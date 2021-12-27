Прокуратура попросила удалить два ролика блогера, катавшегося по ТРЦ
Прокуратура попросила удалить два ролика блогера Литвина, катавшегося по ТРЦ "Вегас"
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Прокуратура попросила суд признать запрещенной в России публикацию в интернете двух видеороликов блогера Михаила Литвина, ездившего по торговому центру, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
В декабре Литвин прокатился на автомобиле по торговому центру в Одинцово. Как уточняла прокуратура, он был лишен водительских прав в мае, экзамена, чтобы их вернуть, не сдавал. На него составили протокол за езду без прав. В пресс-службе ТРК "Вегас" РИА Недвижимость сообщили, что ролик - постановочный, на момент съемок в торгово-развлекательном комплексе посетителей не было.
"Одинцовская городская прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании информации, размещённой в двух аккаунтах в социальных сетях, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Одинцовская городская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства после публикации в социальных сетях ролика, в котором блогер передвигался на автомобиле по торговому центру.
Установлено, что пользователем аккаунтов в двух популярных социальных сетях размещаются материалы, в которых пропагандируется антиобщественное поведение. При этом у аккаунтов большое количество подписчиков, доступ к ресурсам свободный, а публикуемые материалы вызывают положительные отклики и комментарии пользователей, имеют широкий резонанс.
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