https://ria.ru/20211227/video-1765605994.html

Прокуратура попросила удалить два ролика блогера, катавшегося по ТРЦ

Прокуратура попросила удалить два ролика блогера, катавшегося по ТРЦ - РИА Новости, 27.12.2021

Прокуратура попросила удалить два ролика блогера, катавшегося по ТРЦ

Прокуратура попросила суд признать запрещенной в России публикацию в интернете двух видеороликов блогера Михаила Литвина, ездившего по торговому центру,... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T10:18

2021-12-27T10:18

2021-12-27T10:18

происшествия

одинцово

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Прокуратура попросила суд признать запрещенной в России публикацию в интернете двух видеороликов блогера Михаила Литвина, ездившего по торговому центру, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.В декабре Литвин прокатился на автомобиле по торговому центру в Одинцово. Как уточняла прокуратура, он был лишен водительских прав в мае, экзамена, чтобы их вернуть, не сдавал. На него составили протокол за езду без прав. В пресс-службе ТРК "Вегас" РИА Недвижимость сообщили, что ролик - постановочный, на момент съемок в торгово-развлекательном комплексе посетителей не было."Одинцовская городская прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании информации, размещённой в двух аккаунтах в социальных сетях, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что Одинцовская городская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства после публикации в социальных сетях ролика, в котором блогер передвигался на автомобиле по торговому центру.Установлено, что пользователем аккаунтов в двух популярных социальных сетях размещаются материалы, в которых пропагандируется антиобщественное поведение. При этом у аккаунтов большое количество подписчиков, доступ к ресурсам свободный, а публикуемые материалы вызывают положительные отклики и комментарии пользователей, имеют широкий резонанс.

https://ria.ru/20211215/blogery-1763838245.html

одинцово

московская область (подмосковье)

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происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), россия