00 мск.
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